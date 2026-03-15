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19:19 - Analyse socio-économique de Vieille-Église : perspectives électorales Dans la ville de Vieille-Église, les électeurs exercent-ils une influence sur les résultats des municipales ? Avec un pourcentage de 39% d'habitants âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 9,14%, les jeunes et les demandeurs d'emploi forment des groupes démographiques essentiels. Qui plus est, le pourcentage de familles propriétaires (74,17%) met en relief le poids des enjeux liés à l'habitat et à l'aménagement du territoire. Le pourcentage de foyers ne possédant aucune voiture (10,34%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 812 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (6,97%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (6,12%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Vieille-Église mettent en relief une diversité de qualifications, avec 17,60% des habitants sans diplôme, cela peut indiquer des enjeux tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

17:57 - Les indicateurs clés du vote RN à Vieille-Église Le parti à la flamme était absent lors de la dernière élection municipale à Vieille-Église il y a six ans, le scrutin s'étant joué de manière apolitique dans la localité. Pour le scrutin présidentiel au printemps 2022, Marine Le Pen récoltait 39,95% des voix lors du tour de chauffe, puis l'emportait sur Emmanuel Macron sur le plan local avec 63,41% lors du tour final. Les législatives la même année avaient accordé 35,13% au parti lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Au deuxième round, le mouvement nationaliste validait 43,11% des voix locales. Le résultat de la liste Bardella s'élèvera ensuite à 51,10% aux européennes de juin 2024, juste avant la dissolution. Les législatives de 2024 déboucheront, lors du premier passage aux urnes, sur un résultat de 53,88% pour le mouvement nationaliste. C'est d'ailleurs lui qui s'imposera avec 55,23% le dimanche suivant, offrant un siège à l'Assemblée à Marc de Fleurian.

16:58 - À Vieille-Église, la participation s'annonce forte aux municipales Les données de 2020 montrent qu'au premier tour des élections municipales à Vieille-Église, l'abstention concernait 58,61 % des inscrits, un niveau conforme à la tendance du pays alors que sévissait l'épidémie de Covid-19. Lors de la dernière présidentielle, le taux d'abstention local s'est cependant fixé à 23,00 %. Alors que les législatives de 2022 avaient été boudées par 54,89 % des inscrits, celles de 2024 ont quant à elles vu l'abstention reculer très nettement à 30,06 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait enregistré 42,94 % d'abstention. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une localité moins abstentionniste que la moyenne. Dans le cadre de la municipale de 2026 à Vieille-Église, ce paramètre jouera en tout cas un rôle pivot sur les résultats locaux.

15:59 - Il y a deux ans, Vieille-Église s'était tournée vers la droite Les résultats des élections de 2024 avaient confirmé ceux des élections deux ans plus tôt. Lors du match européen de juin 2024, les citoyens de Vieille-Église avaient en effet poussé en tête la liste menée par Jordan Bardella avec 51,10% des inscrits. Marc de Fleurian (Rassemblement National) avait ensuite gagné au premier tour des élections des députés à Vieille-Église après la dissolution de l'Assemblée avec 53,88%. Pierre-Henri Dumont (Les Républicains) était à la deuxième place avec 34,18%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Marc de Fleurian culminant à 55,23% des votes localement.

14:57 - Il y a 4 ans, la localité de Vieille-Église s'était fortement tournée vers l'extrême droite La séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste un territoire dominé par l'extrême droite. En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Vieille-Église voyait en effet Marine Le Pen finir en tête localement avec 39,95% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron rassemblait 22,17%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 63,41% pour Marine Le Pen, contre 36,59% en faveur d'Emmanuel Macron. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale qui a suivi quelques semaines plus tard, les votants de Vieille-Église accordaient leurs suffrages à Marc de Fleurian (RN) avec 35,13% au premier tour. La tendance s'inversait cependant au second tour, plaçant Pierre-Henri Dumont (Les Républicains) en première position avec 56,89% des suffrages.

12:58 - Une réforme fiscale qui pèsera sur les municipales 2026 à Vieille-Église Face à l'augmentation des prélèvements locaux à Vieille-Église, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à près de 18,70 % en 2024 (derniers chiffres en date), ce qui représente un montant de 7 340 € la même année. Un produit qui est loin des quelque 201 500 euros enregistrés en 2020. N'oublions pas qu'elle a été supprimée le 1er janvier 2023 pour les résidences principales, suite à la réforme de la fiscalité locale limitant drastiquement son rendement et forçant les communes à trouver d'autres recettes. La taxe sur le foncier bâti a bien souvent pris le relais. Son taux à Vieille-Église s'est établi à 37,05 % en 2024 (contre 14,06 % en 2020). Une augmentation finalement automatique, sans décision de la municipalité : depuis la réforme en effet, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusqu'alors perçue par les départements. Avec tous ces chamboulements, la facture fiscale moyenne à Vieille-Église s'est chiffrée à 584 € en 2024, alors que ce montant se situait à 563 € quatre ans auparavant.

11:59 - Les résultats des dernières municipales à Vieille-Église La lecture des résultats des municipales de 2020 à Vieille-Église s'avère particulièrement éclairante. Sans aucune opposition, la liste menée par Olivier Levreay a naturellement recueilli 354 voix (100,00%) lors de ce premier passage aux urnes. Ce scrutin sans opposition a logiquement mis fin au processus électoral, épargnant aux électeurs un nouveau passage aux urnes. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Vieille-Église, cette dynamique constitue un point de départ particulier. Ce dimanche soir, l'attention se portera sur la capacité d'une alternative à voir le jour face au bloc majoritaire. Un indice est vraisemblablement donné dans la liste officielle des candidats (voir ci-dessous).