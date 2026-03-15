Résultat de l'élection municipale 2026 à Viarmes : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Viarmes [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Viarmes sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Viarmes.
L'actu des élections municipales 2026 à Viarmes
13:45 - Ce qu'il faut retenir de la fiscalité locale à Viarmes
À Viarmes, en matière d'impôts locaux, par foyer fiscal, le montant moyen versé a représenté 811 € en 2024 (chiffres les plus récents) contre 981 € en 2020. Le poids fiscal sur le foncier bâti s'est pourtant établi à environ 32,89 % en 2024 (contre près de 15,71 % en 2020). En guise de comparaison, la moyenne à l'échelle nationale se situe à près de 40 %. Une augmentation bien souvent mécanique, sans décision de la part de la commune : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusqu'alors perçue par les départements. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que 80 810 € en 2024. Une somme bien en-dessous des 1 920 180 € perçus 4 ans plus tôt avec un taux fixé à environ 20,00 %. Un changement pour les budgets des communes réduisant considérablement son rendement et contraignant les municipalités à trouver d'autres recettes.
11:59 - Le bilan des dernières municipales à Viarmes
Les résultats des dernières élections municipales à Viarmes ont fourni un constat instructif sur la configuration politique locale. Dès le dimanche du premier tour, Olivier Dupont (Divers droite) a raflé la première place en obtenant 47,68% des soutiens. En deuxième position, Laurence Bernhardt (Divers droite) a rassemblé 376 suffrages en sa faveur (20,68%). Un delta important. Faute de majorité absolue, un second tour s'est donc déroulé la semaine suivante. Olivier Dupont l'a finalement emporté avec 73,37% des votes, face à Laurence Bernhardt qui a obtenu 418 électeurs (26,62%). La domination de la liste 'Viarmes : ruralite et modernite' s'est renforcée pour déboucher sur une victoire sans bavure et irréfutable. Le candidat étiqueté Divers droite a certainement bénéficié des voix des électeurs des listes de droite, sécurisant 285 voix supplémentaires entre les deux tours.
09:57 - Premier tour des municipales à Viarmes : horaires des 3 bureaux de vote
Dans le cadre des élections municipales 2026, les 4 064 votants de Viarmes sont appelés à choisir leur futur maire et leur conseil municipal. Ce vote local constitue une étape importante de la vie démocratique de l'agglomération. Le bilan du dernier mandat ouvrira-t-il la voie à un nouveau cap politique ? Vous pouvez retrouver ci-dessous la liste des candidats aux municipales à Viarmes. Les 3 bureaux de vote de l'agglomération de Viarmes sont accessibles jusqu'à 20 h pour permettre aux votants de faire leur choix. Pour obtenir les résultats des élections municipales à Viarmes dès leur publication, cliquez sur le bouton 'Recevoir les résultats' en haut de cette page.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Viarmes
|Tête de listeListe
|
Hugues Brissaud
Liste divers droite
VIARMES, NOTRE VILLE, NOTRE AVENIR
|
|
Laurence Bernhardt
Liste divers droite
ENSEMBLE POUR VIARMES
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Olivier Dupont (26 élus) Viarmes : ruralite et modernite
|1 152
|73,37%
|
|Laurence Bernhardt (3 élus) Fiers d'etre viarmois
|418
|26,62%
|
|Participation au scrutin
|Viarmes
|Taux de participation
|41,48%
|Taux d'abstention
|58,52%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|1 656
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Olivier Dupont Viarmes : ruralite et modernite
|867
|47,68%
|Laurence Bernhardt Fiers d'etre viarmois
|376
|20,68%
|Laurent Daboval Vivre a viarmes
|298
|16,39%
|Michel Ortiz Sempere Viarmes 2.0
|277
|15,23%
|Participation au scrutin
|Viarmes
|Taux de participation
|46,79%
|Taux d'abstention
|53,21%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|1 866
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|William Rouyer (23 élus) Agissons ensemble pour viarmes
|1 247
|56,12%
|
|Pierre Fulchir (6 élus) Viarmes 2014, concertation pour tous
|975
|43,87%
|
|Participation au scrutin
|Viarmes
|Taux de participation
|62,53%
|Taux d'abstention
|37,47%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|5,08%
|Nombre de votants
|2 341
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