Résultat municipale 2026 à Vidauban (83550) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Vidauban a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Vidauban, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Vidauban [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Claude PIANETTI
Claude PIANETTI VIDAUBAN DEMAIN 		2 509 45,70%
Emmanuel ANDRE
Emmanuel ANDRE VIDAUBAN C'EST VOUS, C'EST MAINTENANT 		1 390 25,32%
Jean-Michel BERSIA
Jean-Michel BERSIA VIDAUBAN CAP SUR L'AVENIR 		1 220 22,22%
Sabine CRISTOFANI-VIGLIONE
Sabine CRISTOFANI-VIGLIONE VIVONS VIDAUBAN ! 		371 6,76%
Participation au scrutin Vidauban
Taux de participation 58,00%
Taux d'abstention 42,00%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,96%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,96%
Nombre de votants 5 598

Source : ministère de l’Intérieur

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