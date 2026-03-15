Résultat de l'élection municipale 2026 à Vienne : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Vienne [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Vienne sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Vienne.
L'actu des élections municipales 2026 à Vienne
13:46 - Vienne : la situation fiscale constatée en amont du scrutin municipal
Tandis que les impôts locaux ont grimpé à Vienne entre 2020 et 2024, la taxe d'habitation a affiché un taux à près de 19,66 % en 2024 (année des dernières données), générant une recette de près de 942 500 euros environ la même année, loin des 7,35412 millions d'euros (7 354 120 € très exactement) perçus en 2020. Ayant été supprimée pour les résidences principales début 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron, elle ne pèse dorénavant que de façon marginale sur les résidences secondaires et les logements vacants, ce qui explique cette chute des recettes. La taxe foncière sur les propriétés bâties a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux communal à Vienne est passé à près de 44,70 % en 2024 (contre 28,80 % en 2020). Cette augmentation est la plupart du temps mécanique. L'État a en effet transféré la part de taxe foncière perçue par les départements aux communes depuis la réforme. Avec toutes ces variables mouvantes, le produit fiscal par ménage à Vienne s'est établi à 1 072 € en 2024 (contre 1 017 € en 2020).
11:59 - Retour sur les résultats de l'élection de 2020 à Vienne
Il peut se révéler édifiant de s'intéresser aux résultats des dernières municipales à Vienne. Au soir du premier tour à l'époque, Thierry Kovacs (Union de la droite) a pris les commandes en recueillant 52,49% des bulletins. Sur la seconde marche, Erwann Binet (Union de la gauche) a obtenu 30,24% des votes. Florence David (La République en marche) complétait le trio de tête, s'adjugeant 929 voix (11,78%). Cette victoire écrasante dès le premier tour du candidat Union de la droite a balayé toute perspective de second tour, épargnant aux électeurs un nouveau passage en bureau de vote. Pour cette élection de 2026 à Vienne, cette géographie électorale a forcément dicté les stratégies des différents camps. La tâche s'annonce colossale ce dimanche pour le camp adverse devant ce triomphe écrasant, face à un bloc majoritaire qui cherchera à conserver son avance.
09:57 - Les horaires d'ouverture des bureaux de vote à Vienne
Ce dimanche 15 mars 2026, les Français sont appelés aux urnes pour le premier tour des municipales, cruciales pour déterminer qui va diriger leur commune pour les prochaines années. Les précédentes élections municipales avaient déjà eu lieu un 15 mars, puis le 28 juin 2020. Elles se sont déroulées dans un cadre marqué par la crise du coronavirus. La liste de ceux qui veulent entrer dans le prochain conseil municipal est affichée plus bas. Les 24 bureaux de vote de l'agglomération de Vienne sont accessibles de 8 heures à 19 heures pour accueillir les citoyens. Pour connaître les résultats à Vienne, rendez vous ici même dès 20h.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Vienne
|Tête de listeListe
|
Adrien Rubagotti
Liste du Rassemblement National
Rassemblons Vienne
|
|
Thierry Kovacs
Liste divers droite
Avec vous, pour vous, pour Vienne
|
|
Erwann Binet
Liste d'union à gauche
Vienne vivante
|
|
Myriam Thieulent
Liste de La France insoumise
Vienne populaire écologique et solidaire
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Thierry Kovacs (27 élus) Avec vous, pour vous, pour vienne
|4 138
|52,49%
|
|Erwann Binet (5 élus) Vienne citoyenne
|2 384
|30,24%
|
|Florence David (2 élus) Nous sommes vienne
|929
|11,78%
|
|Adrien Rubagotti (1 élu) Rassemblons vienne
|431
|5,46%
|
|Participation au scrutin
|Vienne
|Taux de participation
|42,90%
|Taux d'abstention
|57,10%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|8 086
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Thierry Kovacs (27 élus) Avec vous, pour vous, pour vienne
|6 034
|51,93%
|
|Jacques Thoizet (6 élus) Une mairie pour tous
|4 178
|35,95%
|
|Norman Mechin (2 élus) Vienne bleu marine
|1 407
|12,10%
|
|Participation au scrutin
|Vienne
|Taux de participation
|63,84%
|Taux d'abstention
|36,16%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,44%
|Nombre de votants
|12 033
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