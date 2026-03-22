Résultat municipale 2026 à Vezin-le-Coquet (35132) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Vezin-le-Coquet a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Vezin-le-Coquet, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Vezin-le-Coquet [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Paul LE MEUT (22 élus) VEZIN NOUVEL ÉLAN
|1 088
|52,54%
|
|Aurélie QUÉMÉNER (7 élus) Vezin Vivante et Solidaire
|983
|47,46%
|
|Participation au scrutin
|Vezin-le-Coquet
|Taux de participation
|58,00%
|Taux d'abstention
|42,00%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,04%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,81%
|Nombre de votants
|2 154
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Vezin-le-Coquet - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Aurélie QUÉMÉNER (Ballotage) Vezin Vivante et Solidaire
|917
|40,97%
|Paul LE MEUT (Ballotage) VEZIN NOUVEL ÉLAN
|807
|36,06%
|Jean-Louis DUBREUIL (Ballotage) VEZIN Ensemble
|514
|22,97%
|Participation au scrutin
|Vezin-le-Coquet
|Taux de participation
|61,67%
|Taux d'abstention
|38,33%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,14%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,05%
|Nombre de votants
|2 288
Election municipale 2026 à Vezin-le-Coquet [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Vezin-le-Coquet sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Vezin-le-Coquet.
L'actu des élections municipales 2026 à Vezin-le-Coquet
18:38 - Avant et après la dissolution, comment Vezin-le-Coquet a-t-elle voté ?
La préférence des électeurs de Vezin-le-Coquet a évolué lors de la très riche année 2024. Si deux ans auparavant, lors de la présidentielle, la commune donnait à voir une terre macroniste, elle s'est semble-t-il positionnée dès lors comme une terre plutôt de gauche. Le rendez-vous électoral des Européennes du printemps 2024 à Vezin-le-Coquet avait en effet vu la victoire locale de la liste de Raphaël Glucksmann (21,85%), suivie par la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait récolté 19,53% des voix. Quelques semaines plus tard, les élections législatives à Vezin-le-Coquet avaient ensuite favorisé Mickaël Bouloux (Union de la gauche) avec 46,70% au premier tour, devant Hermine Mauze (Ensemble !) avec 30,50%. La décision des électeurs était d'ailleurs immédiate sans nécessiter de second tour dans la circonscription.
15:57 - Ce qu'il faut retenir des dernières élections à Vezin-le-Coquet
Quelles leçons retenir de l'issue du dernier scrutin municipal à Vezin-le-Coquet ? Lors du premier rendez-vous électoral, René-François Houssin (Divers gauche) a raflé la première place en recueillant 797 bulletins (53,88%). Deuxième, Armel Mor (Divers) a recueilli 46,11% des bulletins valides. Ce triomphe au premier tour de René-François Houssin a balayé les espoirs de second tour. Les électeurs n'ont donc pas été rappelés aux urnes. Pour cette municipale 2026 à Vezin-le-Coquet, cette répartition historique des voix offre une matrice bien particulière que certains voudront sans doute dépasser. Renverser une majorité aussi écrasante sera un challenge titanesque pour le camp adverse ce dimanche, au moment où le conseil municipal sortant, lui, misera sur son bilan pour conserver son avance.
13:58 - Un duel pour le 2e tour de la municipale de Vezin-le-Coquet
Comme l'indiquent les candidatures pour le deuxième tour publiées cette semaine par le ministère de l'Intérieur, les électeurs doivent donc départager Aurélie Quéméner et Paul Le Meut pour la suite ce dimanche. Notons que Jean-Louis Dubreuil, qui pouvait participer grâce à son score du premier tour, s'est finalement retiré. Ouverts jusqu'à 18 heures, les 4 bureaux de vote de la ville de Vezin-le-Coquet permettront aux électeurs de prendre une décision.
11:59 - Qui est en tête à Vezin-le-Coquet avant le 2e tour de cette municipale 2026 ?
Dimanche dernier à Vezin-le-Coquet, le rendez-vous a vu 61,67 % des inscrits se déplacer sur place, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale. C'est Aurélie Quéméner (Divers gauche) qui a pris la pole position avec 40,97 % des bulletins valides. À sa suite, Paul Le Meut (Divers gauche) s'est classé deuxième avec 36,06 %. L'écart minime de moins de 5 points a promis un second tour indécis. Par ailleurs, avec 22,97 %, Jean-Louis Dubreuil s'est classé troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir.
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