Résultat municipale 2026 à Vieille-Église (62162) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Vieille-Église a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Vieille-Église, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Vieille-Église [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Olivier LEVREAY
Olivier LEVREAY (15 élus) Avançons ensemble pour Vieille-Eglise 		461 56,01%
  • Olivier LEVREAY
  • Brigitte BRIDENNE
  • Laurent COCQUET
  • Marylène GIRARDOT
  • Pierre BAERT
  • Émilie CRÉPIN
  • Pierre-Edouard RAFF
  • Marie-Jeanne LEJUSTE
  • Patrick DECRETON
  • Chantal CARPENTIER
  • Guy-Noël SCHABAILLIE
  • Aurélie COLIN
  • Thibaut SEYNAEVE
  • Sophie ROUSSELLE
  • Gaël COCQUET
Anthony GUILBERT
Anthony GUILBERT (4 élus) Ensemble, construisons l'avenir de Vieille-Eglise 		362 43,99%
  • Anthony GUILBERT
  • Virginie AGNERAY
  • Adrien DOYER
  • Angélique MUSZYNSKI
Participation au scrutin Vieille-Église
Taux de participation 71,17%
Taux d'abstention 28,83%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,36%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,71%
Nombre de votants 849

Source : ministère de l’Intérieur

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