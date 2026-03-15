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19:16 - Les données démographiques de Vic-sur-Cère révèlent les tendances électorales Dans la ville de Vic-sur-Cère, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'affecter le résultat des municipales. Dans la commune, 23% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 15,62% sont des personnes âgées. La répartition par âge pourrait avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en matière d'instruction et de santé. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (55,14%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 1019 électeurs sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (18,34%) met en lumière la nécessité d'un soutien familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (8,83%) indique des enjeux de sécurité du travail. Un pourcentage de résidences secondaires de 23,51%, comme à Vic-sur-Cère, indique la présence d'une population plus aisée. Les directives de régulation des résidences secondaires peuvent aussi affecter l'engagement politique des habitants.

17:57 - Les derniers chiffres du vote RN à Vic-sur-Cère Le parti d'extrême droite ne présentait pas formellement de liste à la dernière municipale à Vic-sur-Cère il y a six ans, les débats s'étant tenus de manière apolitique dans la ville. Lors de la course à l'Élysée en 2022, Marine Le Pen engrangeait 23,76% des voix lors du premier passage aux urnes, puis restait derrière Emmanuel Macron localement avec 40,67% au tour décisif. Les législatives la même année avaient réservé 13,68% au candidat RN au tour 1. Un score trop décevant, à Vic-sur-Cère comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au second round. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 33,73% lors du choc des européennes 2024. Les législatives enfin apporteront, lors du tour préliminaire, un résultat de 30,77% pour le RN. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il finira avec 34,39% lors du vote final.

16:58 - Dernières municipales : 28,08 % d'abstention à Vic-sur-Cère Pour ces municipales, l'envie d'aller voter à Vic-sur-Cère sera déterminante dans l'issue du scrutin. Les dernières archives disponibles, remontant à six ans, montrent que 1 027 électeurs étaient allés voter au premier tour des municipales, ce qui donnait un taux de participation de 71,92 %, bien au-delà des 44,7 % observés au niveau national alors qu'à cause de l'épidémie de coronavirus, beaucoup d'électeurs avaient préféré éviter les bureaux de vote. Soulignons que les élections municipales restent en effet historiquement, avec l'élection présidentielle, celles où les Français se rendent le plus aux urnes. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont d'ailleurs 1 160 habitants qui ont glissé un bulletin dans l'urne au premier tour, soit 80,22 % de participation. Il y a quatre ans, les législatives affichaient quant à elles une participation de 55,89 % (contre 47,51 % en moyenne nationale), avant de bondir à 72,01 % 24 mois plus tard. Dans l'intervalle, les élections européennes de 2024 avaient mobilisé 56,56 % des électeurs (soit environ 789 votants). Regarder ces variations lors de ces six années émaillées d'élections permet d'identifier Vic-sur-Cère comme une commune soucieuse de voter par rapport au reste de la France.

15:59 - Avant et après la dissolution, comment Vic-sur-Cère a-t-elle voté ? Lors des européennes, le podium à Vic-sur-Cère s'était figé autour de la liste menée par Jordan Bardella (33,73%), talonnée par la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (14,51%) et Valérie Hayer (13,99%). Vincent Descoeur (Divers droite) avait par la suite gagné au premier tour des élections législatives à Vic-sur-Cère après la dissolution avec 36,76%. Dorothée Gallais (Rassemblement National) suivait à la deuxième place avec 30,77%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Vincent Descoeur culminant à 65,61% des votes localement. De quoi suggérer qu'entre 2022 et 2024, les résultats d'élections se suivent et se ressemblent.

14:57 - À Vic-sur-Cère, les électeurs ont marqué les esprits il y a 4 ans Lors des législatives de 2022, les votants de Vic-sur-Cère accordaient leurs suffrages à Vincent Descoeur (LR) avec 41,56% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 71,52% des suffrages. Au premier tour de l'élection du président de la République quelques semaines auparavant, les citoyens de Vic-sur-Cère accordaient auparavant leur confiance à Emmanuel Macron à hauteur de 30,05%, devançant ainsi Marine Le Pen qui obtenait 23,76%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 59,33% pour Emmanuel Macron, contre 40,67% en faveur de Marine Le Pen. Cette physionomie politique de Vic-sur-Cère laisse apparaître une localité aux orientations politiques changeantes.

12:58 - Annie DELRIEU-TOURTOULOU a-t-elle augmenté la fiscalité locale à Vic-sur-Cère ? À Vic-sur-Cère, où la fiscalité locale a connu une augmentation entre 2020 et 2024, la taxe d'habitation a affiché un taux à environ 11,68 % en 2024 (données les plus récentes), générant une recette de 114 250 €. Un apport qui est loin des 313 360 € engrangés en 2020. Abolie pour les résidences principales à compter du 1er janvier 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale, cette imposition est aujourd'hui limitée à sa plus simple expression, ce qui a pu bouleverser l'équilibre des finances locales. La fiscalité sur les propriétés bâties a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux communal à Vic-sur-Cère est passé à près de 50,27 % en 2024 (contre 26,71 % en 2020). Rappelons que la moyenne nationale se situe à près de 40 %, soit une progression de 1,2 point depuis 2020. Une hausse résultant la plupart du temps du transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était auparavant perçue par les départements. Avec tous ces changements, le montant moyen payé par foyer fiscal à Vic-sur-Cère a atteint 1 317 euros en 2024 (contre 861 € en 2020).

11:59 - Les résultats de la dernière municipale à Vic-sur-Cère Les résultats des dernières municipales à Vic-sur-Cère ont offert un enseignement précieux sur la configuration politique locale. Lors du premier rendez-vous avec les urnes, Dominique Bru a décroché la tête du classement en obtenant 50,00% des voix. Dans la position de la principale opposante, Annie Delrieu-Tourtoulou a capté 50,00% des voix. Ce résultat plutôt ténu laissait planer de nombreuses interrogations en vue du second tour. A défaut de majorité absolue, les dynamiques se sont donc précisées au second tour. Annie Delrieu-Tourtoulou l'a finalement emporté avec 537 bulletins (50,28%), face à Dominique Bru avec 531 électeurs inscrits (49,71%). Donnée outsider, la challengeuse a réussi à inverser le rapport de force, orchestrant un changement de dynamique inattendu., gagnant 50 voix supplémentaires entre les deux tours. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Vic-sur-Cère, cet équilibre sert de matrice bien particulière que certains auront sans doute à cœur de dépasser.