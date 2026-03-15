Résultat municipale 2026 à Vielle-Saint-Girons (40560) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Vielle-Saint-Girons a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Vielle-Saint-Girons, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Vielle-Saint-Girons [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Philippe TARSOL
Philippe TARSOL (17 élus) NOUVEL ELAN POUR VIELLE SAINT GIRONS 		810 72,26%
  • Philippe TARSOL
  • Nicole PICARD
  • Stéphane MORESMAU
  • Sarah CASTAGNET
  • Patrice GALLÉA
  • Marie-Jeanne LAUILHÉ
  • Jean Louis COUSSAU
  • Valérie GAJAC
  • Jean Loup FORT
  • Virginie LALANNE
  • Marc LANG
  • Graziella BEYSSON
  • Jean-Louis CAUSSÈQUE
  • Cécile RANSINANGUE
  • Claude PRAT
  • Sandrine MORISSON
  • Borja CERQUELLA
Karine DASQUET
Karine DASQUET (2 élus) DIX NEUF POUR VIELLE SAINT-GIRONS 		311 27,74%
  • Karine DASQUET
  • Dominique JARREAU
Participation au scrutin Vielle-Saint-Girons
Taux de participation 76,25%
Taux d'abstention 23,75%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,88%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,79%
Nombre de votants 1 140

Source : ministère de l’Intérieur

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