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19:17 - Vexin-sur-Epte : démographie et socio-économie impactent les municipales Dans la commune de Vexin-sur-Epte, la population exerce-t-elle une influence sur les résultats des élections municipales ? Avec un taux de chômage de 9,44% et une densité de population de 53 hab/km², les questions liées au chômage et à l'habitat sont des inquiétudes majeures. Le taux de familles détenant au moins une voiture (80,69%) souligne l'importance des questions de mobilité et d'aménagement routier dans les interrogations des 3215 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (11,23%) met en évidence des besoins d'accompagnement familial, alors que le taux de salariés en CDD (6,57%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Vexin-sur-Epte mettent en relief une diversité de qualifications, avec 19,04% des résidents non diplômés, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

17:57 - Le RN perce-t-il à Vexin-sur-Epte ? Le mouvement lepéniste n'avait pas fait d'étincelles lors des élections municipales à Vexin-sur-Epte en mars 2020. À l'occasion de l'élection présidentielle 24 mois plus tard, Marine Le Pen amassait 35,34% des bulletins exprimés lors du premier round, puis dominait Emmanuel Macron dans la commune avec 54,80% lors du tour final. Les législatives la même année avaient réservé 32,71% au parti lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Au second round, le parti nationaliste sécurisait 54,49% des voix au niveau local. Le score de la liste Bardella atteindra ensuite 45,33% aux européennes de juin 2024. Les législatives enfin se solderont, lors du premier passage aux urnes, par un résultat de 50,62% pour le parti nationaliste. C'est lui qui s'imposera avec 56,84% lors du vote final, synonyme d'élection de Timothée Houssin.

16:58 - Vexin-sur-Epte classée parmi les villes mobilisées avant les municipales L'abstention se montait à 53,13 % à Vexin-sur-Epte pour le premier tour des municipales de 2020, un niveau conforme à la tendance du pays, en pleine crise sanitaire liée au coronavirus à l'époque. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a cependant été de 21,93 % des citoyens inscrits. L'abstention aux législatives, mesurée à 48,83 % en 2022, a fortement régressé quant à elle, pour s'établir à 30,96 % en 2024. Ce mouvement suivait des élections européennes où le défaut de participation atteignait 45,96 %. Si l'on regarde la trajectoire globale de ces dernières années, la commune apparaît visiblement comme une contrée qui résiste relativement bien à l'abstention. En marge de cette élection municipale, ce facteur pèsera en tout cas fortement sur les résultats de Vexin-sur-Epte.

15:59 - Vexin-sur-Epte : le vote des électeurs l'année de la dissolution Les scrutins législatifs de juin 2024, plaçaient Timothée Houssin (Rassemblement National) aux avants-postes avec 50,62% au premier tour, devant Frédéric Duché (Majorité présidentielle) avec 23,46%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Timothée Houssin culminant à 56,84% des voix dans la localité. Pour le tour unique des européennes en amont, les choix s'étaient cette fois majoritairement dirigés sur Jordan Bardella (45,33%).

14:57 - Il y a 4 ans, la municipalité de Vexin-sur-Epte s'était clairement tournée vers le RN Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Vexin-sur-Epte voyait Marine Le Pen prendre la tête localement avec 35,34% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron rassemblait 24,74%. Lors de la finale de l'élection à Vexin-sur-Epte, les électeurs accordaient 54,80% pour Marine Le Pen, contre 45,20% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors des législatives par la suite, les votants de Vexin-sur-Epte portaient leur choix sur Timothée Houssin (RN) avec 32,71% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 54,49%. Cette physionomie politique de Vexin-sur-Epte dessine ainsi une commune acquise au camp nationaliste.

12:58 - La mairie a-t-elle augmenté la fiscalité locale à Vexin-sur-Epte ? À Vexin-sur-Epte, en matière d'impôts locaux, la recette fiscale par foyer s'est établie à 691 euros en 2024 (dernières données en date) contre 618 euros en début de mandat. L'impôt sur les propriétés bâties est passé à 41,84 % en 2024 (contre 21,62 % en 2020). Une augmentation liée à la réforme de la fiscalité locale, prévoyant un transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant qu'autour de 141 500 euros de recettes en 2024. Une somme loin des 911 040 € perçus 4 ans plus tôt avec un taux fixé à environ 15,49 %. Cette disparition en fait aujourd'hui une recette marginale, justifiant cette chute importante de produit pour la commune.

11:59 - Le résultat des dernières élections à Vexin-sur-Epte Les résultats du scrutin municipal précédent à Vexin-sur-Epte se sont avérés riches d'enseignements sur l'échiquier politique local. Dès le premier tour à l'époque, Thomas Durand (Divers droite) a surclassé ses rivaux en recueillant 1 397 bulletins (67,55%). À sa poursuite, Arnaud-Rodrigue Adonon (Divers) a capté 671 suffrages en sa faveur (32,44%). Ce succès d'emblée du candidat Divers droite a mis un terme à l'élection dès l'entame du match. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Vexin-sur-Epte, ce qui s'est passé à l'époque a forcément orienté les stratégies des différents camps. Cette victoire sans appel place le camp adverse face à une tâche immense ce dimanche, face à un bloc majoritaire qui cherchera à conserver son avance.