Résultat de l'élection municipale 2026 à Vichy : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Vichy

Tête de listeListe
Grégory Chambon
Grégory Chambon Liste d'union à l'extrême-droite
La Droite Unie
  • Grégory Chambon
  • Eléonore Bayle
  • Georges Giraud
  • Magali Blondeau
  • Matthieu Hoerner
  • Stéphanie Klaine
  • Olivier Daupeyroux
  • Marie-Laure Delahaye-Coliac
  • Jean Tassié
  • Mireille Gomard
  • David Vitré
  • Josette Jocelyne Boulet
  • Bruno Renon
  • Marie Charlet
  • Didier Delpeuch
  • Maria Da Silva Macedo
  • Philippe Radet
  • Nathalie-Patricia Leroy
  • Jean Naves
  • Guylaine Lebrun
  • Thierry Méchin
  • Joëlle Carrier
  • Serge Touboule
  • Emeline Strobel
  • Jacques Pignata
  • Joëlle Paquet
  • Hugues Sahuc
  • Gaëtane Gladys Adry
  • Éric Champier
  • Denise Merlette
  • Jean-Pierre Delcambre
  • Elisabeth Filotto
  • Franck Soriano
  • Marie-José Conte
  • Jean-Pierre Sigaud
Frédéric Aguilera
Frédéric Aguilera Liste divers droite
Vichy passionnément
  • Frédéric Aguilera
  • Charlotte Benoit
  • Yves-Jean Bignon
  • Anaïs Devedeux
  • François Gaultier
  • Evelyne Voitellier
  • Jérôme Cury
  • Valérie Lassalle
  • Henri Sarre
  • Catherine Dubreuil
  • Françcois Sageot
  • Marie-Laurence Canevet
  • Jean-Philippe Salat
  • Anne-Claire Echard
  • Claude Malhuret
  • Béatrice Belle
  • Foudil Meddahi
  • Linda Pelissier
  • Patrick Blethon
  • Corinne Ibarra
  • Édouard Auberger
  • Virginie Dumas
  • Matthieu Boudet
  • Anne-Sophie Ravache
  • Matthieu Zardet
  • Marie-Odile Coursol
  • Alexis Boutry
  • Muriel Cussac
  • Jean-Louis Guitard
  • Christiane Leprat
  • William Paszkudzki
  • Arlette Maraszek
  • Thibaud Alhinc
  • Dominique Bienkowski-Jaillant
  • Jean Marie Choquet
Hussein Bonaud
Hussein Bonaud Liste divers gauche
Union des gauches Vichyssoise
  • Hussein Bonaud
  • Julie Carnat
  • Julien Lachèze
  • Stéphanie Sauvadet
  • Guy Audibert
  • Roxane Assous
  • Gaspard Botton- -Rault
  • Yvonne Madjouka
  • Nicolas Drillard
  • Bernadette Bataille
  • Martial Perret
  • Corinne Dalle-Mule
  • Patrick Valla
  • Anna Cadiou
  • Enzo Desvernois
  • Ndèye Seynabou Samb
  • Noé Martinho
  • Patricia Laoufi
  • Jean François Merrien
  • Narcisse Bonaud
  • Quentin Lefevre
  • Lisa Charlionet
  • Benjamin Galatioto
  • Marjolaine Cleux
  • Daniel Kiernan
  • Florie Fournier
  • Franz Peter Uhl
  • Catherine Marcelline Madeleine Behr-Gross
  • Pierre Blanc
  • Muriel Bailey
  • Thierry Labat
  • Claudine Fabre
  • Jean Gonzales-Dutrey
  • Géraldine Mineot
  • Michel Beau
  • Olivia Lopes
  • Bernard Blanc

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Frédéric Aguilera
Frédéric Aguilera (31 élus) Vichy passionnément 		4 356 74,10%
  • Frédéric Aguilera
  • Charlotte Benoit
  • Yves-Jean Bignon
  • Evelyne Voitellier
  • Jean Almazan
  • Anne-Sophie Ravache
  • Jean-Philippe Salat
  • Valérie Lassalle
  • Patrick Blethon
  • Pauline Tirot
  • Henri Sarre
  • Corinne Ibarra
  • Alexis Boutry
  • Linda Pelissier
  • Claude Malhuret
  • Christiane Leprat
  • Bernard Kajdan
  • Sylvie Dubreuil
  • Foudil Meddahi
  • Marie-Laurence Canevet
  • Édouard Auberger
  • Marie-Odile Coursol
  • Éric Jallet
  • Muriel Cussac
  • William Paszkudzki
  • Aurélie Pacheco
  • Julien Bassinet
  • Béatrice Belle
  • Jérôme Cury
  • Myriam Jimenez
  • Jean-Louis Guitard
Isabelle Réchard
Isabelle Réchard (3 élus) Vichy c'est vous 		962 16,36%
  • Isabelle Réchard
  • François Skvor
  • Magali Dubreuil
Jean-Pierre Sigaud
Jean-Pierre Sigaud (1 élu) Vichy bleu marine 		560 9,52%
  • Jean-Pierre Sigaud
Participation au scrutin Vichy
Taux de participation 34,96%
Taux d'abstention 65,04%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 6 083

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Claude Malhuret
Claude Malhuret (28 élus) Vichy avec vous 		5 325 54,52%
  • Claude Malhuret
  • Claire Grelet
  • Gabriel Maquin
  • Charlotte Benoit
  • Frédéric Aguilera
  • Evelyne Voitellier
  • Yves-Jean Bignon
  • Marie-Christine Steyer
  • Bernard Kajdan
  • Myriam Jimenez
  • Jean-Jacques Marmol
  • Sylvie Fontaine
  • William Paszkudzki
  • Marie-Odile Coursol
  • Jean-Louis Guitard
  • Christiane Leprat
  • Jean-Philippe Salat
  • Anne-Sophie Ravache
  • Franck Dichamps
  • Marie-Hélène Roussin
  • Mickaël Leroux
  • Muriel Cussac
  • William Athlan
  • Béatrice Belle
  • Julien Bassinet
  • Imen Bellahrach
  • Stéphane Vivier
  • Orlane Perrin
Pierre Gagniere
Pierre Gagniere (3 élus) Un nouveau souffle pour vichy 		1 657 16,96%
  • Pierre Gagniere
  • Marie-Martine Michaudel
  • François Skvor
Christophe Pommeray
Christophe Pommeray (2 élus) Pour vichy 		1 423 14,57%
  • Christophe Pommeray
  • Isabelle Rechard
Claudine Lopez
Claudine Lopez (2 élus) Vichy bleu marine 		1 361 13,93%
  • Claudine Lopez
  • Jean-Pierre Sigaud
Participation au scrutin Vichy
Taux de participation 56,73%
Taux d'abstention 43,27%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,60%
Nombre de votants 10 027

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