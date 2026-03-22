Résultat de l'élection municipale 2026 à Viesly : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Viesly [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Viesly sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Viesly.
L'actu des élections municipales 2026 à Viesly
11:43 - Quels sont les rapports de force à Viesly pour ce 2e tour des élections municipales ?
A l'ouverture de l'élection municipale à Viesly, le rendez-vous a vu 63,42 % des inscrits se déplacer sur place, alors que 57,17 % des électeurs ont boudé les urnes dans le pays. Au terme de ce vote, c'est Gilles Quarre qui a pris la pole position avec 35,24 % des voix. Derrière, Maryse Balembois est arrivée en deuxième position avec 34,31 %. Le match s'est joué dans un mouchoir de poche. Par ailleurs, en franchissant la barre des 10 %, Pascal Santerre a atterri sur la troisième marche et pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Viesly
Le deuxième tour des élections municipales à Viesly a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Gilles Quarre
Divers
TOUS POUR VIESLY
|
|
Maryse Balembois
Divers
BIEN VIVRE A VIESLY
|
|
Pascal Santerre
Divers
VIESLY, NOTRE AVENIR COMMUN
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Viesly
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Gilles QUARRE (Ballotage) TOUS POUR VIESLY
|228
|35,24%
|Maryse BALEMBOIS (Ballotage) BIEN VIVRE A VIESLY
|222
|34,31%
|Pascal SANTERRE (Ballotage) VIESLY, NOTRE AVENIR COMMUN
|197
|30,45%
|Participation au scrutin
|Viesly
|Taux de participation
|63,42%
|Taux d'abstention
|36,58%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,90%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,33%
|Nombre de votants
|690
Source : ministère de l’Intérieur
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