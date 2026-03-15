Résultat municipale 2026 à Vesoul (70000) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Vesoul a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Vesoul, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Vesoul [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Alain CHRETIEN
Alain CHRETIEN (29 élus) 100% Vesoul 		3 136 66,55%
  • Alain CHRETIEN
  • Marie-Line MARTIN
  • Thomas OUDOT
  • Malika BERNARDIN
  • Stéphane PINI
  • Véronique GIBOULOT
  • Pierre GORCY
  • Sandrine ABRANT-GRANDGIRARD
  • Ludovic BALLESTER
  • Sabrina ZELFA
  • Alexandre GARNIRON
  • Anne OTTMANN
  • Jean-Jacques LEGAY
  • Lola GRZEZYK
  • Loïc CAVAGNAC
  • Alexandra BAULU
  • François MERCIER
  • Louise LAURANT
  • Luc VOIDEY
  • Florence JABLONSKI
  • Nadir BOURAGA
  • Marion BAS
  • Bertrand NORMAND
  • Jana SACHOVA
  • Nicolas TETON
  • Annie TAVERNE
  • Alexis DUARTE
  • Audrey WATRIN
  • David CAKIR
Romain RUHLAND
Romain RUHLAND (2 élus) Une nouvelle ère pour Vesoul 		680 14,43%
  • Romain RUHLAND
  • Mélanie DEMOULIN
Sébastien POYARD
Sébastien POYARD (1 élu) Vesoul Solidaire 		467 9,91%
  • Sébastien POYARD
Anthony LOUISE
Anthony LOUISE (1 élu) Ensemble pour Vesoul 		325 6,90%
  • Anthony LOUISE
Cédric FISCHER
Cédric FISCHER Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs 		104 2,21%
Participation au scrutin Vesoul
Taux de participation 52,83%
Taux d'abstention 47,17%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,69%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,07%
Nombre de votants 4 846

Source : ministère de l’Intérieur

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