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19:18 - Les enjeux locaux de Vielle-Saint-Girons : tour d'horizon démographique Quel portrait faire de Vielle-Saint-Girons, à quelques minutes de l'annonce des résultats des élections municipales ? Dotée de 1 478 logements pour 1 451 habitants, la densité de la ville est de 20 habitants par km². Ses 167 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale florissante, tandis que son tissu social comprend 443 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (46,21%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les votants sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Les électeurs, dont 48,21% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Parmi cette mosaïque sociale, près de 56,66% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 699,32 euros pourrait devenir un défi financier pour la ville. Ainsi, à Vielle-Saint-Girons, les intérêts locaux rejoignent ceux de la France dans son ensemble.

17:57 - Le RN attire-t-il les électeurs de Vielle-Saint-Girons ? Le parti nationaliste n'avait pas concouru au moment de la dernière élection municipale à Vielle-Saint-Girons en 2020, le scrutin s'étant joué en dehors des clivages partisans dans la commune. À l'occasion de l'élection présidentielle 24 mois plus tard, Marine Le Pen engrangeait 20,37% des voix lors du premier round, puis était distancée par Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 44,48% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient accordé 19,94% au candidat RN lors du premier tour. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Vielle-Saint-Girons comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au second tour. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella atteindra ensuite 25,91% lors du scrutin européen, avant la dissolution qui ramènera les électeurs aux urnes au bout d'un mois. Les législatives anticipées se solderont, lors du premier passage aux urnes, par un résultat de 33,75% pour le mouvement nationaliste. Qualifié contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 40,11% le dimanche suivant.

16:58 - La commune de Vielle-Saint-Girons plutôt mobilisée lors des élections En ce jour d'élection municipale à Vielle-Saint-Girons, la désertion des urnes sera particulièrement scrutée. L'absence d'électeurs dans les isoloirs s'élevait à 54,86 % pour le premier tour des élections il y a six ans, une proportion assez classique alors que le scrutin se déroulait en pleine épidémie de Covid-19. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a toutefois vu l'abstention s'élever à 19,75 % au premier tour (26,31 % dans le pays). Un mois avant la dissolution, l'abstention aux européennes s'était fixée de son côté à 40,72 % (contre 48,51 % en France). Le taux d'abstention aux élections législatives a ensuite plongé à 25,90 % au premier tour, contre 43,46 % en 2022. Si on suit la trajectoire globale, le secteur se positionne à l'arrivée comme une zone relativement préservée de l'abstentionnisme endémique.

15:59 - Vielle-Saint-Girons : retour sur les élections de 2024 Le panorama politique de Vielle-Saint-Girons a évolué lors de la grande année électorale de 2024. Alors que deux ans auparavant la commune donnait à voir un secteur acquis au macronisme, elle s'est plus visiblement affichée deux ans plus tard comme un territoire bleu marine. Pour le tour unique des européennes de juin 2024, les votes s'étaient en effet majoritairement orientés sur Jordan Bardella (25,91%). Près d'un mois plus tard, les élections législatives à Vielle-Saint-Girons avaient ensuite favorisé Veronique Fossey (Rassemblement National) avec 33,75% au premier tour, devant Marie-Laure Lafargue (Union de la gauche) avec 30,02%. Au second tour, c'est en revanche Geneviève Darrieussecq (Majorité présidentielle) qui a doublé son adversaire avec 59,89% des suffrages exprimés.

14:57 - Au regard des élections passées, Vielle-Saint-Girons reste un territoire tourné vers le centre Globalement, le paysage électoral fait de Vielle-Saint-Girons un fief de la majorité présidentielle. Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat en effet, les citoyens de Vielle-Saint-Girons votaient en priorité pour Emmanuel Macron (25,66%), devançant ainsi Marine Le Pen crédité de 20,37%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 55,52% pour Emmanuel Macron, contre 44,48% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés qui a suivi en 2022, les votants de Vielle-Saint-Girons portaient leur choix sur Geneviève Darrieussecq (Ensemble !) avec 30,34% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 51,82% des suffrages.

12:58 - À Vielle-Saint-Girons, le niveau de la pression fiscale est en hausse Si on se penche sur la fiscalité de Vielle-Saint-Girons, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à environ 14,93 % en 2024 (données les plus récentes), ce qui représente un montant de 348 520 € la même année. Une somme loin des 358 700 euros récoltés en 2020. Son abolition pour la quasi-totalité des foyers au 1er janvier 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron en fait aujourd'hui une recette marginale, justifiant cette baisse drastique de recettes pour la commune. La manne fiscale sur le foncier bâti a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux à Vielle-Saint-Girons s'est établi à un peu moins de 34,88 % en 2024 (contre 17,91 % en 2020). Une augmentation généralement mécanique, sans que la municipalité l'ait décidée : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. Avec toutes ces variables mouvantes, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Vielle-Saint-Girons a représenté 1 525 € en 2024 (contre 1 173 € en 2020).

11:59 - Ce qu'il faut retenir de la dernière élection à Vielle-Saint-Girons Les résultats du scrutin municipal de 2020 à Vielle-Saint-Girons ont été particulièrement parlants quant aux équilibres politiques locaux. Seule en lice, 'Xv pour vielle saint girons' a sans surprise recueilli 100,00% des voix dès le premier tour. Cette élection à candidature unique n'a pas requis de second tour. Pour ces municipales 2026 à Vielle-Saint-Girons, cette répartition historique des voix pèsera irrémédiablement. L'attention cette fois se focalisera sur la capacité d'une alternative à émerger face à la majorité sortante. Avec l'annonce des candidatures, un élément de réponse particulièrement clair a d'ores et déjà été donné.