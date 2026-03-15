Résultat municipale 2026 à Vic-sur-Cère (15800) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Vic-sur-Cère a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Vic-sur-Cère, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Vic-sur-Cère [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Annie DELRIEU TOURTOULOU
Annie DELRIEU TOURTOULOU (16 élus) VIC SINCÈREMENT 		574 61,06%
  • Annie DELRIEU TOURTOULOU
  • Laurent SAUVANET
  • Christine DELBOS
  • Didier IRLANDE
  • Amélie CHAVAROT JULHES
  • François COURTINE
  • Isabelle DENEYRAT SOUBRIER
  • Jérôme CHEZAUD
  • Christelle BOMBEZY
  • Jérôme MILETTO
  • Christine BLADOU
  • Vincent CASSAGNES
  • Laure DHELLEMMES
  • Didier DÉFOSSÉ
  • Laurence CHABRIER
  • Jean-Paul JOULIA
Damien DANDALEIX
Damien DANDALEIX (3 élus) VIC CITOYENS 		366 38,94%
  • Damien DANDALEIX
  • Muriel BRUNO-LIANDIER
  • Cédric MABRU
Participation au scrutin Vic-sur-Cère
Taux de participation 72,54%
Taux d'abstention 27,46%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 3,41%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,88%
Nombre de votants 1 025

Source : ministère de l’Intérieur

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