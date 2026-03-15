Résultat municipale 2026 à Vichy (03200) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Vichy a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Vichy, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Vichy [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Frédéric AGUILERA
Frédéric AGUILERA (32 élus) Vichy passionnément 		6 590 76,31%
  • Frédéric AGUILERA
  • Charlotte BENOIT
  • Yves-Jean BIGNON
  • Anaïs DEVEDEUX
  • François GAULTIER
  • Evelyne VOITELLIER
  • Jérôme CURY
  • Valérie LASSALLE
  • Henri SARRE
  • Catherine DUBREUIL
  • Françcois SAGEOT
  • Marie-Laurence CANEVET
  • Jean-Philippe SALAT
  • Anne-Claire ECHARD
  • Claude MALHURET
  • Béatrice BELLE
  • Foudil MEDDAHI
  • Linda PELISSIER
  • Patrick BLETHON
  • Corinne IBARRA
  • Édouard AUBERGER
  • Virginie DUMAS
  • Matthieu BOUDET
  • Anne-Sophie RAVACHE
  • Matthieu ZARDET
  • Marie-Odile COURSOL
  • Alexis BOUTRY
  • Muriel CUSSAC
  • Jean-Louis GUITARD
  • Christiane LEPRAT
  • William PASZKUDZKI
  • Arlette MARASZEK
Grégory CHAMBON
Grégory CHAMBON (2 élus) La Droite Unie 		1 233 14,28%
  • Grégory CHAMBON
  • Eléonore BAYLE
Hussein BONAUD
Hussein BONAUD (1 élu) Union des gauches Vichyssoise 		813 9,41%
  • Hussein BONAUD
Participation au scrutin Vichy
Taux de participation 50,50%
Taux d'abstention 49,50%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,78%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,38%
Nombre de votants 8 918

Source : ministère de l’Intérieur

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