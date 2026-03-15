Résultat de l'élection municipale 2026 à Vieux-Condé : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Vieux-Condé

Tête de listeListe
Franck Agah
Franck Agah Liste divers gauche
VIEUX-CONDÉ Ô COEUR
  • Franck Agah
  • Marie-France Lemoine
  • Pierre Scaramuzzino
  • Laurence Dezoteux
  • Charles Agah
  • Brigitte Lannoy
  • Franky Lefebvre
  • Gwladys Verriez-Houat
  • Mohamed Arbouche
  • Isabelle Debuys
  • Olivier Alglave
  • Annie-France Brunet
  • Alain Duvivier
  • Anna-Rosa Lèporè-Laïdoun
  • Patrick Pypka
  • Josette Naumann-Rosconvel
  • Nordine Maouche
  • Maximilienne Boukla
  • Omar Ainoun
  • Charlotte Legrand
  • Salvatore Barbagallo
  • Christiane Dapsence
  • Philippe Gosset
  • Dorothée Levaillant
  • Sofian Laidouni
  • Jeannine Frankowski
  • Christophe Leclercq
  • Peggy Deleau
  • Michel Poce
  • Julie Beck
  • Morad Izeddaghen
  • Jasmine Jurgawczynski
  • Yorick Gromada
  • Chantal Crammer
  • Patrick Beck
Bruno Monnier
Bruno Monnier Liste d'extrême droite
Unis pour un nouveau départ
  • Bruno Monnier
  • Christine Di Bello
  • Stefano Canale
  • Malika Bouhezila
  • Yves Trincaz
  • Karine Kehren
  • Xavier Millot
  • Pascale Masson
  • Jérome Huleux
  • Émelyne Monnier
  • Arnaud Dehaene
  • Emilie Lenglin
  • Fabrice Calcus
  • Chloé Scrufari
  • Théry Henri
  • Térésa Cascone
  • Ludovic Rys
  • Catherine Blois
  • Maël Gorny
  • Sandrine Lucas
  • Éric Vanlede
  • Brigitte Szeferowicz
  • Jacques Halipré
  • Béatrice Royer
  • Grégory Di-Cola
  • Christine Boussange
  • Raphaël Bauwens
  • Aurore Beaujard
  • Rudy Petit
  • Mathilde Mazingue
  • Enzo Cuzzucoli
  • Kathy Renaud
  • Carlo Di Bello
  • Véronique Sarot
  • Yves Brinkhuizen
David Bustin
David Bustin Liste divers gauche
Pour Construire Ensemble
  • David Bustin
  • Caroline Di Cristina
  • Didier Simon
  • Fabienne Delcourt
  • Jean-François Smits
  • Louisette Maksymowicz
  • Bernard Liégeois
  • Virginie Semaille
  • Serge Forte
  • Carine Mulette
  • Joël Sider
  • Nathalie Mrabet
  • Romuald Climpont
  • Caroline Perek
  • Martial Sénéchal
  • Isabelle Jeannin
  • Jimmy André
  • Marie-Claude Laurent
  • Germain Dapsence
  • Isabelle Wuilay
  • Olivier Kroczynski
  • Lysiane Aréna
  • Philippe Durand
  • Maryse Wojtyniak
  • Christopher Murez
  • Nathalie Witczak
  • Willy Dusart
  • Adeline Sénéchal
  • Samir Elouizi
  • Emilie Le Maguer
  • Régis Marciniak
  • Viviane Mattana
  • Goldie Leclercq
  • Jacqueline Desoblin
  • Farid Laïdouni

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
David Bustin
David Bustin (25 élus) Pour construire ensemble 		1 813 51,49%
  • David Bustin
  • Caroline Di Cristina
  • Guy Bustin
  • Fabienne Delcourt
  • Didier Simon
  • Louisette Maksymowicz
  • Jean-François Smits
  • Christine Di Bello
  • Bernard Liegeois
  • Virginie Semaille
  • Serge Forte
  • Nicole Berlinet
  • Joël Sider
  • Nathalie Mrabet
  • Richard Szymaniak
  • Ghislaine Salingue
  • Romuald Climpont
  • Angélique Brissy
  • Mohamed Arbouche
  • Malika Bouhezila
  • Germain Dapsence
  • Pauline Simon
  • Silvio Alati
  • Anne-Sophie Rosart
  • Michael Petitjean
Franck Agah
Franck Agah (8 élus) Vieux conde ô coeur 		1 708 48,50%
  • Franck Agah
  • Josette Naumann-Rosconvel
  • Pierre Scaramuzzino
  • Laurence Dezoteux
  • Michel Latawiec
  • Marie-France Lemoine
  • Franky Lefebvre
  • Nadia Hayder
Participation au scrutin Vieux-Condé
Taux de participation 46,34%
Taux d'abstention 53,66%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 628

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
David Bustin
David Bustin Pour construire ensemble 		1 202 37,35%
Franck Agah
Franck Agah Vieux conde ô coeur 		998 31,01%
Serge Van Der Hoeven
Serge Van Der Hoeven Vieux-condé passionnément citoyenne 		724 22,49%
Bruno Monnier
Bruno Monnier Vieux conde autrement 		294 9,13%
Participation au scrutin Vieux-Condé
Taux de participation 42,30%
Taux d'abstention 57,70%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 311

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Guy Bustin
Guy Bustin (25 élus) Pour construire ensemble 		2 456 52,18%
  • Guy Bustin
  • Nadine Fontaine
  • David Bustin
  • Caroline Di-Cristina
  • Hervé Tourbez
  • Fabienne Delcourt
  • Guy Vlamynck
  • Louisette Maksymowicz
  • Didier Simon
  • Ghislaine Salingue
  • Jean-François Smits
  • Adeline Ludewig
  • Joël Sider
  • Isabelle Kowalski
  • Serge Forte
  • Giulia Boukla
  • Jean-Luc Houbart
  • Emilie Tourbez
  • Bernard Liegeois
  • Nathalie Saudoyer
  • Richard Szymaniak
  • Josette Marlot
  • Thadée Maksymowicz
  • Sylvie Wachowiak
  • Eric Philomete
Serge Van Der Hoeven
Serge Van Der Hoeven (8 élus) Vieux-conde passionnement 		2 250 47,81%
  • Serge Van Der Hoeven
  • Thérèse Trotin
  • Alain Mixte
  • Valérie Trelcat-Chouan
  • Franck Agah
  • Annie-France Brunet
  • Michel Beudin
  • Corinne Solini
Participation au scrutin Vieux-Condé
Taux de participation 62,88%
Taux d'abstention 37,12%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,05%
Nombre de votants 4 854

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Serge Van Der Hoeven
Serge Van Der Hoeven Vieux-conde passionnement 		1 819 41,56%
Guy Bustin
Guy Bustin Pour construire ensemble 		1 775 40,56%
Bruno Monnier
Bruno Monnier Vieux-condé autrement 		782 17,87%
Participation au scrutin Vieux-Condé
Taux de participation 58,58%
Taux d'abstention 41,42%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,23%
Nombre de votants 4 522

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