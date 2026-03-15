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19:17 - Démographie et politique à Vias, un lien étroit Quel impact aura la population de Vias sur les résultats des élections municipales ? Avec un pourcentage de 26% de résidents âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômage de 17,35%, les jeunes et les demandeurs d'emploi forment des segments démographiques cruciaux. Qui plus est, le pourcentage de ménages propriétaires (60,74%) met en avant le poids des thématiques concernant le logement et l'urbanisation. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (43,41%) montre l'importance des problématiques de mobilité et d'infrastructure dans les interrogations des 3449 votants. Le nombre de familles monoparentales (17,35%) met en évidence des besoins d'accompagnement social, alors que le taux de salariés en CDD (12,29%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Un pourcentage de résidences secondaires de 46,39%, comme à Vias, indique un tourisme important dans la région. Les propriétaires de maisons de vacances peuvent avoir des intérêts politiques différents des habitants permanents.

17:57 - Les électeurs de Vias attirés par le RN ? Le parti d'extrême droite ne pesait que marginalement lors du scrutin municipal à Vias en mars 2020. Pour le scrutin présidentiel au printemps 2022, Marine Le Pen recueillait 39,50% des voix comptabilisées lors du premier passage aux urnes, puis devançait Emmanuel Macron dans la commune avec 63,97% lors du tour final. Les législatives la même année avaient attribué 40,14% au candidat RN lors du premier dimanche de scrutin. Au second round, le Rassemblement national validait 68,69% des voix dans la commune. Le score de la liste menée par Jordan Bardella atteindra ensuite 52,26% aux européennes deux ans plus tard, avant la dissolution qui ramènera les électeurs aux urnes au bout d'un mois. Les législatives convoquées dans la foulée déboucheront, lors du premier round, sur un résultat de 60,77% pour le Rassemblement national. L'élection s'achèvera alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Aurélien Lopez-Liguori.

16:58 - Vias : des résultats d'ordinaire marqués par la participation L'envie d'aller voter des électeurs de Vias sera, à la fin du scrutin, un enjeu majeur pour ces municipales 2026. Aux municipales de 2020, la participation s'était dressée jusqu'à 64,76 % lors du premier round, une affluence particulièrement forte. C'étaient 3 019 votants qui avaient glissé leur bulletin dans l'urne, bon nombre d'électeurs ayant préféré ne pas se déplacer à cause de la pandémie du Covid. Avec la présidentielle, les municipales demeurent en effet le scrutin où les Français votent le plus souvent. Le choix du locataire de l'Elysée avait ainsi attiré les électeurs, avec 79,68 % de participation dans la ville (l'abstention tombant à 20,32 %). Quoique ces scrutins nationaux soient de nature distincte par rapport aux scrutins locaux, les élections législatives de 2022 et 2024 peuvent parfaitement être mises en perspective. La mobilisation aux législatives, chiffrée pour sa part à 49,09 % en 2022, a fortement progressé pour s'élever à 68,79 % en 2024. Cet intérêt retrouvé suivait des élections européennes où la participation arrivait à 54,35 %. Avec du recul, la municipalité s'affiche comme une contrée assez participative.

15:59 - Que retenir pour les dernières élections à Vias ? Les élections des députés à Vias organisées après la dissolution de 2024, plaçaient Aurélien Lopez-Liguori (Rassemblement National) à l'avant de la course avec 60,77% au premier tour, devant Gabriel Blasco (Union de la gauche) avec 20,58%. L'élection se concluait d'ailleurs dès ce premier tour dans la circonscription. Les Européennes juste avant la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre l'Assemblée à Vias avaient cette fois vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (52,26%), suivie par Valérie Hayer qui avait récolté 9,13% des suffrages. Une sorte de répétition des résultats des élections deux ans plus tôt en somme.

14:57 - À Vias, la dernière présidentielle était marquée par un vote pour le Rassemblement national Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Vias soutenaient en priorité Aurélien Lopez Liguori (RN) avec 40,14% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Aurélien Lopez Liguori virant de nouveau en tête avec 68,69% des voix. Lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2022 qui avait précédé, les citoyens de Vias privilégiaient la candidature de Marine Le Pen (39,50%), surpassant ainsi Jean-Luc Mélenchon qui terminait à 17,62%. Le second tour confirmait ensuite ce choix en livrant 63,97% pour Marine Le Pen, contre 36,03% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint donc Vias comme un bastion pour le courant national-populiste.

12:58 - Les premières municipales à Vias depuis la réforme fiscale Du côté de la fiscalité locale de Vias, la somme moyenne réclamée aux foyers imposables a représenté 1 688 euros en 2024 (dernière date de relevé), alors que ce montant se situait à 1 008 € quatre ans auparavant. Le taux de la taxe sur le foncier bâti atteint désormais un peu plus de 48,30 % en 2024 (contre 17,81 % en 2020). Une hausse le plus souvent mécanique, sans que la commune en soit à l'origine : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était auparavant perçue par les départements. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que 1 362 400 € de recettes en 2024. Un total bien loin des 2 023 210 € récoltés en 2020 avec un taux resté à environ 15,92 %. La taxe ne pèse dorénavant que de manière résiduelle sur les résidences secondaires et les logements vacants, ce qui explique cet effondrement des recettes.

11:59 - Un résultat très clair aux élections de 2020 à Vias Il peut s'avérer éclairant d'observer les résultats des dernières municipales à Vias. Au soir du premier tour, Jordan Dartier (Divers droite) a pris la première place avec 1 539 voix (52,38%). Juste derrière, Olivier Cabassut (Ecologiste) a engrangé 877 bulletins valides (29,85%). Ce succès d'emblée a balayé les espoirs de second tour. Les électeurs n'ont donc pas été rappelés aux urnes. Pour ce scrutin de 2026 à Vias, ce décor sert de matrice bien particulière que d'aucuns voudront sans doute dépasser. Le camp minoritaire devra accomplir un effort colossal ce dimanche afin d'ébranler cette domination, au moment où le conseil municipal sortant, lui, cherchera à conserver son avance.