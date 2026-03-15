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19:20 - Vidauban et municipales : démographie, économie et choix électoraux En pleine campagne électorale municipale, Vidauban se présente comme une commune dynamique et vivante. Avec ses 12 712 habitants, cette ville cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 1 100 entreprises témoignent d'un certain dynamisme. Le taux de familles ne détenant aucune voiture (27,71%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut impacter les votants sur des questions de transport et d'environnement. Vidauban accueille une communauté diversifiée, avec ses 1 118 résidents étrangers, soit 8,79% de sa population, enrichissant la dimension sociale et culturelle de la ville. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 25 989 euros/an, la ville désire un avenir prospère. Pour finir, à Vidauban, les enjeux locaux rejoignent ceux de l'Hexagone.

17:57 - Dynamique électorale : le RN en progression à Vidauban Le mouvement nationaliste n'avait pas vraiment pesé lors des élections locales à Vidauban il y a six ans. Lors de la présidentielle qui a suivi au printemps 2022, Marine Le Pen amassait 40,89% des voix comptabilisées lors du premier round, puis battait Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 65,60% lors du tour final. Les législatives la même année avaient attribué 36,18% au parti lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Au deuxième round, le mouvement lepéniste sécurisait 64,20% des voix locales. Le score de la liste conduite par Jordan Bardella atteindra ensuite 53,22% pour les européennes. Les législatives enfin déboucheront, lors du premier round, sur un résultat de 62,42% pour le mouvement lepéniste. L'élection se conclura alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Philippe Lottiaux.

16:58 - Municipales : les chiffres de la participation à Vidauban Les données de 2020 révèlent qu'au premier tour des municipales à Vidauban, l'abstention touchait 61,75 % des électeurs, un score dans la norme alors que l'épidémie de Covid-19 avait découragé un grand nombre de votants. Lors de la dernière présidentielle, le taux d'abstention local s'est pour sa part arrêté à 27,51 %. Certes, ces élections relèvent d'une logique différente, mais les législatives de 2022 et de 2024 offrent une base de comparaison tout à fait pertinente. L'abstention aux législatives, mesurée à 55,27 % en 2022, a fortement régressé quant à elle, pour s'établir à 35,25 % en 2024. Ce mouvement suivait des élections européennes où le défaut de participation atteignait 46,66 %. Cette photographie des urnes depuis six ans montre que le territoire s'affirme comme une contrée marquée par l'abstention par rapport au reste du pays. Dans le cadre des municipales de 2026 à Vidauban, cette particularité jouera en conséquence un rôle essentiel sur les résultats.

15:59 - Ce qu'il faut retenir des élections d'il y a deux ans à Vidauban Philippe Lottiaux (Rassemblement National) avait gagné au premier tour des élections des députés à Vidauban en juin 2024 avec 62,42%. Sereine Mauborgne (Ensemble !) était à la deuxième place avec 18,05%. Les votants expédiaient d'ailleurs la question sans hésitation dans la circonscription, où aucun second tour n'a été nécessaire À l'occasion du match européen quelques semaines plus tôt, les électeurs de Vidauban avaient cette fois placé en tête l'équipe menée par Jordan Bardella avec 53,22% des inscrits. Cette analyse des scrutins de 2024 a ainsi révélé que Vidauban demeurait à l'époque un secteur marqué par l'extrême droite, confortant son ancrage.

14:57 - À Vidauban, l'élection il y a 4 ans fut d'abord en faveur de le Rassemblement national Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Vidauban soutenaient en priorité Philippe Lottiaux (RN) avec 36,18% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 64,20%. Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Vidauban voyait Marine Le Pen s'imposer localement avec 40,89% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron obtenait 18,55%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 65,60% pour Marine Le Pen, contre 34,40% en faveur d'Emmanuel Macron. Globalement, ce paysage électoral fait donc de Vidauban un territoire dominé par l'extrême droite.

12:58 - De quelle manière a évolué la fiscalité à Vidauban au cours des dernières années ? Si l'on examine la fiscalité de Vidauban, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à environ 14,62 % en 2024 (données les plus récentes), ce qui représente un montant de 585 580 € la même année, en net recul par rapport aux 3,06761 millions d'euros récoltés en 2020. Sa suppression pour les résidences principales en 2023, suite à une réforme voulue par l'Etat, a fait qu'elle ne représente dorénavant plus qu'une portion congrue des ressources fiscales de la commune, ce qui a modifié la répartition des recettes. La taxe foncière sur les propriétés bâties a bien souvent pris le relais. Le taux communal à Vidauban est passé à 39,41 % en 2024 (contre 22,05 % en 2020). Rappelons que la moyenne nationale tourne autour de 40 %, soit une progression de 1,2 point depuis 2020. Attention toutefois : cette augmentation est généralement purement mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis la réforme. Mais un constat d'ensemble s'impose : le produit fiscal par ménage à Vidauban s'est établi à 976 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 905 € quatre ans auparavant.

11:59 - Le bilan de la dernière municipale à Vidauban Quel avait été le dénouement des dernières élections municipales à Vidauban ? Dès le premier tour de scrutin, Claude Pianetti (Divers droite) a imposé son rythme en rassemblant 86,14% des soutiens. Sur la seconde marche, Michel Gueye (Divers) a capté 13,85% des suffrages. Cette victoire sans appel a rendu tout second tour sans objet. Pour cette élection de 2026 à Vidauban, cet équilibre pèsera irrémédiablement. Afin d'ébranler cette hégémonie ce dimanche, les forces d'opposition devront gagner de nombreux électeurs, tandis que la majorité sortante, elle, tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.