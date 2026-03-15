Résultat municipale 2026 à Vienne (38200) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Vienne a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Vienne, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Vienne [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Thierry KOVACS
Thierry KOVACS (31 élus) Avec vous, pour vous, pour Vienne 		6 349 57,18%
  • Thierry KOVACS
  • Florence DAVID
  • Lévon SAKOUNTS
  • Maryline SILVESTRE
  • Eric MARSELLA
  • Alexandra DERUAZ-PEPIN
  • Frédérick DUBOUCHET
  • Hilda DERMIDJIAN
  • Cyril DAUBARGUES
  • Annie DUTRON
  • Serge GALLARDO
  • Sophie PORNET
  • Jacques BOYER
  • Malika LAROUI
  • Jean-Claude LASSALLE
  • Michèle CEDRIN
  • Cyril JIGUÉ
  • Partricia DÉVIGNE
  • Seyit YILMAZ
  • Sylvie JANERIAT
  • Didier RIVET
  • Brigitte PHAM-CUC
  • Salah BOUBEKRI
  • Anny GELAS
  • Gérard LOUCHARD
  • Mihriban DÖNER
  • Mathieu BRUNET
  • Valérie BONZI
  • Théo GROLÉAS
  • Anna BELLOT
  • Olivier RUSSIER
Erwann BINET
Erwann BINET (5 élus) Vienne vivante 		2 777 25,01%
  • Erwann BINET
  • Madeleine LAURANS
  • Côme MOLIN
  • Dominique ROUX
  • Jean-François MERLE
Adrien RUBAGOTTI
Adrien RUBAGOTTI (2 élus) Rassemblons Vienne 		1 281 11,54%
  • Adrien RUBAGOTTI
  • Angélique SANTAMARIA
Myriam THIEULENT
Myriam THIEULENT (1 élu) Vienne populaire écologique et solidaire 		697 6,28%
  • Myriam THIEULENT
Participation au scrutin Vienne
Taux de participation 58,59%
Taux d'abstention 41,41%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,45%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,91%
Nombre de votants 11 372

Source : ministère de l’Intérieur

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