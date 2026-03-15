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19:19 - Démographie et politique à Veyre-Monton, un lien étroit Dans les rues de Veyre-Monton, le scrutin touche à sa fin. Avec ses 28,68% de cadres pour 3 698 habitants, cette commune peut compter sur une certaine vitalité économique. La variété socio-économique s'observe dans ses 315 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 2 093 foyers fiscaux. Le taux de familles ne disposant d'aucune voiture (9,48%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les électeurs sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Les électeurs, comprenant une proportion de 42,86% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en se rendant dans les isoloirs ? Parmi cette diversité sociale, près de 54,86% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 304,34 euros pourrait devenir un obstacle financier pour la commune. Finalement, à Veyre-Monton, les préoccupations locales alimentent le débat démocratique.

17:57 - Les indicateurs clés du vote RN à Veyre-Monton Le RN était exclu du groupe de tête lors de l'élection municipale à Veyre-Monton en 2020. À l'occasion de l'élection présidentielle 24 mois plus tard, Marine Le Pen obtenait 18,55% des votes lors du tour de chauffe, puis échouait face à Emmanuel Macron localement avec 34,30% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient réservé 15,16% à la formation d'extrême droite lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop décevant, à Veyre-Monton comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au second round. Le score de la liste Bardella culminera ensuite à 26,60% aux européennes de juin 2024. Les législatives qui ont suivi déboucheront, lors du premier passage aux urnes, sur un résultat de 28,19% pour le Rassemblement national. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il terminera avec 33,72% lors du vote final.

16:58 - Quels niveaux de participation à Veyre-Monton aux dernières élections ? Lors des municipales de 2020, la participation à Veyre-Monton avait atteint 46,72 % au premier tour (proche des 44,7 % observés au niveau national), la pandémie du Covid ayant lourdement pesé sur l'événement. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont toutefois 2 557 citoyens qui ont glissé un bulletin dans l'urne au premier tour, soit 81,98 % de participation. L'affluence pour les législatives, mesurée quant à elle à 52,73 % en 2022, a largement progressé pour culminer à 77,06 % en 2024. Cette hausse suivait des élections européennes où la participation arrivait à 59,75 %. Cet instantané des scrutins depuis six ans révèle que le territoire s'affirme comme une ville relativement attachée au vote. La mobilisation de l'électorat de Veyre-Monton sera en tout cas un gros enjeu pour ces élections municipales.

15:59 - Veyre-Monton : le vote des électeurs l'année de la dissolution Pour le tour unique des européennes 2024 à Veyre-Monton, les suffrages s'étaient majoritairement portés sur Jordan Bardella (26,60%). Près d'un mois plus tard, les élections législatives à Veyre-Monton avaient ensuite favorisé Delphine Lingemann (Majorité présidentielle) avec 35,08% au premier tour, devant Benjamin Chalus (Rassemblement National) avec 28,19%. Le second round n'a pas changé grand chose, Delphine Lingemann culminant à 66,28% des votes localement. La préférence des électeurs de Veyre-Monton a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Alors que deux ans auparavant la commune apparaissait comme un fief de la majorité présidentielle, elle s'est affichée deux ans plus tard comme une terre sans déterminisme électoral.

14:57 - Au vu des derniers scrutins, Veyre-Monton reste un territoire orienté vers le centre Au premier tour de la dernière élection présidentielle, les citoyens de Veyre-Monton votaient en priorité pour Emmanuel Macron (34,69%), surpassant ainsi Marine Le Pen crédité de 18,55%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 65,70% pour Emmanuel Macron, contre 34,30% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif qui a suivi en 2022, les votants de Veyre-Monton accordaient leurs suffrages à Delphine Lingemann (Ensemble !) avec 33,98% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 60,78% des suffrages. Cette séquence électorale de 2022 démontre donc que le territoire reste un fief de la majorité présidentielle.

12:58 - Les impôts ont-ils augmenté à Veyre-Monton avant les élections municipales de 2026 ? Tandis que les impôts locaux se sont alourdis à Veyre-Monton entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à 13,32 % en 2024 (données les plus récentes), générant une recette de 28 750 €. Un montant loin des 726 200 euros enregistrés en 2020. Depuis sa suppression pour les résidences principales en 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat, elle ne représente plus qu'une portion congrue des recettes fiscales locales, bouleversant la répartition des recettes. La taxe foncière sur les propriétés bâties a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux à Veyre-Monton est passé à 38,88 % en 2024 (contre 18,40 % en 2020). Une augmentation la plupart du temps directement liée au transfert aux communes de la part de taxe foncière jusqu'alors perçue par les départements. Au bout du compte, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Veyre-Monton a représenté 889 € en 2024 contre 724 euros en début de mandat.

11:59 - Municipales 2020 : rappel des résultats à Veyre-Monton Les résultats des élections municipales il y a 6 ans à Veyre-Monton ont fourni un aperçu clair des dynamiques politiques locales. Dès le premier tour à l'époque, Gilles Pétel (Divers gauche) a pris la première place en récoltant 63,06% des voix. À ses trousses, Michel Fleury (Divers droite) a recueilli 509 bulletins valides (36,93%). Cette victoire sans appel du candidat Divers gauche a tué dans l'œuf toute velléité de second tour, épargnant aux électeurs un nouveau passage aux urnes. Pour ce scrutin de 2026 à Veyre-Monton, ce décor pèsera irrémédiablement. Au vu de cette victoire sans appel, la tâche s'annonce colossale ce dimanche pour le camp adverse, tandis que la majorité sortante, elle, devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.