Résultat municipale 2026 à Vezin-le-Coquet (35132) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Vezin-le-Coquet a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Vezin-le-Coquet, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Vezin-le-Coquet [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Paul LE MEUT
Paul LE MEUT (22 élus) VEZIN NOUVEL ÉLAN 		1 088 52,54%
  • Paul LE MEUT
  • Marie France LAHAYE
  • Didier SCHLAGDENHAUFFEN
  • Anaëlle HUTEAU
  • Benoit BEAUSSIER
  • Martine QUELLEUC
  • Jordan GREDOIRE
  • Maryline GODIN MAILLARD
  • Yann THOMAS
  • Aurélie O'BAVAMIAN
  • Sébastien PIGAL
  • Chantal FRIQUET
  • Didier MAROUZE
  • Ferzada KULOVAC
  • Noureddine ERRAMI
  • Imène BEAUSSIER
  • Abdoul BAH
  • Catherine LEMESLE
  • Fabrice WACHTER
  • Christine BOUDET
  • Jean OLLIVIER
  • Virginie AMBROISE
Aurélie QUÉMÉNER
Aurélie QUÉMÉNER (7 élus) Vezin Vivante et Solidaire 		983 47,46%
  • Aurélie QUÉMÉNER
  • Gaëtan MARTINE
  • Aïcha AÏT ALI
  • Samuel AUVÉ
  • Florence BIDAN
  • Alain MALINGRE
  • Mélissa MIALON
Participation au scrutin Vezin-le-Coquet
Taux de participation 58,00%
Taux d'abstention 42,00%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,04%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,81%
Nombre de votants 2 154

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à Vezin-le-Coquet - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Aurélie QUÉMÉNER
Aurélie QUÉMÉNER (Ballotage) Vezin Vivante et Solidaire 		917 40,97%
Paul LE MEUT
Paul LE MEUT (Ballotage) VEZIN NOUVEL ÉLAN 		807 36,06%
Jean-Louis DUBREUIL
Jean-Louis DUBREUIL (Ballotage) VEZIN Ensemble 		514 22,97%
Participation au scrutin Vezin-le-Coquet
Taux de participation 61,67%
Taux d'abstention 38,33%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,14%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,05%
Nombre de votants 2 288

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