Résultat municipale 2026 à Vexin-sur-Epte (27420) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Vexin-sur-Epte a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Vexin-sur-Epte, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Vexin-sur-Epte [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Michel JOUYET
Michel JOUYET (48 élus) VEXIN-SUR-EPTE UN AVENIR EN COMMUN 		1 712 67,91%
  • Michel JOUYET
  • Véronique MONFILLIATRE
  • Fabrice CAUDY
  • Angelina BYLYKBASHI
  • Paul MERCIER
  • Stéphanie APOSTOLY
  • Patrice NOEL
  • Nathalie FAUVEL
  • Bruno BLAHIC
  • Catherine MIKLARZ
  • Emmanuel BOURDON
  • Cathy KOMORNICZAK
  • Patrick HERICHE
  • Claire REGNOUF
  • Rénald DELALIN
  • Catherine PILTON
  • Daniel FOUCHER
  • Isabelle RIHOUAY
  • Bernard DURDANT
  • Lisa PEPE
  • Eric OTTENWALTER
  • Sandrine DRUAIS
  • Tony BARBIER
  • Stephanie LEPINE
  • Michel OZANNE
  • Emmanuelle LAVAL
  • Jean-Philippe TROUILLET
  • Marion LERIGOLEUR
  • Benjamin LE CARNEC
  • Patricia DARBO
  • Guillaume BERTRAND
  • Elise ALVES-CERDEIRA
  • Sebastien ANDRIEUX
  • Lucie LOISTRON
  • Xavier BALAGUERIE
  • Natacha DE BEAUDRAP
  • Bruno QUEMENER
  • Laura PONTY
  • Pascal HÉMET
  • Ophelia GAVELLE
  • Fabien RICHARD
  • Jennifer FAIRBANK
  • Alain RIOU
  • Michèle SEMBEL
  • Michel MOISY
  • Marie ROUSSEAU
  • Alexis JAMGOTCHIAN
  • Victoria GUILABERT
Arnaud-Rodrigue ADONON
Arnaud-Rodrigue ADONON (9 élus) ENSEMBLE POUR VEXIN-SUR-EPTE 		809 32,09%
  • Arnaud-Rodrigue ADONON
  • Marie-Andrée BOUTRY
  • Richard CARILLET
  • Catherine CREPIN-LEPAGE
  • Philippe BIGOT
  • Isabelle HAUTEMER
  • Eric PORTIER
  • Nathalie SENECAL
  • Fernand CHANSEAUME
Participation au scrutin Vexin-sur-Epte
Taux de participation 55,77%
Taux d'abstention 44,23%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,21%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,75%
Nombre de votants 2 625

Source : ministère de l’Intérieur

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