Résultat de l'élection municipale 2026 à Viarmes : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Viarmes

Tête de listeListe
Hugues Brissaud
Hugues Brissaud Liste divers droite
VIARMES, NOTRE VILLE, NOTRE AVENIR
  • Hugues Brissaud
  • Muriel Le Jan
  • Franck Breit
  • Valérie Lecomte
  • Laurent Daboval
  • Sylvie Bocobza
  • Pascal Martin
  • Audrey Béridel
  • Laurent Grafte
  • Sophie Bacquet
  • Didier Mézières
  • Sarah Béhague
  • Frédéric Tar
  • Dominique Nocture
  • Adrien Zavaroni
  • Chloé Lecointe
  • Antonin Jannot
  • Anne Sotty
  • Pascal Degueldre
  • Laure Perthuis
  • Julien Gendron
  • Karine Gauthier
  • Aurélien Tirel
  • Sandra Follézou
  • Sébastien Goddeeris
  • Evelyne Bournique
  • Marvine Elbaz
  • Carole Rousseau
  • Nicolas Desse
  • Véronique Bernard
  • Pierre Baudin
Laurence Bernhardt
Laurence Bernhardt Liste divers droite
ENSEMBLE POUR VIARMES
  • Laurence Bernhardt
  • Serge Lévesque
  • Aude Missenard
  • Fabien Bignolais
  • Clotilde François
  • Pierre Fulchir
  • Armelle Dupuis
  • Jacques Bailleux
  • Catherine Bouanich
  • Jean-Luc Saussois
  • Danielle Agostini
  • Eric Petersen
  • Carole Marlier
  • Frédéric Jung
  • Lolette Teixeira
  • Philippe Guillo
  • Véronique Bocquet
  • Luc Dahan
  • Justine Longuet
  • Stéphane Grandjean
  • Marie-Thérèse Schneider
  • Sébastien Jouin
  • Emeline Brochard
  • Jean-Pierre Niro
  • Sandrine Ronné
  • Pierre-Louis Lamotte
  • Éva Gloser
  • André Planchard
  • Christine Puyjalinet
  • Américo Dos Santos de Sousa
  • Anny Jauffroy

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Olivier Dupont
Olivier Dupont (26 élus) Viarmes : ruralite et modernite 		1 152 73,37%
  • Olivier Dupont
  • Valérie Lecomte
  • Hugues Brissaud
  • Sarah Behague
  • Pascal Martin
  • Sylvie Bocobza
  • Didier Mezieres
  • Sabine Jamet
  • Christophe Vandeneycken
  • Dominique Nocture
  • Daniel Desse
  • Michèle Fraïoli
  • Roger Adot
  • Maria De Graça Ribeiro
  • Sylvain Benayoun
  • Karine Gauthier
  • Laurent Grafte
  • Radia Tighlit
  • Ivan Dauer
  • Anne Sotty
  • Grégory Philippe
  • Sophie Bacquet
  • Jacques Bailleux
  • Anamaria Cheta
  • Gilles Devaux
  • Clarisse Pollet
Laurence Bernhardt
Laurence Bernhardt (3 élus) Fiers d'etre viarmois 		418 26,62%
  • Laurence Bernhardt
  • Fabien Bignolais
  • Aude Missenard
Participation au scrutin Viarmes
Taux de participation 41,48%
Taux d'abstention 58,52%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 1 656

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Olivier Dupont
Olivier Dupont Viarmes : ruralite et modernite 		867 47,68%
Laurence Bernhardt
Laurence Bernhardt Fiers d'etre viarmois 		376 20,68%
Laurent Daboval
Laurent Daboval Vivre a viarmes 		298 16,39%
Michel Ortiz Sempere
Michel Ortiz Sempere Viarmes 2.0 		277 15,23%
Participation au scrutin Viarmes
Taux de participation 46,79%
Taux d'abstention 53,21%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 1 866

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
William Rouyer
William Rouyer (23 élus) Agissons ensemble pour viarmes 		1 247 56,12%
  • William Rouyer
  • Marie-Pascale Ferre
  • Olivier Dupont
  • Valérie Gauchet
  • Daniel Desse
  • Laurence Bernhardt
  • Georges Abbou
  • Géraldine Guigueno
  • Roger Adot
  • Sabine Jamet
  • Jacques Renault
  • Dominique Nocture
  • Michel Fauche
  • Sarah Behague
  • Gérard Allart
  • Isabelle Poulingue
  • Bruno Lopez
  • Sylvie Bocobza
  • Sylvain Benayoun
  • Karine Gauthier-Jannot
  • Fabien Bignolais
  • Marguerite Sarlat
  • Pierre-Etienne Briet
Pierre Fulchir
Pierre Fulchir (6 élus) Viarmes 2014, concertation pour tous 		975 43,87%
  • Pierre Fulchir
  • Laurence Ausseil
  • Patrice Lefebvre
  • Aude Missenard
  • Stéphane Couillard
  • Marie-Catherine Chaleil
Participation au scrutin Viarmes
Taux de participation 62,53%
Taux d'abstention 37,47%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 5,08%
Nombre de votants 2 341

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