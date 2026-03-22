Résultat de l'élection municipale 2026 à Vierzon : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Vierzon [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Vierzon sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Vierzon.
L'actu des élections municipales 2026 à Vierzon
11:50 - Que retenir des premiers résultats de l'élection municipale 2026 à Vierzon ?
À l'occasion du premier tour des élections municipales à Vierzon dimanche dernier, le rendez-vous a vu 52,40 % des inscrits se déplacer sur place, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale. Au terme de ce vote, c'est Yannick Le Roux qui a pris une longueur d'avance en s'adjugeant 41,31 % des bulletins valides. Dans son sillage, Maryvonne Roux (Union de la gauche) a pris la position de dauphine avec 30,40 %. La différence, de plus de 10 points, a signé une domination claire. Par ailleurs, en franchissant la barre des 10 %, Ahmed Taoussi (Divers centre) est arrivé troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Plus en retrait, Thibault Lhonneur, avec la nuance La France insoumise, a terminé avec 7,81 % des suffrages, trop peu pour se qualifier seul, mais lui laissant l'opportunité de s'allier.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Vierzon
Le deuxième tour des élections municipales à Vierzon a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Yannick Le Roux
Liste d'union à l'extrême-droite
Un souffle nouveau pour Vierzon : sécurité et mieux vivre !
|
|
Ahmed Taoussi
Liste divers centre
VIERZON AUTREMENT
|
|
Maryvonne Roux
Liste d'union à gauche
VIERZON NOUS RASSEMBLE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Vierzon
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Yannick LE ROUX (Ballotage) Un souffle nouveau pour Vierzon : sécurité et mieux vivre !
|3 675
|41,31%
|Maryvonne ROUX (Ballotage) VIERZON NOUS RASSEMBLE
|2 705
|30,40%
|Ahmed TAOUSSI (Ballotage) VIERZON AUTREMENT
|1 559
|17,52%
|Thibault LHONNEUR IMAGINONS VIERZON
|695
|7,81%
|Regis ROBIN LUTTE OUVRIERE-LE CAMP DES TRAVAILLEURS
|263
|2,96%
|Participation au scrutin
|Vierzon
|Taux de participation
|52,40%
|Taux d'abstention
|47,60%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,57%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,58%
|Nombre de votants
|9 186
Source : ministère de l’Intérieur
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