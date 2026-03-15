Résultat municipale 2026 à Vézelois (90400) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Vézelois a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Vézelois, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Vézelois [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Roland JACQUEMIN
Roland JACQUEMIN (13 élus) Continuons ensemble 		456 73,43%
  • Roland JACQUEMIN
  • Laurence ADAM
  • Eric VARNEROT
  • Agnès DARDAINE
  • Robert DEMOULIN
  • Aude DEVANTOY
  • Jean JUSRET
  • Marie-Claude TORTEROTOT
  • Christian VINEZ
  • Carine MOUHOT
  • Léandre CORDIER
  • Aline GROSVERNIER
  • Hervé JEANPERRIN
Benjamin PHILIPPE
Benjamin PHILIPPE (2 élus) Vézelois engagé, avec vous et pour vous 		165 26,57%
  • Benjamin PHILIPPE
  • Charline GIRARD
Participation au scrutin Vézelois
Taux de participation 75,15%
Taux d'abstention 24,85%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,24%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,33%
Nombre de votants 644

Source : ministère de l’Intérieur

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