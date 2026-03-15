Résultat de l'élection municipale 2026 à Vienne : les infos en direct

Programme de Thierry Kovacs à Vienne (Avec vous, pour vous, pour Vienne)

Engagement citoyen

La liste Avec vous, pour vous, pour Vienne est composée de 39 membres issus de divers horizons. Cette diversité a été obtenue grâce à une concertation avec les citoyens, qui ont participé à 16 forums thématiques. L'objectif est de créer une relation simple et humaine entre élus et citoyens, tout en répondant aux besoins de la communauté.

Propositions pour Vienne

Le projet municipal 2026 - 2032 inclut 132 propositions nouvelles, élaborées à partir des retours des citoyens. Ces propositions visent à répondre aux enjeux actuels sans augmenter les impôts ni la dette. Le projet s'inscrit dans la continuité des actions menées depuis 2014, tout en intégrant des idées novatrices.

Sécurité et santé

Pour renforcer la sécurité, la municipalité prévoit le recrutement de nouveaux policiers et l'installation de caméras de vidéo protection. En matière de santé, des initiatives incluent la rénovation de l'hôpital de Vienne et la création de maisons de santé pluriprofessionnelles. Ces mesures visent à améliorer la qualité de vie des Viennois.

Amélioration du cadre de vie

Le projet inclut des actions pour faciliter les déplacements, comme la création de nouvelles places de parking et l'aménagement de pistes cyclables. De plus, des efforts seront faits pour embellir la ville, avec des initiatives telles que le concours de fleurissement et la plantation d'arbres. Ces mesures visent à améliorer le cadre de vie et à renforcer le lien communautaire.