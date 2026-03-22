Résultat municipale 2026 à Vias (34450) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Vias a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Vias, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Vias [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Philippe CABASSUT (23 élus) VIAS À VENIR
|2 463
|57,82%
|
|Jordan DARTIER (6 élus) UNION VIASSOISE
|1 797
|42,18%
|
|Participation au scrutin
|Vias
|Taux de participation
|77,35%
|Taux d'abstention
|22,65%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,72%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,74%
|Nombre de votants
|4 323
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Vias - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jordan DARTIER (Ballotage) UNION VIASSOISE
|1 550
|39,11%
|Jean-Philippe CABASSUT (Ballotage) VIAS À VENIR
|1 389
|35,05%
|Richard MONEDERO (Ballotage) VIAS PLURIEL
|600
|15,14%
|Olga BOTELLA (Ballotage) HORIZON VIAS
|424
|10,70%
|Participation au scrutin
|Vias
|Taux de participation
|72,17%
|Taux d'abstention
|27,83%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,97%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,74%
|Nombre de votants
|4 032
Election municipale 2026 à Vias [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Vias sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Vias.
L'actu des élections municipales 2026 à Vias
18:38 - Les leçons de l'année électorale 2024 à Vias
Les résultats des élections de 2024 ont confirmé ceux de la présidentielle et des législatives deux ans plus tôt. Les Européennes de 2024 à Vias avaient en effet vu la victoire locale de l'équipe de Jordan Bardella (52,26%), avec derrière elle la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait recueilli 9,13% des votes. Aurélien Lopez-Liguori (Rassemblement National) avait ensuite performé au premier tour des législatives à Vias quelques semaines plus tard avec 60,77%. Gabriel Blasco (Union de la gauche) suivait à la deuxième place avec 20,58%. Les citoyens expédiaient d'ailleurs l'affaire d'emblée dans la circonscription, qui sera privée de second tour.
15:57 - L'élection municipale de 2020 à Vias : des résultats scellés dès le premier tour
Les résultats des précédentes municipales à Vias ont fourni un éclairage précieux sur l'équilibre des forces locales. Dès le premier tour à l'époque, Jordan Dartier (Divers droite) a raflé la première place en recueillant 52,38% des bulletins. À sa poursuite, Olivier Cabassut (Ecologiste) a capté 29,85% des voix. Cette victoire écrasante de Jordan Dartier a scellé l'issue du scrutin d'emblée. Les électeurs n'ont pas eu à retourner aux urnes. Pour cette élection de 2026 à Vias, cette géographie électorale constitue un point de départ particulier. Cette victoire sans appel place le camp adverse face à un défi titanesque ce dimanche, au moment où le conseil municipal sortant, lui, misera sur son bilan pour conserver son avance.
13:58 - Pour le 2e tour de la municipale de Vias, un duel serré
Comme le précisent les candidatures au second tour diffusées par le ministère de l'Intérieur cette semaine, le duel oppose donc ce dimanche Jordan Dartier (LDVD) et Jean-Philippe Cabassut (LDVC). À noter que Richard Monedero (Divers gauche), qui était en mesure de se maintenir grâce à son score du premier tour, a préféré se retirer. Rappelons que Olga Botella (Divers centre), qui pouvait candidater grâce à son score du premier tour, n'est pas de la partie. L'heure de fermeture des 5 bureaux de vote de Vias a été définie à 18 heures.
11:59 - Jordan Dartier, Jean-Philippe Cabassut et Richard Monedero forment le trio de tête à Vias
Les élections municipales 2026 à Vias ont vu Jordan Dartier (Divers droite) s'imposer dimanche dernier avec 39,11 % des votes. À sa suite, Jean-Philippe Cabassut (Divers centre) a obtenu la seconde place avec 35,05 %. L'écart minime de moins de 5 points a promis un second tour indécis. Jordan Dartier a conservé le premier rang qu'il occupait déjà en 2020, mais il a chuté lourdement, abandonnant 13 points depuis 2020. Pour compléter ce tableau, avec 15,14 %, Richard Monedero (Divers gauche) a atterri sur la troisième marche et pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure. Derrière, Olga Botella, portant la nuance Divers centre, a rassemblé 10,70 % des bulletins, ce qui pouvait lui permettre, sauf accord ou retrait, de se maintenir pour la suite du scrutin. À noter que pour ce premier tour à Vias, l'élection a enregistré une participation de 72,17 %, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale.
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