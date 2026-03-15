En direct

19:21 - Analyse démographique et économique des élections municipales à Vienne À Vienne, les facteurs démographiques et socio-économiques définissent le contexte politique et peuvent jouer un rôle lors des municipales. La répartition par âge peut agir sur les priorités politiques en ce qui concerne l'éducation et la santé. Dans la ville, 17,93% des résidents sont des enfants, et 8,76% sont des personnes âgées. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une automobile (70,66%) montre l'importance des questions de mobilité et d'infrastructure dans les interrogations des 12954 citoyens possédant une carte électorale. Enfin, la présence d'une population immigrée de 14,99% et d'une population étrangère de 10,92% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Les données sur l'éducation, tel que le taux de titulaires de diplômes supérieurs (38,83%), témoignent d'une population instruite à Vienne, soulignant l'importance des initiatives visant à promouvoir l'accès à l'éducation.

17:57 - Quelle percée du RN à Vienne aux municipales 2026 ? Le parti d'extrême droite restait loin du podium lors des élections municipales à Vienne en mars 2020. Pour le scrutin présidentiel deux ans plus tard, Marine Le Pen engrangeait 18,23% des bulletins exprimés lors du tour de chauffe, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 34,91% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient donné 12,23% au représentant du parti lors du premier dimanche de scrutin. Au second tour, le RN obtenait 37,46% des voix dans la commune. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella culminera ensuite à 25,36% aux élections européennes, juste avant la dissolution. Les législatives enfin déboucheront, lors du premier passage aux urnes, sur un résultat de 26,72% pour un ticket alliant une partie de la droite républicaine avec le RN. Il achèvera sa course avec 39,44% le dimanche suivant.

16:58 - Vienne : des résultats d'ordinaire marqués par l'abstention La participation des électeurs de Vienne sera ce soir une clé pour cette élection municipale. La participation atteignait 42,90 % pour le premier tour des municipales il y a six ans, un taux aligné sur les 44,7 % nationaux, en pleine crise sanitaire à l'époque. Lors de la dernière présidentielle, le taux de participation local a toutefois été chiffré à 73,49 %. Alors que les législatives de 2022 avaient réuni 48,91 % des inscrits, celles de 2024 ont vu la participation augmenter très nettement à 67,88 %. Précédemment, le scrutin européen avait mobilisé 53,09 % des électeurs locaux. Cette photographie de la participation depuis six ans indique in fine que le territoire s'affirme comme une contrée moins participative que la moyenne par rapport aux moyennes françaises.

15:59 - Comment Vienne a-t-elle voté l'année de la dissolution ? Provoquées par la dissolution de l'Assemblée nationale, les élections législatives à Vienne avaient favorisé Cécile Michel (Union de la gauche) avec 34,06% au premier tour, devant Hanane Mansouri (Union de l'extrême droite) avec 26,72%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Cécile Michel culminant à 60,56% des suffrages exprimés dans la commune. Les élections européennes précédemment à Vienne avaient cette fois vu s'imposer l'équipe de Jordan Bardella (25,36%), devant Raphaël Glucksmann qui s'était arrogée 15,51% des voix.

14:57 - Vienne : retour sur les scores marquants de la dernière présidentielle en date Au premier tour de la dernière présidentielle, les citoyens de Vienne choisissaient majoritairement Emmanuel Macron avec 27,77% des voix, devançant ainsi Jean-Luc Mélenchon avec 26,94%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 65,09% pour Emmanuel Macron, contre 34,91% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives par la suite, les votants de Vienne plébiscitaient Jean-Claude Lassalle (LR) avec 30,53% au premier tour. La tendance s'inversait cependant au second tour, plaçant Caroline Abadie (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) en première position avec 62,54% des suffrages. Globalement, ce paysage électoral fait donc de Vienne une localité aux orientations politiques changeantes.

12:58 - Vienne : la situation fiscale constatée en amont du scrutin municipal Tandis que les impôts locaux ont grimpé à Vienne entre 2020 et 2024, la taxe d'habitation a affiché un taux à près de 19,66 % en 2024 (année des dernières données), générant une recette de près de 942 500 euros environ la même année, loin des 7,35412 millions d'euros (7 354 120 € très exactement) perçus en 2020. Ayant été supprimée pour les résidences principales début 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron, elle ne pèse dorénavant que de façon marginale sur les résidences secondaires et les logements vacants, ce qui explique cette chute des recettes. La taxe foncière sur les propriétés bâties a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux communal à Vienne est passé à près de 44,70 % en 2024 (contre 28,80 % en 2020). Cette augmentation est la plupart du temps mécanique. L'État a en effet transféré la part de taxe foncière perçue par les départements aux communes depuis la réforme. Avec toutes ces variables mouvantes, le produit fiscal par ménage à Vienne s'est établi à 1 072 € en 2024 (contre 1 017 € en 2020).

11:59 - Retour sur les résultats de l'élection de 2020 à Vienne Il peut se révéler édifiant de s'intéresser aux résultats des dernières municipales à Vienne. Au soir du premier tour à l'époque, Thierry Kovacs (Union de la droite) a pris les commandes en recueillant 52,49% des bulletins. Sur la seconde marche, Erwann Binet (Union de la gauche) a obtenu 30,24% des votes. Florence David (La République en marche) complétait le trio de tête, s'adjugeant 929 voix (11,78%). Cette victoire écrasante dès le premier tour du candidat Union de la droite a balayé toute perspective de second tour, épargnant aux électeurs un nouveau passage en bureau de vote. Pour cette élection de 2026 à Vienne, cette géographie électorale a forcément dicté les stratégies des différents camps. La tâche s'annonce colossale ce dimanche pour le camp adverse devant ce triomphe écrasant, face à un bloc majoritaire qui cherchera à conserver son avance.