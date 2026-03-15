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19:16 - Analyse socio-économique de Vézac : perspectives électorales Quel portrait faire de Vézac, à quelques minutes de l'annonce des résultats des élections municipales ? Avec une population de 1 314 habitants répartis dans 648 logements, cette localité présente une densité de 87 habitants/km². Ses 63 entreprises démontrent une économie prospère. Le pourcentage de foyers ne détenant aucune voiture (19,14%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les électeurs sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Les habitants, dont 38,92% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Parmi cette diversité sociale, 45,26% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 852,84 euros, pèse sur une commune qui ambitionne un avenir prospère. À Vézac, les préoccupations locales rejoignent celles de l'Hexagone.

17:57 - Le RN marque des points à Vézac Le RN n'avait pas concouru au moment de la dernière municipale à Vézac en 2020, le vote se déroulant traditionnellement de manière apolitique dans la municipalité. Pour le scrutin présidentiel 24 mois plus tard, Marine Le Pen récoltait 25,62% des voix comptabilisées lors du premier passage aux urnes, puis était distancée par Emmanuel Macron dans la ville avec 45,47% lors du tour final. Les législatives la même année avaient attribué 12,99% au candidat RN au tour 1. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Vézac comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au deuxième round. Le résultat de la liste de Jordan Bardella culminera ensuite à 39,24% aux élections européennes. Les législatives qui ont suivi offriront, lors du premier round, un résultat de 39,16% pour le Rassemblement national. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 43,66% lors du vote définitif.

16:58 - Quels niveaux d'abstention à Vézac aux dernières élections ? Pour ces élections municipales, l'absence ou non d'électeurs dans les isoloirs à Vézac sera fondamentale dans la conclusion du scrutin. Six ans avant l'élection de ce dimanche, le premier tour des élections municipales avait été marqué par une abstention de 48,03 %, un taux inférieur aux 55,3 % du pays (la participation se limitant à 51,97 %), le Covid-19 ayant pesé sur la compétition. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a pour sa part été de 17,65 % des habitants en mesure de voter. Le taux d'abstention aux élections législatives est passé pour sa part de 47,51 % en 2022 à seulement 24,74 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, l'abstention aux européennes s'était quant à elle fixée à 42,02 % (contre 48,51 % en France). Zoomer sur ces variations lors de ces six années émaillées d'élections permet de ranger Vézac comme une ville où l'abstention est contenue en comparaison de la moyenne.

15:59 - Ce qu'il faut retenir des élections d'il y a deux ans à Vézac Le contexte politique de Vézac a évolué lors de la grande année électorale de 2024. Si deux ans plus tôt la commune semblait apparaître comme une zone sans vote prédéterminé, elle s'est semble-t-il positionnée dès lors comme une localité à dominante nationaliste. Pour le tour unique des européennes de 2024, les choix s'étaient en effet majoritairement conduits sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (39,24%). Lors du scrutin législatif provoqué par la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, les votants de Vézac portaient leur choix sur Dorothée Gallais (Rassemblement National) avec 39,16% au premier tour. Au second tour, c'est en revanche Vincent Descoeur (Divers droite) qui a doublé son adversaire avec 56,34% des suffrages exprimés.

14:57 - Lors de la dernière présidentielle, la localité de Vézac apparaissait comme inclassable sur l'échiquier politique Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat, les citoyens de Vézac accordaient leur confiance à Emmanuel Macron à hauteur de 27,76%, surpassant ainsi Marine Le Pen qui terminait à 25,62%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 54,53% pour Emmanuel Macron, contre 45,47% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif qui a suivi en 2022, les votants de Vézac soutenaient en priorité Vincent Descoeur (LR) avec 34,88% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Vincent Descoeur virant de nouveau en tête avec 66,41% des voix. Globalement, ce paysage électoral fait ainsi de Vézac un territoire aux votes hétérogènes.

12:58 - Quelle a été l'évolution de la fiscalité locale à Vézac depuis 2020 ? Signe d'une pression fiscale en hausse depuis 2020 à Vézac, le taux de la taxe d'habitation est passé à près de 13,57 % en 2024 (dernier pointage en date), pour un produit communal totalisant près de 13 600 euros, bien en deçà des 160 800 euros perçus en 2020. Son abolition pour les résidences principales en 2023, suite à la réforme de la fiscalité locale, fait qu'elle ne constitue désormais plus qu'une fraction marginale des ressources fiscales de la commune, ce qui a transformé l'équilibre des finances locales. La taxe sur le foncier bâti a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux à Vézac atteint désormais 45,82 % en 2024 (contre 21,81 % en 2020). Attention toutefois : cette augmentation est la plupart du temps automatique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis la réforme. Avec toutes ces données, le produit fiscal par ménage à Vézac s'est établi à 618 € en 2024, un chiffre à comparer avec les 521 € relevés en 2020.

11:59 - Le bilan des dernières élections à Vézac À Vézac, les résultats du scrutin municipal il y a six ans ont été riches d'enseignements quant aux équilibres politiques locaux. Sans aucune opposition, 'Continuons ensemble' menée par Jean-Luc Lentier a logiquement obtenu 421 soutiens (100,00%) lors de ce premier passage aux urnes. Cette élection à candidature unique ne laissait aucun doute sur l'issue. Les électeurs n'ont pas eu à se déplacer pour un second tour. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Vézac, cette dynamique pèsera irrémédiablement. Un mandat après ce scrutin sans véritable compétition, la naissance ou non d'une opposition constituera un des enjeux. Avec l'annonce des candidatures, un élément de réponse assez éloquent a déjà été donné.