Résultat de l'élection municipale 2026 à Vichy : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Vichy [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Vichy sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Vichy.
L'actu des élections municipales 2026 à Vichy
13:46 - Municipales 2026 : la fiscalité au cœur des débats à Vichy
À Vichy, sur le plan de la fiscalité locale, le produit fiscal par foyer s'est établi à 1 506 € en 2024 (année des derniers chiffres), un chiffre à comparer avec les 1 107 € relevés en 2020. Le taux de la taxe sur le foncier bâti atteint désormais un peu plus de 47,55 % en 2024 (contre près de 22,68 % en 2020). Un taux à mettre en regard de la moyenne du pays, qui s'établit à près de 40 %. Mais attention : cette augmentation est généralement mécanique. L'État a en effet transféré la part de taxe foncière précédemment perçue par les départements aux communes depuis la réforme de la fiscalité locale. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que 2 276 020 € en 2024, loin des 9,11216 millions d'euros (9 112 160 € très exactement) perçus 4 ans plus tôt avec un taux resté à environ 18,07 %. Cette taxe ne constitue désormais plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales locales, ce qui a modifié l'équilibre des finances locales.
11:59 - La liste "Vichy Passionnément" grande gagnante des dernières élections à Vichy
Dans la commune de Vichy, les dynamiques politiques locales sont encore aujourd'hui façonnées par le verdict du dernier scrutin. Lors de la première manche de ce scrutin, Frédéric Aguilera (Les Républicains) a terminé en tête en obtenant 74,10% des suffrages. En deuxième position, Isabelle Réchard (Union de la gauche) a recueilli 16,36% des votes. Cette victoire écrasante dès le premier tour a scellé l'issue du scrutin dès le premier tour. Les électeurs n'ont pas eu à retourner aux urnes. Pour cette municipale 2026 à Vichy, cette dynamique constitue un point de départ particulier. Ce succès éclatant met le camp adverse face à une tâche immense ce dimanche, alors que l'équipe victorieuse devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.
09:57 - Premier tour des municipales à Vichy : horaires des bureaux de vote
Les élections municipales se déroulent ce dimanche dans tout le pays. Ce scrutin a pour but d'élire les élus locaux de l'ensemble des communes françaises. En 2020, le second tour avait été reporté à cause du premier confinement. Découvrez ci-dessous tous les candidats à Vichy. Afin de faire leur devoir électoral, les habitants de l'agglomération sont en mesure de se rendre dans l’isoloir entre 8 heures et 18 heures, horaires d’ouverture des 17 bureaux de vote de Vichy. Le dépouillement débutera immédiatement après la fermeture des bureaux de vote.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Vichy
|Tête de listeListe
|
Grégory Chambon
Liste d'union à l'extrême-droite
La Droite Unie
|
|
Frédéric Aguilera
Liste divers droite
Vichy passionnément
|
|
Hussein Bonaud
Liste divers gauche
Union des gauches Vichyssoise
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Frédéric Aguilera (31 élus) Vichy passionnément
|4 356
|74,10%
|
|Isabelle Réchard (3 élus) Vichy c'est vous
|962
|16,36%
|
|Jean-Pierre Sigaud (1 élu) Vichy bleu marine
|560
|9,52%
|
|Participation au scrutin
|Vichy
|Taux de participation
|34,96%
|Taux d'abstention
|65,04%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|6 083
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Claude Malhuret (28 élus) Vichy avec vous
|5 325
|54,52%
|
|Pierre Gagniere (3 élus) Un nouveau souffle pour vichy
|1 657
|16,96%
|
|Christophe Pommeray (2 élus) Pour vichy
|1 423
|14,57%
|
|Claudine Lopez (2 élus) Vichy bleu marine
|1 361
|13,93%
|
|Participation au scrutin
|Vichy
|Taux de participation
|56,73%
|Taux d'abstention
|43,27%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,60%
|Nombre de votants
|10 027
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