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19:21 - Le poids démographique et économique de Vierzon aux élections municipales Dans le cadre de la campagne électorale municipale, Vierzon se présente comme une ville dynamique et active. Avec ses 25 254 habitants, cette ville est perçue comme un symbole d'ouverture. Avec 1 283 entreprises, Vierzon offre un environnement favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (63,55%) montre le poids des problématiques de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des citoyens. Avec 2 668 résidents étrangers, Vierzon se classe comme un exemple de multiculturalisme. Avec un salaire moyen mensuel net de 2 054 € par mois, la ville affiche un pourcentage de demandeurs d'emploi de 21,80%, révélant une situation économique mitigée. À Vierzon, les enjeux locaux, tels que le chômage, l'écologie et l'immigration, rejoignent ceux de la France.

17:57 - À quel niveau se situe le RN à Vierzon ? Le RN enregistrait un résultat anecdotique ou presque lors des élections municipales à Vierzon en mars 2020. Pour le scrutin présidentiel en 2022, Marine Le Pen obtenait 26,72% des voix comptabilisées lors du premier passage aux urnes, puis restait derrière Emmanuel Macron localement avec 48,01% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient donné 20,69% à la formation d'extrême droite lors du premier dimanche de scrutin. Au deuxième round, le parti à la flamme sécurisait 38,41% des voix au niveau local. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, atteindra ensuite 36,82% lors du choc des européennes deux ans plus tard. Les législatives anticipées apporteront, lors du tour préliminaire, un résultat de 37,74% pour le parti à la flamme. Il finira avec 43,58% lors du vote final.

16:58 - Les électeurs de Vierzon peu mobilisés lors des scrutins L'absence ou non de votants à Vierzon constituera un 'game changer' pour ces municipales. En 2020, l'abstention était évaluée à 58,88 % lors du premier tour, proche des 55,3 % observés au niveau national alors que sévissait l'épidémie de Covid-19. La course à l'Élysée en 2022 a toutefois été bornée par une abstention à 33,86 % dans la ville (66,14 % de participation). L'abstention aux législatives, mesurée à 55,32 % en 2022, a fortement régressé pour sa part, pour s'établir à 41,23 % en 2024. Ce mouvement suivait des élections européennes où le défaut de participation atteignait 55,20 %. En lissant ces rendez-vous électoraux, les données établissent le profil d'une contrée frappée par un fort abstentionnisme par rapport aux tendances françaises.

15:59 - Comment Vierzon a-t-elle voté l'année de la dissolution ? Les résultats d'élections se suivent et se ressemblent à Vierzon. Pour le tour unique des européennes de 2024, les choix s'étaient en effet majoritairement orientés sur Jordan Bardella (36,82%). Nicolas Sansu (Union de la gauche) avait ensuite enlevé au premier tour des législatives à Vierzon près d'un mois plus tard avec 38,99%. Bastian Duenas (Rassemblement National) échouait à la deuxième place avec 37,74%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Nicolas Sansu culminant à 56,42% des voix dans la commune.

14:57 - Pour les municipales 2026, Vierzon demeure inclassable ou presque La synthèse des votes de 2022 dépeint Vierzon comme une zone au paysage politique évolutif. Lors du premier tour de la présidentielle en effet, les citoyens de Vierzon plaçaient Marine Le Pen en tête avec 26,72% des inscrits, devançant ainsi Jean-Luc Mélenchon qui récoltait 23,20%. Lors de la finale de l'élection à Vierzon, les électeurs accordaient 51,99% pour Emmanuel Macron, contre 48,01% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Vierzon portaient leur choix sur Nicolas Sansu (Nupes) avec 42,41% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Nicolas Sansu virant de nouveau en tête avec 61,59% des voix.

12:58 - L'essentiel à retenir de la fiscalité à Vierzon Tandis que les impôts locaux ont grimpé à Vierzon entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à près de 20,92 % en 2024 (année des derniers chiffres), générant une recette de 1 110 640 € la même année, bien en deçà des quelque 5,64322 millions d'euros enregistrés en 2020. Sa suppression pour la quasi-totalité des foyers à compter du 1er janvier 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron en fait dorénavant une recette marginale, ce qui justifie cette baisse drastique de recettes pour la commune. La fiscalité sur les propriétés bâties a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux constaté à Vierzon a évolué pour se fixer à environ 45,21 % en 2024 (contre 23,34 % en 2020). Attention cependant : cette hausse est la plupart du temps mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis la réforme. Mais un constat d'ensemble s'impose : la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Vierzon a représenté 1 019 € en 2024 contre 816 euros en début de mandat.

11:59 - Le match des élections municipales à Vierzon n'avait pas eu de second tour en 2020 À Vierzon, les résultats du scrutin municipal précédent ont été très éclairants sur le paysage politique local. Lors du premier rendez-vous électoral à l'époque, Nicolas Sansu (Union de la gauche) a imposé son rythme en totalisant 50,18% des soutiens. Derrière, Christophe Dore (Divers) a rassemblé 39,05% des voix. Ce succès d'emblée a tué dans l'œuf toute velléité de second tour, épargnant aux électeurs un retour aux urnes. Pour ce scrutin de 2026 à Vierzon, cette géographie électorale a évidemment orienté les stratégies des différents camps. Face à ce triomphe écrasant, le défi s'annonce considérable ce dimanche pour le camp adverse, au moment où le conseil municipal sortant, lui, devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.