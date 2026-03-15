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19:21 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Vesoul Au cœur de la campagne électorale municipale, Vesoul se présente comme une ville dynamique et active. Avec ses 15 306 habitants, cette ville est perçue comme un symbole d'ouverture. La pluralité socio-économique se reflète dans ses 1 307 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 10 633 foyers fiscaux. Dans la ville, 34% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 10,19% de plus de 75 ans, ce qui pourrait agir sur les priorités des directives en matière d'éducation et de santé. La présence de 1 469 résidents étrangers, soit 9,60% de la population, contribue à son ouverture au monde. Avec un salaire moyen mensuel net de 1 973 euros/mois, la commune dévoile un pourcentage de chômeurs de 17,22%, annonçant une situation économique instable. Vesoul incarne la vitalité et l'authenticité d'un pays en constante évolution.

17:57 - Le RN attire-t-il les électeurs de Vesoul ? Le parti à la flamme restait loin du groupe de tête lors des élections locales à Vesoul en mars 2020. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans après, Marine Le Pen obtenait 23,82% des voix comptabilisées lors du premier passage aux urnes, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron dans la ville avec 43,30% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient donné 21,52% à la formation d'extrême droite au tour 1. Au deuxième round, le RN arrachait 44,76% des voix locales. Le résultat de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, s'élèvera ensuite à 33,85% aux européennes deux ans plus tard, qui aboutiront à la dissolution de l'Assemblée nationale. Les législatives qui ont suivi offriront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 35,15% pour le RN. Il clôturera le scrutin avec 39,27% lors du vote définitif.

16:58 - Les résultats des dernières municipales marqués par 56,27 % d'abstention Pour rappel, l'abstention atteignait 56,27 % à Vesoul lors de la dernière élection du conseil municipal, une proportion assez classique alors que nombre d'électeurs avaient préféré rester chez eux en raison du Covid-19. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a ainsi été de 28,60 % des citoyens en mesure de voter. Les élections européennes de 2024 avaient de leur côté connu une abstention de 48,79 %. Dans la foulée, lors de la dissolution, ce taux a lourdement chuté à 37,51 %, loin des 52,37 % affichés aux législatives de 2022. En lissant ces rendez-vous électoraux, les données établissent le profil d'une zone distancée du processus électoral au regard des moyennes nationales. Au soir de cette municipale de 2026, cette réalité pèsera en conséquence fatalement sur les résultats de Vesoul.

15:59 - Avant et après la dissolution, comment Vesoul a-t-elle voté ? Organisées après la dissolution, les élections législatives à Vesoul avaient placé en tête Alain Chretien (Ensemble !) avec 36,96% au premier tour, devant Antoine Villedieu (Rassemblement National) avec 35,15%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Alain Chretien culminant à 60,73% des suffrages exprimés localement. Le rendez-vous électoral des Européennes près d'un mois plus tôt à Vesoul avait cette fois vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (33,85%), devant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait recueilli 13,88% des suffrages. La physionomie politique de Vesoul a donc évolué lors de cette très riche année 2024. Alors qu'en 2022 la commune donnait à voir une zone acquise au bloc central, elle s'est plus ostensiblement affichée deux ans plus tard comme une zone de flou électoral.

14:57 - À Vesoul, l'élection il y a 4 ans fut anvant tout favorable à le centre Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Vesoul portaient leur choix sur Barbara Bessot Ballot (Ensemble !) avec 28,32% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Barbara Bessot Ballot virant de nouveau en tête avec 55,24% des voix. Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat quelques jours plus tôt, les citoyens de Vesoul votaient en priorité pour Emmanuel Macron (25,93%), devant Marine Le Pen qui récoltait 23,82%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 56,70% pour Emmanuel Macron, contre 43,30% en faveur de Marine Le Pen. Cette séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste un territoire à l'ancrage centriste et macroniste marqué.

12:58 - La fiscalité, enjeu majeur des municipales à Vesoul Témoignage d'une pression fiscale en augmentation depuis 2020 à Vesoul, le taux de la taxe d'habitation est passé à environ 10,86 % en 2024 (année des dernières données), ce qui représente un montant de près de 226 700 euros la même année, contre 2 415 100 € engrangés en 2020. Sa suppression pour l'essentiel des foyers à compter du 1er janvier 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron en fait désormais une recette marginale, ce qui explique cette chute importante de rendement pour la commune. La fiscalité sur les propriétés bâties a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux communal à Vesoul a évolué pour se fixer à près de 50,61 % en 2024 (contre 26,13 % en 2020). Une augmentation généralement mécanique, sans que la municipalité l'ait décidée : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. Mais un constat d'ensemble s'impose : la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Vesoul a représenté 1 169 € en 2024, un chiffre à comparer avec les 809 € relevés en 2020.

11:59 - Ce qu'il faut retenir de la dernière élection municipale à Vesoul Les résultats des dernières municipales à Vesoul ont livré un constat instructif sur les rapports de force locaux. Dès le dimanche du premier tour, Alain Chretien (Divers centre) a imposé son rythme en rassemblant 55,78% des suffrages. À sa poursuite, Marie-Dominique Aubry (Les Républicains) a engrangé 840 votes (22,37%). Ce triomphe au premier tour a balayé les espoirs de second tour. Les électeurs n'ont pas eu à se déplacer une seconde fois. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Vesoul, cette dynamique a immanquablement influencé les états-majors politiques. Ce triomphe écrasant place l'opposition face à un défi gigantesque ce dimanche, face à un bloc majoritaire qui cherchera à conserver son avance.