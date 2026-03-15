Résultat municipale 2026 à Viarmes (95270) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Viarmes a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Viarmes, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Viarmes [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Hugues BRISSAUD
Hugues BRISSAUD (24 élus) VIARMES, NOTRE VILLE, NOTRE AVENIR 		1 338 60,57%
  • Hugues BRISSAUD
  • Muriel LE JAN
  • Franck BREIT
  • Valérie LECOMTE
  • Laurent DABOVAL
  • Sylvie BOCOBZA
  • Pascal MARTIN
  • Audrey BÉRIDEL
  • Laurent GRAFTE
  • Sophie BACQUET
  • Didier MÉZIÈRES
  • Sarah BÉHAGUE
  • Frédéric TAR
  • Dominique NOCTURE
  • Adrien ZAVARONI
  • Chloé LECOINTE
  • Antonin JANNOT
  • Anne SOTTY
  • Pascal DEGUELDRE
  • Laure PERTHUIS
  • Julien GENDRON
  • Karine GAUTHIER
  • Aurélien TIREL
  • Sandra FOLLÉZOU
Laurence BERNHARDT
Laurence BERNHARDT (5 élus) ENSEMBLE POUR VIARMES 		871 39,43%
  • Laurence BERNHARDT
  • Serge LÉVESQUE
  • Aude MISSENARD
  • Fabien BIGNOLAIS
  • Clotilde FRANÇOIS
Participation au scrutin Viarmes
Taux de participation 56,17%
Taux d'abstention 43,83%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,53%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,96%
Nombre de votants 2 289

Source : ministère de l’Intérieur

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