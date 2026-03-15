Résultat de l'élection municipale 2026 à Vierzon : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Vierzon [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Vierzon sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Vierzon.
L'actu des élections municipales 2026 à Vierzon
13:46 - L'essentiel à retenir de la fiscalité à Vierzon
Tandis que les impôts locaux ont grimpé à Vierzon entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à près de 20,92 % en 2024 (année des derniers chiffres), générant une recette de 1 110 640 € la même année, bien en deçà des quelque 5,64322 millions d'euros enregistrés en 2020. Sa suppression pour la quasi-totalité des foyers à compter du 1er janvier 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron en fait dorénavant une recette marginale, ce qui justifie cette baisse drastique de recettes pour la commune. La fiscalité sur les propriétés bâties a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux constaté à Vierzon a évolué pour se fixer à environ 45,21 % en 2024 (contre 23,34 % en 2020). Attention cependant : cette hausse est la plupart du temps mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis la réforme. Mais un constat d'ensemble s'impose : la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Vierzon a représenté 1 019 € en 2024 contre 816 euros en début de mandat.
11:59 - Le match des élections municipales à Vierzon n'avait pas eu de second tour en 2020
À Vierzon, les résultats du scrutin municipal précédent ont été très éclairants sur le paysage politique local. Lors du premier rendez-vous électoral à l'époque, Nicolas Sansu (Union de la gauche) a imposé son rythme en totalisant 50,18% des soutiens. Derrière, Christophe Dore (Divers) a rassemblé 39,05% des voix. Ce succès d'emblée a tué dans l'œuf toute velléité de second tour, épargnant aux électeurs un retour aux urnes. Pour ce scrutin de 2026 à Vierzon, cette géographie électorale a évidemment orienté les stratégies des différents camps. Face à ce triomphe écrasant, le défi s'annonce considérable ce dimanche pour le camp adverse, au moment où le conseil municipal sortant, lui, devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.
09:57 - Quels sont les horaires des bureaux de vote à Vierzon ?
Avant toute chose, les horaires d’ouverture des 27 bureaux de vote de Vierzon sont les suivants : de 8 heures à 18 heures. Dans le cadre des municipales de 2026, les 17 404 votants de Vierzon sont appelés à choisir leur futur maire et leur conseil municipal. Ce scrutin local suscite déjà de nombreuses attentes. Les électeurs souhaiteront-ils prolonger ou interrompre cette dynamique municipale ? La liste des candidats aux municipales 2026 à Vierzon est en ligne plus bas dans cette page. N'oubliez pas de vous munir d'une pièce d'identité pour voter.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Vierzon
|Tête de listeListe
|
Thibault Lhonneur
Liste de La France insoumise
IMAGINONS VIERZON
|
|
Regis Robin
Liste d'extrême-gauche
LUTTE OUVRIERE-LE CAMP DES TRAVAILLEURS
|
|
Yannick Le Roux
Liste d'union à l'extrême-droite
Un souffle nouveau pour Vierzon : sécurité et mieux vivre !
|
|
Ahmed Taoussi
Liste divers centre
VIERZON AUTREMENT
|
|
Maryvonne Roux
Liste d'union à gauche
VIERZON NOUS RASSEMBLE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Nicolas Sansu (27 élus) Vierzon notre passion commune
|3 591
|50,18%
|
|Christophe Dore (7 élus) Christophe dore vierzon 2020
|2 795
|39,05%
|
|Mary-Claude Grison (1 élu) Pour les vierzonnais
|470
|6,56%
|
|Régis Robin Lutte ouvriere-faire entendre le camp des travailleurs
|300
|4,19%
|Participation au scrutin
|Vierzon
|Taux de participation
|41,12%
|Taux d'abstention
|58,88%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|7 420
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Nicolas Sansu (25 élus) Tous pour vierzon vierzon pour tous
|4 723
|42,77%
|
|Nadia Essayan (7 élus) Pour les vierzonnais
|4 303
|38,97%
|
|Bruno Bourdin (3 élus) Vierzon bleu marine
|2 015
|18,25%
|
|Participation au scrutin
|Vierzon
|Taux de participation
|59,71%
|Taux d'abstention
|40,29%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,98%
|Nombre de votants
|11 380
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Nicolas Sansu Tous pour vierzon vierzon pour tous
|4 038
|38,82%
|Nadia Essayan Pour les vierzonnais
|2 852
|27,42%
|Bruno Bourdin Vierzon bleu marine
|2 132
|20,50%
|Stéphane Mousset Mouvement vierzonnais-mo vie
|898
|8,63%
|Régis Robin Lutte ouvrière faire entendre le camp des travailleurs
|480
|4,61%
|Participation au scrutin
|Vierzon
|Taux de participation
|56,38%
|Taux d'abstention
|43,62%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,20%
|Nombre de votants
|10 744
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