Résultat municipale 2026 à Veyre-Monton (63960) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Veyre-Monton a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Veyre-Monton, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Veyre-Monton [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Philippe CASSES
Philippe CASSES (21 élus) VEYRE-MONTON VERS L'AVENIR 		1 055 52,78%
  • Philippe CASSES
  • Marie-Laure BASTIDE
  • Christophe DOUSSAUD
  • Delphine VIGIER
  • Alexis GATIGNOL
  • Céline GRENIER
  • Maxim DESCOLLONGES
  • Nelly WEISMESCHKIRCH
  • Anthony PEREIRE
  • Mélanie SOUVETON-NAUTON
  • Yoann ALINC
  • Edwige NOUARI
  • Alexandre CREZ
  • Claude DA SILVA NEVES
  • Joffrey RAFFIER
  • Claire GAUTIER
  • Florian GULI
  • Elisabeth AFONSO
  • Guy LEMASSON
  • Danielle GRANGE
  • Wesley VALLAS
Nadine VALLESPI
Nadine VALLESPI (6 élus) UTILE VEYRE-MONTON 		944 47,22%
  • Nadine VALLESPI
  • Richard COURIO
  • Bernadette TALON
  • Philippe TCHILINGHIRIAN
  • Charlotte HARMAND
  • Xavier MARTRES
Participation au scrutin Veyre-Monton
Taux de participation 67,12%
Taux d'abstention 32,88%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,22%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,83%
Nombre de votants 2 041

Source : ministère de l’Intérieur

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