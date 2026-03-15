Résultat municipale 2026 à Vierzon (18100) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Vierzon a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Vierzon, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Vierzon [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Yannick LE ROUX
Yannick LE ROUX Un souffle nouveau pour Vierzon : sécurité et mieux vivre ! 		3 675 41,31%
Maryvonne ROUX
Maryvonne ROUX VIERZON NOUS RASSEMBLE 		2 705 30,40%
Ahmed TAOUSSI
Ahmed TAOUSSI VIERZON AUTREMENT 		1 559 17,52%
Thibault LHONNEUR
Thibault LHONNEUR IMAGINONS VIERZON 		695 7,81%
Regis ROBIN
Regis ROBIN LUTTE OUVRIERE-LE CAMP DES TRAVAILLEURS 		263 2,96%
Participation au scrutin Vierzon
Taux de participation 52,40%
Taux d'abstention 47,60%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,57%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,58%
Nombre de votants 9 186

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

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