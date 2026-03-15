Résultat municipale 2026 à Vic-Fezensac (32190) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Vic-Fezensac a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Vic-Fezensac, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Vic-Fezensac [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Barbara NETO
Barbara NETO (22 élus) VIC AVENIR 		1 072 60,98%
  • Barbara NETO
  • Robert CAMAZZOLA
  • Véronique BRANA
  • Victor JAFFRES
  • Sophie CAUQUIL
  • Andrew CAVALIERE
  • Christiane ESPIE
  • Anthony CHAULET
  • Gisèle FAUCHE
  • Laurent GEYRES
  • Maëlle PUJO
  • Gilles GUICHARD
  • Chantal GOULU-MARTINAT
  • Fabien GHION
  • Vannessa COUDERC
  • Serge BACHELLERIE
  • Ophélie CAZES
  • Florian GARROUSSIA
  • Martine ROSINA
  • Philippe LAVIGNE
  • Marie-France CONNEFROY
  • Didier PAGE
Isabelle MARIE
Isabelle MARIE (5 élus) VIC AU COEUR 		686 39,02%
  • Isabelle MARIE
  • Francis FAURE
  • Lisa GHIO
  • Benoit RIVIERE
  • Léa LALANNE
Participation au scrutin Vic-Fezensac
Taux de participation 67,89%
Taux d'abstention 32,11%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 4,07%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,12%
Nombre de votants 1 894

Source : ministère de l’Intérieur

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