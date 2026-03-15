Résultat de l'élection municipale 2026 à Vierzon : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Vierzon

Tête de listeListe
Thibault Lhonneur
Thibault Lhonneur Liste de La France insoumise
IMAGINONS VIERZON
  • Thibault Lhonneur
  • Chloé Lacoste
  • Abdelhakim Khechim
  • Sandrine Banderier
  • Jean-Luc Marty
  • Anne-Marie Thiault
  • Hakim Cherchour
  • Döndü Gunes
  • Simon Meunier
  • Sabrina Khenfouf
  • Valentin Grezet
  • Hélène Quillet
  • Cédric Pépin
  • Cécile Angier
  • Stéphane Martin
  • Maria Laplace
  • Guillaume Le Houézec
  • Céline Millerioux
  • Thierry Laplace
  • Camille Ruffin
  • Djibril Samake
  • Véronique de Carvalho
  • Thomas Felipe
  • Marie-Ange Castanheira
  • Arthur Lhonneur
  • Rachel Varlan
  • Gilles Boizard
  • Marianne Peynard
  • Thierry Niord
  • Alexis Marise Bique
  • Thomas Richoux
  • Nadine Garibal
  • Yazid Sana
  • Nacema Mouzali
  • Mohamed Massier
Regis Robin
Regis Robin Liste d'extrême-gauche
LUTTE OUVRIERE-LE CAMP DES TRAVAILLEURS
  • Regis Robin
  • Christine Chambonneau
  • Rene Chantome
  • Elisabeth Dumez
  • Dominique Legeret
  • Pascale Bondaz
  • Patrick Chevalier
  • Rose-Noelle Gallien
  • Armando Da Silva Couto
  • Christiane Moreau
  • Jean-Marie Sornin
  • Jeanine Capy
  • Thierry Leblond
  • Severine Rachinel
  • Jean-Philippe Labourier
  • Emilie Compain
  • Jean-Paul Deluzet
  • Jacqueline Senez
  • Alain Forget
  • Pascaline Bigeard
  • Didier Cendrie
  • Mireille Teuriau
  • Stephane Balouzat
  • Caroline Renault
  • Joao Maria Caria
  • Claudine Guignon-Maugan
  • Ramdane Laafoui
  • Anna Ruggiero
  • Warren Resmond
  • Josiane Dellouve
  • Franck Magner
  • Irene See
  • Michel Chappuis
  • Betty Compain
  • Raphael Legeret
Yannick Le Roux
Yannick Le Roux Liste d'union à l'extrême-droite
Un souffle nouveau pour Vierzon : sécurité et mieux vivre !
  • Yannick Le Roux
  • Brigitte Cocard
  • Pierre Le Belenger
  • Sandrine Martin
  • Bruno Bourdin
  • Lawrence Loontjens
  • Yves Huste
  • Martine Chantal Millepied
  • Frederic Noble
  • Fabienne Becavin
  • Stephane Mousset
  • Severine Roger
  • Gaetan Aupecle
  • Genevieve de Brach
  • Antonio Dias
  • Aldeina Cela
  • Christophe Michel Pistilli
  • Rachel Da Silva
  • Jacques Carlion
  • Delphine Chauviet
  • Frédéric Bernard
  • Anita Bouet
  • Julien Dufraine
  • Elie-Yonah Ricou
  • Alain Massicard
  • Anne-Marie Arnal
  • Marc-Antoine Fossard
  • Yana Makarova
  • Sebastien Levavasseur
  • Claudine Daudu
  • Abdelkader Mehiaoui
  • Marie-Laure Chatenet
  • Daniel Florentin
  • Isabelle Bichler
  • Jules Bizouarne
  • Marie-Claire Coppin
Ahmed Taoussi
Ahmed Taoussi Liste divers centre
VIERZON AUTREMENT
  • Ahmed Taoussi
  • Marie-Christine Migali
  • François Tessier
  • Djamila Kaoues
  • Alain Essayan
  • Johanna Alves Araujo
  • Charles Copin
  • Canan Canibek
  • Kalid Lyame
  • Carole Tokarski
  • Sebastien Laroche
  • Manal Darouiche
  • Yahya Atasever
  • Laureline Renard
  • Stephane Toupet
  • Nadine Degrave
  • Aurélien Perrinet
  • Solange Dubois
  • François Rucka
  • Maria Del Carmen Jornet
  • Patrick Angel Nieville
  • Claire de Maillard
  • Christophe Auvitu
  • Léa Hélène Barbosa
  • Victor Essayan
  • Sylvie Tidjani
  • Goksel Demir
  • Fabienne Leroy
  • Luiz Claudio Rodrigues
  • Isabelle Rilly
  • Julien Bontoux
  • Geneviève Mercier Dubus
  • Gatien Cerou
  • Martine Roussillon
  • Abdallah Tahraoui
  • Guldane Kayapinar
  • Philippe Saleix
Maryvonne Roux
Maryvonne Roux Liste d'union à gauche
VIERZON NOUS RASSEMBLE
  • Maryvonne Roux
  • François Bedu
  • Jill Gaucher
  • Toufik Drif
  • Nathalie Baptiste
  • Philippe Fournié
  • Malika Demik
  • Wendelin Kim
  • Malika Radjek
  • Fabien Bernagout
  • Sabine Moreve
  • Salih Bataray
  • Sandra Ferreira
  • Frédéric Dupin
  • Dominique Audebrand
  • Boris Rene
  • Hayate Dadsi
  • Kévin Jacquet
  • Corinne Sochard
  • Haydar Aad
  • Anais Assaoui
  • Pascal Latessa
  • Juliette Pinson
  • Gabriel Vallet
  • Hacina Ouari
  • Kylian Delaval
  • Kalathoumi Abdourraquib
  • Abdelkader Ben Aicha
  • Sylvie Dufresne
  • Willy Wozniak
  • Elisabeth Coudert
  • Hugo Fougère
  • Myriam Pissine-Lucas
  • El Houcine Namir
  • Michelle Kapala
  • François Dumon
  • Corinne Ollivier

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Nicolas Sansu
Nicolas Sansu (27 élus) Vierzon notre passion commune 		3 591 50,18%
  • Nicolas Sansu
  • Maryvonne Roux
  • Philippe Fournie
  • Jill Gaucher
  • François Dumon
  • Céline Millerioux
  • Boris Rene
  • Melanie Chauvet
  • Toufik Drif
  • Djamila Kaoues
  • Fabien Bernagout
  • Sabine Moreve
  • Franck Michoux
  • Corinne Ollivier
  • Frédéric Dupin
  • Hayate Dadsi
  • Thibault Lhonneur
  • Solange Mion
  • Jean-Claude Lechelon
  • Ophelie Tairet
  • Wendelin Kim
  • Corinne Sochard
  • Zakaria Mouamir
  • Sophie Pietu-Ageorges
  • Haydar Aad
  • Monique Renard
  • Kevin Jacquet
Christophe Dore
Christophe Dore (7 élus) Christophe dore vierzon 2020 		2 795 39,05%
  • Christophe Dore
  • Aude Biava-Martinetto
  • Yann Godard
  • Annie Vigier
  • Laurent Desnoues
  • Cecile Changeux
  • Samir Azzouz
Mary-Claude Grison
Mary-Claude Grison (1 élu) Pour les vierzonnais 		470 6,56%
  • Mary-Claude Grison
Régis Robin
Régis Robin Lutte ouvriere-faire entendre le camp des travailleurs 		300 4,19%
Participation au scrutin Vierzon
Taux de participation 41,12%
Taux d'abstention 58,88%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 7 420

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Nicolas Sansu
Nicolas Sansu (25 élus) Tous pour vierzon vierzon pour tous 		4 723 42,77%
  • Nicolas Sansu
  • Marie-Hélène Bodin
  • Jean-Claude Sandrier
  • Elisabeth Hovasse-Prely
  • Philippe Fournie
  • Karine Chene
  • Frédéric Couturier
  • Jill Gaucher
  • François Dumon
  • Fabienne Montigny
  • Jean-Marc Duguet
  • Djamila Kaoues
  • Franck Michoux
  • Celine Millerioux
  • Salvatore Crini
  • Solange Mion
  • Gérard Massicard
  • Sabrina Gerbot
  • Fabrice Tripeau
  • Irene Chappuis
  • Fabien Bernagout
  • Ralida Ferras
  • Philippe Bree
  • Karine Laffont
  • Frederic Dupin
Nadia Essayan
Nadia Essayan (7 élus) Pour les vierzonnais 		4 303 38,97%
  • Nadia Essayan
  • Jean Rousseau
  • Michèle Julien
  • Franck Piffault
  • Mary-Claude Grison
  • Francois Tessier
  • Laurinda Petillot
Bruno Bourdin
Bruno Bourdin (3 élus) Vierzon bleu marine 		2 015 18,25%
  • Bruno Bourdin
  • Martine Raimbault
  • Noel Ardaen
Participation au scrutin Vierzon
Taux de participation 59,71%
Taux d'abstention 40,29%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,98%
Nombre de votants 11 380

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Nicolas Sansu
Nicolas Sansu Tous pour vierzon vierzon pour tous 		4 038 38,82%
Nadia Essayan
Nadia Essayan Pour les vierzonnais 		2 852 27,42%
Bruno Bourdin
Bruno Bourdin Vierzon bleu marine 		2 132 20,50%
Stéphane Mousset
Stéphane Mousset Mouvement vierzonnais-mo vie 		898 8,63%
Régis Robin
Régis Robin Lutte ouvrière faire entendre le camp des travailleurs 		480 4,61%
Participation au scrutin Vierzon
Taux de participation 56,38%
Taux d'abstention 43,62%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,20%
Nombre de votants 10 744

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