Résultat de l'élection municipale 2026 à Vichy : les infos en direct

Programme de Grégory Chambon à Vichy (La Droite Unie Pour Vichy)

Engagement Local

Le candidat, Grégory Chambon, souligne son attachement à Vichy, où il a construit sa vie personnelle et professionnelle. Son expérience en tant que conseiller municipal d'opposition lui a permis de comprendre les enjeux de la gestion municipale. Il prône une approche centrée sur l'intérêt des habitants, sans se soumettre à des investitures nationales.

Sécurité Publique

La sécurité est présentée comme une priorité pour améliorer la qualité de vie des Vichyssois. Des mesures concrètes incluent le renforcement de la police municipale et une présence accrue dans les quartiers sensibles. Des initiatives de prévention et de sensibilisation, notamment dans les écoles, sont également envisagées pour responsabiliser les citoyens.

Gestion Financière

Une gestion rigoureuse des finances publiques est essentielle pour instaurer la confiance des citoyens. Le programme prévoit un audit des finances municipales et l'engagement de ne pas augmenter les impôts durant le mandat. Des efforts seront faits pour réduire les dépenses de fonctionnement et optimiser les investissements.

Dynamisme Économique

Le projet vise à revitaliser Vichy en soutenant le commerce local et en améliorant l'attractivité de la ville. Des mesures comme la création de places de parking et le soutien aux entrepreneurs sont proposées pour dynamiser l'économie. L'objectif est de faire de Vichy une ville active tout au long de l'année, au-delà des zones touristiques traditionnelles.