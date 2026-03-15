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19:21 - Élections à Vézelois : l'impact des caractéristiques démographiques Comment les électeurs de Vézelois peuvent-ils peser sur les résultats des municipales ? Avec un taux de chômage de 4,23% et une densité de population de 109 habitants par km², les problématiques relatives au chômage et au logement sont des inquiétudes majeures. Le pourcentage de ménages ne disposant d'aucune voiture (11,18%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 624 votants sur des questions de mobilité et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (12,67%) révèle des impératifs de soutien familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (6,26%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Vézelois mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 18,93% des résidents ayant obtenu seulement le bac par exemple. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur le taux de participation.

17:57 - Quelle place du RN à Vézelois aux municipales 2026 ? Le parti à la flamme n'était pas représenté pour la dernière campagne municipale à Vézelois il y a six ans, les débats s'étant tenus de manière apolitique dans la localité. Pour le scrutin présidentiel au printemps 2022, Marine Le Pen amassait 30,11% des bulletins exprimés lors du tour préliminaire, puis échouait face à Emmanuel Macron localement avec 48,33% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient attribué 21,11% à la formation d'extrême droite lors du premier tour. Au deuxième round, le mouvement nationaliste arrachait 38,52% des voix de la municipalité. Le résultat de la liste menée par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 39,45% lors du choc des européennes deux ans plus tard. Les législatives de 2024 se solderont, lors du premier dimanche de scrutin, par un résultat de 40,59% pour le mouvement nationaliste. Il achèvera sa course avec 44,20% le dimanche suivant.

16:58 - Vézelois : des résultats d'ordinaire marqués par la participation Il y a six ans à Vézelois, le premier tour de la municipale avait vu 54,33 % des inscrits aller jusqu'aux bureaux de votes dans la commune, au-dessus des 44,7 % de la moyenne nationale. 433 votants s'étaient alors mobilisés alors que progressait le coronavirus. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a cependant fédéré 83,88 % de votants au premier tour (la moyenne en France étant de 73,69 %). Un mois avant la dissolution, la participation aux européennes s'était de son côté fixée à 64,79 % (contre 51,49 % en France). Le taux de votants aux élections législatives qui ont suivi est alors passé à 76,47 % au premier tour, contre 55,63 % en 2022. Cette photographie de la participation depuis six ans établit que le territoire s'affirme comme une zone fortement mobilisée aux urnes par rapport au reste du pays. En ce jour de municipales 2026 à Vézelois, cette contingence sera quoi qu'il en soit décortiquée.

15:59 - Vézelois : le vote des électeurs l'année de la dissolution Le scrutin des Européennes de juin 2024 à Vézelois avait vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (39,45%), avec en deuxième position la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait obtenu 18,55% des suffrages. Près d'un mois plus tard, les élections législatives à Vézelois avaient ensuite propulsé aux avants-postes Carine Manck (Rassemblement National) avec 40,59% au premier tour, devant Ian Boucard (Les Républicains) avec 29,70%. La situation s'est néanmoins inversée au second tour, portant Ian Boucard (Les Républicains) en tête avec 55,80%. Le contexte politique de Vézelois a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Alors qu'en 2022 la commune esquissait une zone pivot, elle s'est affichée deux ans plus tard comme une terre de droite mariniste.

14:57 - À quoi ressemblaient les résultats municipaux de Vézelois lors de la dernière présidentielle ? Au premier tour de la dernière élection présidentielle, les citoyens de Vézelois plaçaient Marine Le Pen en tête avec 30,11% des inscrits, devant Emmanuel Macron qui terminait à 29,80%. Lors de la finale de l'élection à Vézelois, les électeurs accordaient 51,67% pour Emmanuel Macron, contre 48,33% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale quelques semaines plus tard, les votants de Vézelois soutenaient en priorité Ian Boucard (LR) avec 32,25% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Ian Boucard virant de nouveau en tête avec 61,48% des voix. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint donc Vézelois comme une commune politiquement très disputée.

12:58 - Impôts à Vézelois : un enjeu central pour 2026 Face à l'augmentation des prélèvements locaux à Vézelois, la taxe d'habitation a affiché un taux à 10,36 % en 2024 (année des derniers chiffres), rapportant à la ville 5 420 € la même année. Une recette bien loin des 125 190 € récoltés en 2020. Ayant été abolie pour les résidences principales depuis le 1er janvier 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat, elle ne pèse désormais que de façon marginale sur les résidences secondaires et logements vacants, ce qui justifie cette chute des recettes. La taxe sur le foncier bâti a bien souvent pris le relais. Son taux à Vézelois atteint désormais 31,77 % en 2024 (contre 10,36 % en 2020). Une augmentation la plupart du temps directement liée au transfert aux communes de la part de taxe foncière auparavant perçue par les départements. Avec toutes ces fluctuations, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Vézelois a représenté 621 € en 2024, alors que ce montant se situait à 413 € quatre ans auparavant.

11:59 - Municipales 2020 : rappel des résultats à Vézelois L'analyse des résultats du scrutin municipal il y a 6 ans à Vézelois s'avère riche d'enseignements. Notons que les électeurs avaient la liberté de barrer ou ajouter des noms au bulletin de vote à l'époque, cette élection s'étant tenue sans liste, avec seulement des candidatures individuelles. Dès le premier tour, 15 conseillers ont été élus. Eric Varnerot a remporté la manche avec 290 voix (70,21%). En deuxième position, Christophe Delagrange a recueilli 69,49% des votes. Nicole Darçot complétait le trio de tête, s'adjugeant 68,76% des voix. Les deux candidats de tête restaient dans un mouchoir de poche. Aucun second tour n'a été organisé pour ce scrutin. En ce dimanche de municipales 2026 à Vézelois, les électeurs doivent de nouveau se prononcer dans ce cadre local très spécifique. Le système électoral spécifique sans liste appartient cependant au passé.