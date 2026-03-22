Résultat de l'élection municipale 2026 à Viesly : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Viesly

Le deuxième tour des élections municipales à Viesly a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Gilles Quarre
Gilles Quarre Divers
TOUS POUR VIESLY
  • Gilles Quarre
  • Marie Monier
  • Daniel Besin
  • Jocelyne Drode
  • Fabrice Jorand
  • Caty Dollez
  • Jean Robail
  • Virginie Canonne
  • Jean-Pierre Halle
  • Christelle Jouveneau
  • Jean-Philippe Depreux
  • Laetitia Deschamps
  • Guy Besin
  • Amandine Engelspach
  • Philippe Renard
Maryse Balembois
Maryse Balembois Divers
BIEN VIVRE A VIESLY
  • Maryse Balembois
  • Eric Laigle
  • Chloé Briatte
  • Simon Hégo
  • Martine Namor
  • Georges Da Costa
  • Véronique Laigle
  • Jean-Pierre Noel
  • Jocelyne Peters
  • Vincent Deschamps
  • Tiffany Peters
  • François-Xavier Lorriaux
  • Valérie Zélasko
  • Philippe Despres
  • Catherine Lejeune
Pascal Santerre
Pascal Santerre Divers
VIESLY, NOTRE AVENIR COMMUN
  • Pascal Santerre
  • Sandrine Ochsenfeld
  • Olivier Lenotte
  • Cindy Wanecque
  • Aurélien Mairesse
  • Corinne Laigle
  • Florent Machelart
  • Sabrina Prevost
  • Jean-Marc Lempereur
  • Christelle Decisy
  • Michel Demont
  • Aurélie Basquin
  • Guillaume Connart
  • Nadège Godon
  • David Hego

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Viesly

Tête de listeListe Voix % des voix
Gilles QUARRE
Gilles QUARRE (Ballotage) TOUS POUR VIESLY 		228 35,24%
Maryse BALEMBOIS
Maryse BALEMBOIS (Ballotage) BIEN VIVRE A VIESLY 		222 34,31%
Pascal SANTERRE
Pascal SANTERRE (Ballotage) VIESLY, NOTRE AVENIR COMMUN 		197 30,45%
Participation au scrutin Viesly
Taux de participation 63,42%
Taux d'abstention 36,58%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,90%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,33%
Nombre de votants 690

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

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