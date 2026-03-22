Résultat municipale 2026 à Vias (34450) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Vias a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Vias, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Vias [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Philippe CABASSUT
Jean-Philippe CABASSUT (23 élus) VIAS À VENIR 		2 463 57,82%
  • Jean-Philippe CABASSUT
  • Nelly CHEVALET
  • Patrick HOULES
  • Marie-Laure GONZALEZ
  • Herve CHANTIER
  • Alice GONZALEZ
  • Olivier BONNAUD
  • Myriam BEAUJARD
  • Philippe BELLON
  • Janis GARCIA
  • Jean-Felix BOUDOU
  • Sylvia BOULLENOT
  • Philippe DUGENNE
  • Annick CABANNES
  • Lionel JORDAN
  • Audrey GINOT
  • Gilbert LIEHN
  • Françoise DOMERGUE
  • Sebastien RONGIER
  • Laetitia JUNG
  • Audran MONTEMAGGI
  • Celine MOLINA
  • Patrick JOBARD
Jordan DARTIER
Jordan DARTIER (6 élus) UNION VIASSOISE 		1 797 42,18%
  • Jordan DARTIER
  • Muriel PRADES
  • Bernard SAUCEROTTE
  • Sandrine MAZARS
  • Jean-Marie BENEZIS
  • Pascale GENIEIS
Participation au scrutin Vias
Taux de participation 77,35%
Taux d'abstention 22,65%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,72%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,74%
Nombre de votants 4 323

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes de l'Hérault ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout dans l'Hérault. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à Vias - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jordan DARTIER
Jordan DARTIER (Ballotage) UNION VIASSOISE 		1 550 39,11%
Jean-Philippe CABASSUT
Jean-Philippe CABASSUT (Ballotage) VIAS À VENIR 		1 389 35,05%
Richard MONEDERO
Richard MONEDERO (Ballotage) VIAS PLURIEL 		600 15,14%
Olga BOTELLA
Olga BOTELLA (Ballotage) HORIZON VIAS 		424 10,70%
Participation au scrutin Vias
Taux de participation 72,17%
Taux d'abstention 27,83%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,97%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,74%
Nombre de votants 4 032

Villes voisines de Vias

En savoir plus sur Vias