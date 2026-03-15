Résultat municipale 2026 à Vias (34450) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Vias a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Vias, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Vias [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jordan DARTIER
Jordan DARTIER UNION VIASSOISE 		1 550 39,11%
Jean-Philippe CABASSUT
Jean-Philippe CABASSUT VIAS À VENIR 		1 389 35,05%
Richard MONEDERO
Richard MONEDERO VIAS PLURIEL 		600 15,14%
Olga BOTELLA
Olga BOTELLA HORIZON VIAS 		424 10,70%
Participation au scrutin Vias
Taux de participation 72,17%
Taux d'abstention 27,83%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,97%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,74%
Nombre de votants 4 032

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes de l'Hérault ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout dans l'Hérault. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Villes voisines de Vias

En savoir plus sur Vias