Résultat de l'élection municipale 2026 à Vic-en-Bigorre : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Vic-en-Bigorre

Le deuxième tour des élections municipales à Vic-en-Bigorre a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Thomas Simonian
Thomas Simonian Liste divers centre
IMAGINONS VIC ENSEMBLE
  • Thomas Simonian
  • Elisabeth Gracy
  • Thierry Pasquet
  • Amandine Troyano
  • Laurent Campourcy
  • Clara Pons
  • Patrick Roucau
  • Patricia Martin
  • Xavier Derre
  • Carine Jacquier
  • Laurent Junca
  • Fanny Castro
  • Jérôme Darparens
  • Colette Larrouy
  • Philippe Duhamel
  • Lise Billy
  • Philippe Frulin
  • Marie-Joëlle May
  • Fabien Leroy
  • Elodie Lauer
  • Pierre Claverie
  • Maryse Moryoussef
  • Patrice Cancel
  • Bélinda Denmat
  • Nicolas Giffard
  • Anaïs Teule
  • Franck Vignaux
  • Carine Garralon
  • Ruben Vezin
Damien Constantin
Damien Constantin Liste Divers
Ensemble,continuons pour VIC
  • Damien Constantin
  • Chrystelle Lecendre
  • Damien Mazzucato
  • Arlette Skrzynski
  • Arnaud Cluzel
  • Christine Georges
  • René Noguere
  • Denise Chartrain
  • Jean-Pierre Verges
  • Gwendoline Hebert
  • Eric Vandenabeele
  • Sylvie Cobo
  • Julien Bonneau
  • Bernadette Praud-Gadras
  • Mathieu Jurado
  • Claudia Castel
  • Geoffrey Goy
  • Marie Cordero
  • Frédéric Santamaria
  • Marie-Lise Bournonville
  • Frédéric Joye
  • Agnès Péré
  • Sébastien Ducasse
  • Christine Langlais
  • Kévin Lacaussade
  • Amandine Therry
  • Gérard Dumestre
  • Aurore Ben-Dahan
  • Christian Cadeac
Dominique Bulhet
Dominique Bulhet Liste Divers
VIC EN BIGORRE EN ACTION
  • Dominique Bulhet
  • Nathalie Bourdalé
  • Bernard Paupéré
  • Carine Boissy-Vincens
  • Gilbert Clement
  • Patricia Hupé
  • Wilfried Jaudet
  • Océane Sobral--Chazelas
  • Jean-Jacques Cano
  • Delphine Laffont
  • Christian Marcahosse
  • Emeline Pérès
  • Fabien Dupuy
  • Alexandra Figueiredo
  • Kenny Marty
  • Yolanda Santiago Cambray
  • Marc Urban
  • Angelique Campagnari
  • Carlos Rocha
  • Cendrine Pé
  • Nelson Desbois
  • Cécile de Moncuit de Boiscuillé
  • Armand Oueilhé
  • Lilou Marty
  • Alain Paupéré
  • Chantal Gubinelli
  • Léandre Cardouat

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Vic-en-Bigorre

Tête de listeListe Voix % des voix
Thomas SIMONIAN
Thomas SIMONIAN (Ballotage) IMAGINONS VIC ENSEMBLE 		1 007 48,20%
Damien CONSTANTIN
Damien CONSTANTIN (Ballotage) Ensemble,continuons pour VIC 		725 34,71%
Dominique BULHET
Dominique BULHET (Ballotage) VIC EN BIGORRE EN ACTION 		357 17,09%
Participation au scrutin Vic-en-Bigorre
Taux de participation 59,23%
Taux d'abstention 40,77%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 3,68%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,60%
Nombre de votants 2 229

Source : ministère de l’Intérieur

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