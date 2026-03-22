Résultat de l'élection municipale 2026 à Vidauban : les résultats du 2e tour

Programme de Jean-Michel Bersia à Vidauban (VIDAUBAN CAP SUR L'AVENIR)

Sécurité à Vidauban

La sécurité est une priorité pour le programme de Jean-Michel BERSIA. Il est prévu de rétablir les effectifs de la police municipale et d'assurer leur présence dans tous les quartiers. Des mesures comme le développement de la vidéoprotection et la lutte contre les incivilités seront également mises en place.

Accès aux soins

L'accès aux soins est une préoccupation majeure pour les habitants de Vidauban. Le programme prévoit de faciliter les consultations spécialisées et d'améliorer les conditions d'exercice des soignants. À long terme, une Maison de Santé Pluridisciplinaire sera créée pour garantir une offre de soins plus rapide et équitable.

Urbanisme et qualité de vie

Le projet inclut une maîtrise de l'urbanisme pour sécuriser les zones à risques et préserver la qualité de vie des Vidaubannais. Un plan pluriannuel d'entretien de la voirie sera mis en œuvre pour traiter chaque quartier de manière équitable. Ces actions visent à garantir un développement harmonieux de la commune.

Commerce et attractivité

Le soutien au commerce de proximité est essentiel pour revitaliser le centre-ville de Vidauban. Le programme prévoit le développement des marchés et d'événements pour valoriser le patrimoine provençal. Ces initiatives visent à renforcer l'attractivité de la ville et à dynamiser son économie locale.