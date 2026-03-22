Résultat de l'élection municipale 2026 à Vic-en-Bigorre : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Vic-en-Bigorre [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Vic-en-Bigorre sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Vic-en-Bigorre.
L'actu des élections municipales 2026 à Vic-en-Bigorre
11:44 - Thomas Simonian largement en tête de la municipale la semaine dernière
Pour le lancement des municipales à Vic-en-Bigorre, le scrutin a enregistré localement un taux d'abstention de 40,77 %, malgré une abstention historiquement haute en France. À l'issue du dépouillement, c'est Thomas Simonian (Divers centre) qui a pris la pole position avec 48,20 % des bulletins valides. Derrière, Damien Constantin a pris la position de dauphin avec 34,71 %. La différence, de plus de 10 points, a illustré une domination claire. Du côté des autres candidats, avec 17,09 %, Dominique Bulhet est arrivé troisième et pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Vic-en-Bigorre
Le deuxième tour des élections municipales à Vic-en-Bigorre a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Thomas Simonian
Liste divers centre
IMAGINONS VIC ENSEMBLE
|
|
Damien Constantin
Liste Divers
Ensemble,continuons pour VIC
|
|
Dominique Bulhet
Liste Divers
VIC EN BIGORRE EN ACTION
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Vic-en-Bigorre
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Thomas SIMONIAN (Ballotage) IMAGINONS VIC ENSEMBLE
|1 007
|48,20%
|Damien CONSTANTIN (Ballotage) Ensemble,continuons pour VIC
|725
|34,71%
|Dominique BULHET (Ballotage) VIC EN BIGORRE EN ACTION
|357
|17,09%
|Participation au scrutin
|Vic-en-Bigorre
|Taux de participation
|59,23%
|Taux d'abstention
|40,77%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|3,68%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,60%
|Nombre de votants
|2 229
Source : ministère de l’Intérieur
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