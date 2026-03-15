Résultat municipale 2026 à Vézac (15130) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Vézac a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Vézac, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Vézac [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean BOUNIOL
Jean BOUNIOL (13 élus) VÉZAC POUR TOUS 		549 64,36%
  • Jean BOUNIOL
  • Celine MAS
  • Gilbert DAUDE
  • Stéphanie GARDES
  • Jean Marc MIECAZE
  • Christine FRESQUET-BESOMBES
  • Serge MIELVAQUE
  • Isabelle BASSET
  • Patrick LOURS
  • Justine CLAMENS
  • Norbert COMBE
  • Estelle BOS
  • Julien ALLEGRE
Jean-Luc LENTIER
Jean-Luc LENTIER (2 élus) UNE ÉQUIPE, UNE DYNAMIQUE, UN AVENIR 		304 35,64%
  • Jean-Luc LENTIER
  • Stéphanie DELORME
Participation au scrutin Vézac
Taux de participation 78,58%
Taux d'abstention 21,42%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,88%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,97%
Nombre de votants 906

Source : ministère de l’Intérieur

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