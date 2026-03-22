Résultat de l'élection municipale 2026 à Vidauban : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Vidauban [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Vidauban sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Vidauban.
L'actu des élections municipales 2026 à Vidauban
11:47 - Qui a fini en tête au 1er tour de la municipale à Vidauban la semaine dernière ?
À l'occasion du premier tour des élections municipales à Vidauban, c'est Claude Pianetti (Divers droite) qui a pris l'avantage en rassemblant 45,70 % des bulletins valides. Ensuite, Emmanuel Andre (Rassemblement National) est arrivé en deuxième position avec 25,32 %. L'avance du gagnant provisoire a été d'entrée de jeu très importante. Comme il y a six ans, Claude Pianetti est resté au sommet du classement, mais il a subi néanmoins un fort recul de 40 points comparé à 2020. Du côté des autres candidats, en franchissant la barre des 10 %, Jean-Michel Bersia, étiqueté Divers droite, a atterri sur la troisième marche et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. En quatrième position, Sabine Cristofani-Viglione, portant la nuance La France insoumise, a rassemblé 6,76 % des bulletins, un score insuffisant pour figurer au second tour, mais assez haut pour éventuellement fusionner. Du côté de la mobilisation à Vidauban, le rendez-vous électoral a enregistré un taux d'abstention de 42,00 %, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Vidauban
Le deuxième tour des élections municipales à Vidauban a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Jean-Michel Bersia
Liste divers droite
VIDAUBAN CAP SUR L'AVENIR
|
|
Emmanuel Andre
Liste du Rassemblement National
VIDAUBAN C'EST VOUS, C'EST MAINTENANT
|
|
Claude Pianetti
Liste divers droite
VIDAUBAN DEMAIN
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Vidauban
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Claude PIANETTI (Ballotage) VIDAUBAN DEMAIN
|2 509
|45,70%
|Emmanuel ANDRE (Ballotage) VIDAUBAN C'EST VOUS, C'EST MAINTENANT
|1 390
|25,32%
|Jean-Michel BERSIA (Ballotage) VIDAUBAN CAP SUR L'AVENIR
|1 220
|22,22%
|Sabine CRISTOFANI-VIGLIONE VIVONS VIDAUBAN !
|371
|6,76%
|Participation au scrutin
|Vidauban
|Taux de participation
|58,00%
|Taux d'abstention
|42,00%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,96%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,96%
|Nombre de votants
|5 598
Source : ministère de l’Intérieur
Villes voisines de Vidauban
- Vidauban (83550)
- Ecole primaire à Vidauban
- Maternités à Vidauban
- Crèches et garderies à Vidauban
- Classement des collèges à Vidauban
- Salaires à Vidauban
- Impôts à Vidauban
- Dette et budget de Vidauban
- Climat et historique météo de Vidauban
- Accidents à Vidauban
- Délinquance à Vidauban
- Inondations à Vidauban
- Nombre de médecins à Vidauban
- Pollution à Vidauban
- Entreprises à Vidauban
- Prix immobilier à Vidauban