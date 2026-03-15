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19:21 - Les défis socio-économiques de Vichy et leurs implications électorales À Vichy, les facteurs démographiques et socio-économiques définissent le paysage politique et peuvent influencer les municipales. Avec 30% de résidents âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 20,06%, la jeunesse et les personnes sans emploi constituent des segments démographiques cruciaux. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (47,56%) montre l'importance des problématiques de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des 10957 citoyens possédant une carte électorale. Par ailleurs, la présence d'une population immigrée de 10,58% et d'une population étrangère de 8,65% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les chiffres sur l'instruction à Vichy mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 20,21% des habitants ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.

17:57 - Quel score pour le RN à Vichy aux derniers scrutins ? Le Rassemblement national était parvenu à capter 9,52% des voix comptabilisées lors du scrutin municipal à Vichy il y a six ans. Le scrutin n'a pas nécessité de second tour, Frédéric Aguilera étant reconduit sans attendre. Pour le scrutin présidentiel au printemps 2022, Marine Le Pen récoltait 19,94% des voix comptabilisées lors du premier passage aux urnes, puis restait derrière Emmanuel Macron dans la ville avec 38,27% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient attribué 12,90% au candidat RN au tour 1. Un score insuffisant, à Vichy comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au second tour. Le résultat de la liste de Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 28,73% lors du choc des européennes deux ans plus tard, juste avant la dissolution. Les législatives de 2024 offriront, lors du premier round, un résultat de 31,39% pour le mouvement lepéniste. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il finira avec 34,56% lors du vote final.

16:58 - Les résultats des dernières municipales marqués par 65,04 % d'abstention En ce jour de municipales 2026 à Vichy, l'absence ou non d'électeurs dans les isoloirs sera particulièrement scrutée. Pour rappel, l'abstention atteignait 65,04 % lors de la dernière municipale, un score plus élevé que les 55,3 % nationaux alors que le pays était affecté par l'épidémie de coronavirus. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a pour sa part vu l'abstention s'élever à 29,93 % au premier tour (pour une moyenne dans le pays de 26,31 %). Même si les logiques changent d'un scrutin à l'autre, les scrutins législatifs de 2022 et 2024 peuvent tout à fait être mis en perspective. En 2022, les législatives affichaient quant à elles une abstention de 53,30 % (52,49 % au national), avant de chuter lourdement à 37,92 % lors de la dissolution de 2024. Entre-temps, les élections européennes de 2024 avaient connu une abstention de 49,46 %. Cette photographie des urnes depuis six ans indique à l'arrivée que le territoire s'affirme comme une ville distancée du processus électoral par rapport aux moyennes françaises.

15:59 - Des résultats tranchés à l'extrême droite pour Vichy il y a deux ans Pour le tour unique des européennes du printemps 2024 à Vichy, les suffrages s'étaient majoritairement portés sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (28,73%). Près d'un mois plus tard, les élections législatives à Vichy avaient ensuite placé en tête Nicolas Ray (Les Républicains) avec 44,92% au premier tour, devant Rémy Queney (Rassemblement National) avec 31,39%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Nicolas Ray culminant à 65,44% des voix sur place.

14:57 - Lors de la dernière présidentielle, la municipalité de Vichy était indéchiffrable sur l'échiquier politique Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Vichy accordaient leurs suffrages à Nicolas Ray (LR) avec 29,46% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 59,69% des suffrages. En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Vichy qui s'était déroulée en amont était marquée par l'avance d'Emmanuel Macron avec 31,90% des inscrits, tandis que Marine Le Pen totalisait 19,94%. Le second tour n'a fait que confirmer cette introduction en livrant 61,73% pour Emmanuel Macron, contre 38,27% en faveur de Marine Le Pen. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint donc Vichy comme une zone au paysage politique évolutif.

12:58 - Municipales 2026 : la fiscalité au cœur des débats à Vichy À Vichy, sur le plan de la fiscalité locale, le produit fiscal par foyer s'est établi à 1 506 € en 2024 (année des derniers chiffres), un chiffre à comparer avec les 1 107 € relevés en 2020. Le taux de la taxe sur le foncier bâti atteint désormais un peu plus de 47,55 % en 2024 (contre près de 22,68 % en 2020). Un taux à mettre en regard de la moyenne du pays, qui s'établit à près de 40 %. Mais attention : cette augmentation est généralement mécanique. L'État a en effet transféré la part de taxe foncière précédemment perçue par les départements aux communes depuis la réforme de la fiscalité locale. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que 2 276 020 € en 2024, loin des 9,11216 millions d'euros (9 112 160 € très exactement) perçus 4 ans plus tôt avec un taux resté à environ 18,07 %. Cette taxe ne constitue désormais plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales locales, ce qui a modifié l'équilibre des finances locales.

11:59 - La liste "Vichy Passionnément" grande gagnante des dernières élections à Vichy Dans la commune de Vichy, les dynamiques politiques locales sont encore aujourd'hui façonnées par le verdict du dernier scrutin. Lors de la première manche de ce scrutin, Frédéric Aguilera (Les Républicains) a terminé en tête en obtenant 74,10% des suffrages. En deuxième position, Isabelle Réchard (Union de la gauche) a recueilli 16,36% des votes. Cette victoire écrasante dès le premier tour a scellé l'issue du scrutin dès le premier tour. Les électeurs n'ont pas eu à retourner aux urnes. Pour cette municipale 2026 à Vichy, cette dynamique constitue un point de départ particulier. Ce succès éclatant met le camp adverse face à une tâche immense ce dimanche, alors que l'équipe victorieuse devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.