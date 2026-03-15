Résultat de l'élection municipale 2026 à Vienne : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Vienne

Tête de listeListe
Adrien Rubagotti
Adrien Rubagotti Liste du Rassemblement National
Rassemblons Vienne
  • Adrien Rubagotti
  • Angélique Santamaria
  • Anthony Harel
  • Hélène Debes
  • Philppe Masson
  • Virginie Bourdais
  • Casimir Chauvin
  • Marie-Noelle Dayan
  • Lionel Longin
  • Marie-Gaelle Ropars
  • Tommy Salin
  • Maryse Lentillon
  • Fabien Pelo
  • Emmanuelle Koenig
  • David Gouye
  • Irène Teftsian
  • Johan Rousselle
  • Liloo Macaire-Diaz
  • Brice Gaspar-Gomez
  • Chantal Mézières
  • Christian Boiron
  • Bernadette Joubert
  • Marc Rouvier
  • Jocelyne Martins Amado
  • Raymond Gensoul
  • Mauricette Delord
  • Bernard Bernigaud
  • Dominique Picard
  • Bernard Champeau
  • Alexandra Dilas
  • Sebastien Cassier
  • Marie de la Barre de Nanteuil
  • Emmanuel Fernandez
  • Martine Couturier
  • Christian Rubagotti
  • Catherine Deguitre
  • Jean Paul Moussier
  • Andrée Thieblemont
  • Maurice Fromage
Thierry Kovacs
Thierry Kovacs Liste divers droite
Avec vous, pour vous, pour Vienne
  • Thierry Kovacs
  • Florence David
  • Lévon Sakounts
  • Maryline Silvestre
  • Eric Marsella
  • Alexandra Deruaz-Pepin
  • Frédérick Dubouchet
  • Hilda Dermidjian
  • Cyril Daubargues
  • Annie Dutron
  • Serge Gallardo
  • Sophie Pornet
  • Jacques Boyer
  • Malika Laroui
  • Jean-Claude Lassalle
  • Michèle Cedrin
  • Cyril Jigué
  • Partricia Dévigne
  • Seyit Yilmaz
  • Sylvie Janeriat
  • Didier Rivet
  • Brigitte Pham-Cuc
  • Salah Boubekri
  • Anny Gelas
  • Gérard Louchard
  • Mihriban Döner
  • Mathieu Brunet
  • Valérie Bonzi
  • Théo Groléas
  • Anna Bellot
  • Olivier Russier
  • Stéphanie Dofs
  • Corentin Stadler
  • Marie Pizarro
  • Camille Caupin
  • Müge öztürk
  • Marc Vocanson
  • Candice David
  • Fernand Fiorucci
Erwann Binet
Erwann Binet Liste d'union à gauche
Vienne vivante
  • Erwann Binet
  • Madeleine Laurans
  • Côme Molin
  • Dominique Roux
  • Jean-François Merle
  • Nassira Aouir
  • Matthieu Robardey
  • Marion Bochirol
  • Gregory Giraudo
  • Monique Zannettacci
  • Baptiste Audet
  • Elisabeth Mouchot
  • Adem Erturk
  • Delphine Siegrist
  • Azzouz Sarra
  • Émilie Guillaume
  • Sacha Avedikian
  • Catherine Payrastre
  • Damien Prost-Romand
  • Lucie Joseph
  • Maxime Parat
  • Maguie Zakhterian
  • Jean-Michel Geay
  • Myriam Chaffois
  • Roger Munk
  • Mélinda Quillet
  • Marco Tournier
  • Kenza Kebaili
  • Johan Ciroussel
  • Laureen Pinto
  • José Paredes
  • Virginie André
  • Laurent Rangotte
  • Claudia Struve
  • Richard Chassagne
  • Céline Hermelin
  • Serge Grossepièce
  • Clotilde Neveux
  • Jacques Thoizet
Myriam Thieulent
Myriam Thieulent Liste de La France insoumise
Vienne populaire écologique et solidaire
  • Myriam Thieulent
  • Mourad Allah Benaiad
  • Magali Lekak
  • Edouard Ville
  • Rebecca Eugene
  • Emmanuel Quillasi
  • Isabelle Rolin
  • Damien Khaznadli-Gay
  • Manuela Zorzo Vicente Arche
  • Olivier Perriolat
  • Samia Chiker
  • François Message
  • Aziza Abouzid
  • Gauthier Dubuquoy
  • Natacha Rézamilh
  • Jean-Michel Didier
  • Hélène Theillaud
  • Tom Gomez
  • Caroline Hubert
  • Fabien Pio
  • Stéphanie - Sabine Gourjau
  • Elrick Ta Quang
  • Léya Didier
  • Florian Stocker
  • Mélanie Colin
  • Philippe Rouge
  • Marie Couzin
  • Marius N'Doli
  • Eve Genvo
  • Raphaël Valverde
  • Adeline Genette
  • Marwan Moussa Chabane
  • Alice Ville
  • Bartosz Mazurowski
  • Dalel Benaïad
  • Adem Godon
  • Béatrice Viviant
  • Stéphane Hantrais
  • Marie-France Morales

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Thierry Kovacs
Thierry Kovacs (27 élus) Avec vous, pour vous, pour vienne 		4 138 52,49%
  • Thierry Kovacs
  • Michèle Cedrin
  • Levon Sakounts
  • Maryline Silvestre
  • Daniel Paraire
  • Annie Dutron
  • Patrick Curtaud
  • Hilda Dermidjian
  • Frédérick Dubouchet
  • Alexandra Deruaz
  • Manuel Belmonte
  • Sophie Pornet
  • Jean-Yves Curtaud
  • Brigitte Pham-Cuc
  • Jacques Boyer
  • Anny Gelas
  • Jean-Claude Luciano
  • Valérie Bonzi
  • Seyit Yilmaz
  • Christelle Soret
  • Gérard Odin
  • Malika Laroui
  • Gérard Louchard
  • Tiphaine Vonsensey
  • Pascal Chaumartin
  • Anna Bellot
  • Théo Groleas
Erwann Binet
Erwann Binet (5 élus) Vienne citoyenne 		2 384 30,24%
  • Erwann Binet
  • Dominique Roux
  • Jean-François Merle
  • Agnès Reboux
  • Jean-Philippe Izambert
Florence David
Florence David (2 élus) Nous sommes vienne 		929 11,78%
  • Florence David
  • Damien Prost-Romand
Adrien Rubagotti
Adrien Rubagotti (1 élu) Rassemblons vienne 		431 5,46%
  • Adrien Rubagotti
Participation au scrutin Vienne
Taux de participation 42,90%
Taux d'abstention 57,10%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 8 086

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Thierry Kovacs
Thierry Kovacs (27 élus) Avec vous, pour vous, pour vienne 		6 034 51,93%
  • Thierry Kovacs
  • Michèle Cedrin
  • Philippe Romulus
  • Maria Del Carmen Conesa
  • Daniel Paraire
  • Maryline Silvestre
  • Levon Sakounts
  • Hilda Dermidjian
  • Patrick Curtaud
  • Alexandra Deruaz-Pepin
  • Manuel Belmonte
  • Annie Dutron
  • Jean-Yves Curtaud
  • Tiphaine Vonsensey
  • Pascal Chaumartin
  • Michèle Desestret-Fournet
  • Bernard Linage
  • Saadia Lemaissi
  • Gérard Odin
  • Karine Didier
  • Seyit Yilmaz
  • Anna Bellot
  • Gérard Louchard
  • Brigitte Pham-Cuc
  • Gilbert Chasteliere
  • Geneviève Martineau
  • Alain Durand
Jacques Thoizet
Jacques Thoizet (6 élus) Une mairie pour tous 		4 178 35,95%
  • Jacques Thoizet
  • Claire El Boukili-Mallein
  • Jean-François Merle
  • Ryma Prost-Romand
  • Michel Pavon
  • Maud Garrigues
Norman Mechin
Norman Mechin (2 élus) Vienne bleu marine 		1 407 12,10%
  • Norman Mechin
  • Constance Allais
Participation au scrutin Vienne
Taux de participation 63,84%
Taux d'abstention 36,16%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,44%
Nombre de votants 12 033

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