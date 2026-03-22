Résultat de l'élection municipale 2026 à Vidauban : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Vidauban

Le deuxième tour des élections municipales à Vidauban a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Jean-Michel Bersia
Jean-Michel Bersia Liste divers droite
VIDAUBAN CAP SUR L'AVENIR
  • Jean-Michel Bersia
  • Marie-Pierre Servat
  • Laurent Décuq
  • Nathalie Pedeux
  • Jérôme Orlandini
  • Christine Longhi
  • Patrick Canonge
  • Laurence Habrant
  • Christophe Bottai
  • Vanessa Casetto
  • Alexandre Cano
  • Solange Felix
  • Jamel Jardazi
  • Mélanie Grégoire
  • Pierre-Joël Deloubes
  • Emmanuelle Sylvain
  • David Bernardini
  • Nathalie Dauphin
  • Louis Tricoci
  • Jessica Henrion
  • Mathieu Fiore
  • Allyson Kerenflech
  • Thierry Parandero
  • Brigitte Robert
  • Maxime Baigneres
  • Dominique Ott
  • Sébastien Merle
  • Jeanne Soyer
  • Tanguy Peyre de Fabregues
  • Séverine Dumoulin
  • Christian Proto
  • Christelle Bonnet
  • Salvator Tricoci
  • Marie Morazzani
  • Jean-Paul Dubroca
Emmanuel Andre
Emmanuel Andre Liste du Rassemblement National
VIDAUBAN C'EST VOUS, C'EST MAINTENANT
  • Emmanuel Andre
  • Jeanne Jourdain
  • Patrick Renaud
  • Véronique Bourdeau
  • Stéphane Pianetti
  • Christel Hauduc
  • Patrick Berth
  • Lydie Deremetz
  • Thierry Calandruccio
  • Caroline Wacogne
  • Pierre Robineau
  • Marlene Dheilly
  • Valère Hauduc
  • Annie Drapier
  • Frédéric Codron
  • Dominique Antonio
  • Robert Carmagnolle
  • Sylvie Schreiner
  • Jean-Pierre Wicke
  • Stéphanie Ronca
  • Bruno Carpentier
  • Patricia Lasalle
  • Jérémie Bonnard
  • Claudine Revest
  • Romuald Pigé
  • Françoise Gras
  • Anthony Ferreira
  • Micheline Journez
  • Marc Forner
  • Solange Audebert
  • Romain Aupecle
  • Dominique Rigaud
  • Julien Lathuliere-Gaucher
  • Bernadette Célérier
  • François Argente
Claude Pianetti
Claude Pianetti Liste divers droite
VIDAUBAN DEMAIN
  • Claude Pianetti
  • Malika Guellati
  • Thierry Pesce
  • Audrey Dubern
  • Albert Di Re
  • Valérie Flaus
  • Olivier Hamon
  • Lysiane Lecomte
  • Fabien Jourdan
  • Nadine Tiraboschi
  • Henry Nadeau
  • Laurence Peyron
  • Elie Trotet
  • Magalie Fabre
  • Fabien Giordanengo
  • Sabrina Ainardi
  • Olivier de Vecchi
  • Corinne Stephan
  • Laurent Paulet
  • Stéphanie Pollino
  • Thibaud Boeuf
  • Marie Vayssiere
  • Marc Virgilio
  • Cécile Ferey
  • Joseph Pangallo
  • Bernadette Delmas
  • Nathan Ecuer
  • Caroline Zibaia Mendes
  • Christophe Corvaisier
  • Valérie Galpin
  • Charles-Pierre Martellino
  • Léa Cleton
  • Patrice Vert
  • Caroline Guerlais
  • Raphaël Ornowski

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Vidauban

Tête de listeListe Voix % des voix
Claude PIANETTI
Claude PIANETTI (Ballotage) VIDAUBAN DEMAIN 		2 509 45,70%
Emmanuel ANDRE
Emmanuel ANDRE (Ballotage) VIDAUBAN C'EST VOUS, C'EST MAINTENANT 		1 390 25,32%
Jean-Michel BERSIA
Jean-Michel BERSIA (Ballotage) VIDAUBAN CAP SUR L'AVENIR 		1 220 22,22%
Sabine CRISTOFANI-VIGLIONE
Sabine CRISTOFANI-VIGLIONE VIVONS VIDAUBAN ! 		371 6,76%
Participation au scrutin Vidauban
Taux de participation 58,00%
Taux d'abstention 42,00%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,96%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,96%
Nombre de votants 5 598

Source : ministère de l’Intérieur

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