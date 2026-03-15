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19:21 - L'avenir de la France se décide aussi à Viarmes Dans la ville de Viarmes, la population exerce-t-elle une influence sur les résultats des élections municipales ? Avec 34% d'habitants âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 7,82%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi constituent des segments démographiques cruciaux. Un revenu moyen par foyer fiscal de 37 982 € par an montre le poids des questions sur le niveau de vie dans les interrogations des 2741 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre d'allocataires de la CAF (13,80%) révèle la nécessité d'un soutien familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (5,29%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation, tel que le taux de titulaires de diplômes supérieurs (37,47%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Viarmes, soulignant l'importance des initiatives visant à promouvoir l'accès à l'éducation.

17:57 - Ce que révèlent les chiffres sur le vote RN à Viarmes Le Rassemblement national n'avait pas vraiment pesé lors du scrutin municipal à Viarmes en 2020. À l'occasion de l'élection présidentielle en 2022, Marine Le Pen amassait 28,14% des votes lors du premier round, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 47,29% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient accordé 27,70% au représentant du parti au tour 1. Un score trop décevant, à Viarmes comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au second tour. Le score de la liste conduite par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 38,18% aux élections européennes de juin 2024, avant la dissolution qui donnera lieu immédiatement ou presque à d'autres élections. Les législatives enfin apporteront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 41,53% pour le mouvement lepéniste. Il finira d'ailleurs en tête avec 53,70% lors du vote définitif, actant la victoire pour Ayda Hadizadeh.

16:58 - Viarmes : des résultats d'ordinaire marqués par la participation Dans le cadre des élections municipales 2026 à Viarmes, le nombre total de bulletins dépouillés aura un rôle pivot sur les résultats. Aux municipales de 2020, la participation était montée à 46,79 % lors du premier round, dans la moyenne nationale alors que le pays était touché par le coronavirus. Tranchant avec l'élection locale précédente, la présidentielle de 2022 a à ce titre affiché une participation de 77,42 %. Le taux de votants aux élections législatives a évolué de son côté de 48,31 % au premier tour en 2022 à 67,45 % au premier tour en 2024. Quelques semaines plus tôt, la participation aux européennes se situait à 53,30 % (51,49 % dans le pays). Zoomer sur ce parcours lors des cinq derniers scrutins permet in fine de ranger Viarmes comme une contrée civiquement engagée au regard des moyennes nationales.

15:59 - L'année de la dissolution, comment Viarmes a-t-elle voté ? Le panorama politique de Viarmes a évolué lors de la longue série de scrutins de 2024. Alors qu'en 2022 la commune a pu apparaître comme un territoire aux votes hétérogènes, elle s'est semble-t-il affichée deux ans plus tard comme une localité à dominante nationaliste. Les Européennes 2024 à Viarmes avaient en effet vu la victoire locale de l'équipe de Jordan Bardella (38,18%), devant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait obtenu 14,77% des suffrages. Les scrutins législatifs une vingtaine de jours plus tard, plaçaient ensuite Nadejda Remy (Rassemblement National) en tête avec 41,53% au premier tour, devant Guillaume Vuilletet (Ensemble !) avec 25,75%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Nadejda Remy culminant à 53,70% des votes sur place.

14:57 - Dernière présidentielle à Viarmes : les résultats à comprendre Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Viarmes plébiscitaient Guillaume Vuilletet (Ensemble !) avec 27,86% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 58,09% des suffrages. Au premier tour de la dernière élection présidentielle quelques jours plus tôt, les citoyens de Viarmes choisissaient majoritairement Marine Le Pen avec 28,14% des voix, devançant ainsi Emmanuel Macron qui terminait à 26,70%. Le duel final se soldait finalement par un score de 52,71% pour Emmanuel Macron, contre 47,29% en faveur de Marine Le Pen. Cette physionomie politique de Viarmes dessine donc une ville à la croisée des chemins politiques.

12:58 - Ce qu'il faut retenir de la fiscalité locale à Viarmes À Viarmes, en matière d'impôts locaux, par foyer fiscal, le montant moyen versé a représenté 811 € en 2024 (chiffres les plus récents) contre 981 € en 2020. Le poids fiscal sur le foncier bâti s'est pourtant établi à environ 32,89 % en 2024 (contre près de 15,71 % en 2020). En guise de comparaison, la moyenne à l'échelle nationale se situe à près de 40 %. Une augmentation bien souvent mécanique, sans décision de la part de la commune : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusqu'alors perçue par les départements. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que 80 810 € en 2024. Une somme bien en-dessous des 1 920 180 € perçus 4 ans plus tôt avec un taux fixé à environ 20,00 %. Un changement pour les budgets des communes réduisant considérablement son rendement et contraignant les municipalités à trouver d'autres recettes.

11:59 - Le bilan des dernières municipales à Viarmes Les résultats des dernières élections municipales à Viarmes ont fourni un constat instructif sur la configuration politique locale. Dès le dimanche du premier tour, Olivier Dupont (Divers droite) a raflé la première place en obtenant 47,68% des soutiens. En deuxième position, Laurence Bernhardt (Divers droite) a rassemblé 376 suffrages en sa faveur (20,68%). Un delta important. Faute de majorité absolue, un second tour s'est donc déroulé la semaine suivante. Olivier Dupont l'a finalement emporté avec 73,37% des votes, face à Laurence Bernhardt qui a obtenu 418 électeurs (26,62%). La domination de la liste 'Viarmes : ruralite et modernite' s'est renforcée pour déboucher sur une victoire sans bavure et irréfutable. Le candidat étiqueté Divers droite a certainement bénéficié des voix des électeurs des listes de droite, sécurisant 285 voix supplémentaires entre les deux tours.