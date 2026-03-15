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19:17 - Vic-Fezensac : démographie, élections et perspectives d'avenir Quel portrait faire de Vic-Fezensac, à quelques minutes de l'annonce des résultats des élections municipales ? Avec ses 3 578 habitants, cette ville se présente comme un symbole d'ouverture. La variété socio-économique se reflète dans ses 293 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 2 436 foyers fiscaux. Le pourcentage de foyers ne possédant aucune voiture (28,26%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les votants sur des questions de transport et d'environnement. Les citoyens, dont 30,45% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 23 093 euros par an, la ville est à la recherche d'une stabilité économique malgré les défis. Chaque vote exprimé ce 15 mars 2026 à Vic-Fezensac participe à l'histoire de la France.

17:57 - Dynamique électorale : le RN en progression à Vic-Fezensac Le parti d'extrême droite n'avait aucun candidat formellement étiqueté lors de la dernière bataille municipale à Vic-Fezensac en 2020, le vote se déroulant traditionnellement en dehors des clivages partisans dans la commune. Lors de la course à l'Élysée 24 mois plus tard, Marine Le Pen séduisait 21,31% des bulletins exprimés lors du premier round, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron dans la ville avec 43,29% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient offert 16,46% à la formation d'extrême droite lors du premier tour. Un score trop faible, à Vic-Fezensac comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au second round. Le résultat de la liste Bardella s'élèvera ensuite à 31,64% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives qui ont suivi se solderont, lors du premier round, par un résultat de 30,95% pour le Rassemblement national. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il terminera avec 39,63% le dimanche suivant.

16:58 - Dernières municipales : 31,39 % d'abstention à Vic-Fezensac En 2020 à Vic-Fezensac, l'abstention était évaluée à 31,39 % lors du premier round, une abstention exceptionnellement basse. C'étaient 1 825 votants qui, à l'inverse, s'étaient mobilisés alors que le coronavirus avait fait fuir de nombreux électeurs. Notons que les élections municipales demeurent en effet historiquement, avec les élections présidentielles, celles où les électeurs votent le plus. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a ainsi été de 20,65 % des inscrits. Si la nature de ces scrutins diffère des enjeux purement locaux, les deux dernières élections législatives restent directement comparables entre elles. En 2022, les législatives affichaient pour leur part une abstention de 47,71 % (52,49 % au national), avant de chuter lourdement à 26,35 % lors de la dissolution de 2024. Entre-temps, les élections européennes de 2024 avaient connu une abstention de 43,84 %. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une ville moins abstentionniste que la moyenne. Dans le cadre des municipales 2026 à Vic-Fezensac, cette particularité jouera en conséquence un rôle pivot sur les résultats.

15:59 - Indicateurs clés des scrutins d'il y a deux ans à Vic-Fezensac Le scrutin des Européennes de 2024 à Vic-Fezensac avait vu s'imposer l'équipe de Jordan Bardella (31,64%), suivie par Raphaël Glucksmann qui avait obtenu 18,46% des voix. Une vingtaine de jours plus tard, les élections législatives à Vic-Fezensac avaient ensuite placé en tête David Taupiac (Divers gauche) avec 37,85% au premier tour, devant Alice Cendré (Rassemblement National) avec 30,95%. Le second tour avait confirmé ce résultat, David Taupiac culminant à 60,37% des votes sur place. La physionomie politique de Vic-Fezensac a donc évolué lors de cette très riche année 2024. Alors qu'en 2022 la commune esquissait une terre centriste-macroniste, elle s'est affichée lors des échéances suivantes comme un territoire difficile à étiqueter.

14:57 - Quels enseignements tirer de la dernière année de présidentielle pour les citoyens de Vic-Fezensac ? Au premier tour de la dernière élection présidentielle, les citoyens de Vic-Fezensac privilégiaient la candidature d'Emmanuel Macron (25,54%), devançant ainsi Marine Le Pen qui récoltait 21,31%. Lors de la finale de l'élection à Vic-Fezensac, les électeurs accordaient 56,71% pour Emmanuel Macron, contre 43,29% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif qui a suivi, les votants de Vic-Fezensac plébiscitaient Maëva Bourcier (Ensemble !) avec 23,16% au premier tour. Le rapport de force basculait lors du vote définitif au profit de David Taupiac (Divers gauche), vainqueur dans la commune avec 58,82%. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint Vic-Fezensac comme une place forte du courant central.

12:58 - La fiscalité, enjeu majeur des municipales à Vic-Fezensac Pour ce qui concerne les contributions locales à Vic-Fezensac, la somme moyenne versée par ménage imposable a atteint 1 065 € en 2024 (année des dernières données), alors que ce montant se situait à 753 € quatre ans auparavant. Le poids fiscal sur le foncier bâti est passé à 60,00 % en 2024 (contre 31,07 % en 2020). Cette hausse est souvent automatique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville que 64 880 € en 2024. Une somme loin des 532 900 euros engrangés en 2020, alors même que le taux est resté à près de 12,17 %. La taxe ne pèse dorénavant que marginalement sur les seules résidences secondaires ainsi que les logements vacants, expliquant cette forte baisse des recettes.

11:59 - Élections de 2020 : rappel du résultat à Vic-Fezensac À l'occasion des municipales de 2020 à Vic-Fezensac, les résultats ont livré un tableau détaillé des rapports de force politiques locaux. Lors de la première manche électorale, Barbara Neto a distancé ses concurrents en totalisant 753 voix (42,16%). Deuxième, Jean-Claude Bourguignon a engrangé 693 voix (38,80%). Avec une marge aussi étroite, la configuration du second tour soulevait des questions. A défaut de majorité absolue, un second tour décisif pour départager les qualifiés s'est donc déroulé la semaine suivante avec 3 listes alignées. Barbara Neto l'a finalement emporté avec 889 voix (46,30%), face à Jean-Claude Bourguignon rassemblant 766 électeurs (39,89%) et Robert Frairet avec 13,80% des suffrages. En revanche, le deuxième tour s’est conclu par un écart important et une victoire très nette. Dans cette configuration, la dispersion des voix a pu jouer., récupérant 136 voix supplémentaires entre les deux tours. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Vic-Fezensac, ce qui s'est passé à l'époque constitue un point de départ particulier.