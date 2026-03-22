Résultat de l'élection municipale 2026 à Vierzon : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Vierzon

Le deuxième tour des élections municipales à Vierzon a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Yannick Le Roux
Yannick Le Roux Liste d'union à l'extrême-droite
Un souffle nouveau pour Vierzon : sécurité et mieux vivre !
  • Yannick Le Roux
  • Brigitte Cocard
  • Pierre Le Belenger
  • Sandrine Martin
  • Bruno Bourdin
  • Lawrence Loontjens
  • Yves Huste
  • Martine Chantal Millepied
  • Frederic Noble
  • Fabienne Becavin
  • Stephane Mousset
  • Severine Roger
  • Gaetan Aupecle
  • Genevieve de Brach
  • Antonio Dias
  • Aldeina Cela
  • Christophe Michel Pistilli
  • Rachel Da Silva
  • Jacques Carlion
  • Delphine Chauviet
  • Frédéric Bernard
  • Anita Bouet
  • Julien Dufraine
  • Elie-Yonah Ricou
  • Alain Massicard
  • Anne-Marie Arnal
  • Marc-Antoine Fossard
  • Yana Makarova
  • Sebastien Levavasseur
  • Claudine Daudu
  • Abdelkader Mehiaoui
  • Marie-Laure Chatenet
  • Daniel Florentin
  • Isabelle Bichler
  • Jules Bizouarne
  • Marie-Claire Coppin
Ahmed Taoussi
Ahmed Taoussi Liste divers centre
VIERZON AUTREMENT
  • Ahmed Taoussi
  • Marie-Christine Migali
  • François Tessier
  • Djamila Kaoues
  • Alain Essayan
  • Johanna Alves Araujo
  • Charles Copin
  • Canan Canibek
  • Kalid Lyame
  • Carole Tokarski
  • Sebastien Laroche
  • Manal Darouiche
  • Yahya Atasever
  • Laureline Renard
  • Stephane Toupet
  • Nadine Degrave
  • Aurélien Perrinet
  • Solange Dubois
  • François Rucka
  • Maria Del Carmen Jornet
  • Patrick Angel Nieville
  • Claire de Maillard
  • Christophe Auvitu
  • Léa Hélène Barbosa
  • Victor Essayan
  • Sylvie Tidjani
  • Goksel Demir
  • Fabienne Leroy
  • Luiz Claudio Rodrigues
  • Isabelle Rilly
  • Julien Bontoux
  • Geneviève Mercier Dubus
  • Gatien Cerou
  • Martine Roussillon
  • Abdallah Tahraoui
  • Guldane Kayapinar
  • Philippe Saleix
Maryvonne Roux
Maryvonne Roux Liste d'union à gauche
VIERZON NOUS RASSEMBLE
  • Maryvonne Roux
  • François Bedu
  • Jill Gaucher
  • Toufik Drif
  • Nathalie Baptiste
  • Philippe Fournié
  • Malika Demik
  • Wendelin Kim
  • Malika Radjek
  • Fabien Bernagout
  • Sabine Moreve
  • Salih Bataray
  • Sandra Ferreira
  • Frédéric Dupin
  • Dominique Audebrand
  • Boris Rene
  • Hayate Dadsi
  • Kévin Jacquet
  • Corinne Sochard
  • Haydar Aad
  • Anais Assaoui
  • Pascal Latessa
  • Juliette Pinson
  • Gabriel Vallet
  • Hacina Ouari
  • Kylian Delaval
  • Kalathoumi Abdourraquib
  • Abdelkader Ben Aicha
  • Sylvie Dufresne
  • Willy Wozniak
  • Elisabeth Coudert
  • Hugo Fougère
  • Myriam Pissine-Lucas
  • El Houcine Namir
  • Michelle Kapala
  • François Dumon
  • Corinne Ollivier

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Vierzon

Tête de listeListe Voix % des voix
Yannick LE ROUX
Yannick LE ROUX (Ballotage) Un souffle nouveau pour Vierzon : sécurité et mieux vivre ! 		3 675 41,31%
Maryvonne ROUX
Maryvonne ROUX (Ballotage) VIERZON NOUS RASSEMBLE 		2 705 30,40%
Ahmed TAOUSSI
Ahmed TAOUSSI (Ballotage) VIERZON AUTREMENT 		1 559 17,52%
Thibault LHONNEUR
Thibault LHONNEUR IMAGINONS VIERZON 		695 7,81%
Regis ROBIN
Regis ROBIN LUTTE OUVRIERE-LE CAMP DES TRAVAILLEURS 		263 2,96%
Participation au scrutin Vierzon
Taux de participation 52,40%
Taux d'abstention 47,60%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,57%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,58%
Nombre de votants 9 186

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

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