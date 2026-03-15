Résultat de l'élection municipale 2026 à Vieux-Condé : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Vieux-Condé [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Vieux-Condé sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Vieux-Condé.
L'actu des élections municipales 2026 à Vieux-Condé
13:46 - Quelle a été l'évolution de la fiscalité à Vieux-Condé en vue des municipales ?
Du côté de la fiscalité locale de Vieux-Condé, la charge de taxes moyenne par foyer fiscal s'est élevée à environ 684 euros en 2024 (année des derniers chiffres) contre 850 euros en début de mandat. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties est pourtant passé à 58,67 % en 2024 (contre près de 39,38 % en 2020). Par comparaison, la moyenne en France atteint environ 40 %. Une augmentation généralement mécanique, sans que la commune l'ait décidée : depuis la réforme de la fiscalité locale en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que près de 47 100 euros en 2024. Un montant loin des 2,41293 millions d'euros enregistrés en 2020 pour un taux qui s'est maintenu à environ 33,94 %. Cette taxe ne constitue désormais plus qu'une fraction marginale des ressources fiscales de la commune, ce qui a transformé la répartition des recettes.
11:59 - Résultat des élections de 2020 : comment David Bustin s'est imposé à Vieux-Condé
Comment s'était terminé le dernier scrutin municipal à Vieux-Condé ? Lors du premier rendez-vous électoral à l'époque, David Bustin (Divers gauche) a pris l'ascendant sur ses rivaux avec 1 202 bulletins (37,35%). À ses trousses, Franck Agah (Union de la gauche) a rassemblé 31,01% des voix. Serge Van Der Hoeven (Divers gauche) suivait, réunissant 724 électeurs (22,49%). Ce gain remarquable installait la liste en tête dans un certain confort. A défaut de majorité absolue, l'affrontement du deuxième tour s'est donc tenu le dimanche suivant. David Bustin l'a finalement emporté avec 1 813 suffrages (51,49%), face à Franck Agah s'adjugeant 1 708 votants (48,50%). Lors du second tour, on a vécu un match finalement particulièrement serré, l'écart initial ayant été effacé grâce à une bonne réserve de voix. En dépit du fait que Franck Agah a su capter davantage d'électeurs du premier tour en ajoutant 710 suffrages à son total, l'écart du premier tour l'a empêché de l'emporter.
09:57 - Journée électorale à Vieux-Condé : les horaires des 8 bureaux de vote
Les 8 bureaux de vote de la commune de Vieux-Condé seront ouverts de 8 h à 18 h pour permettre aux votants de prendre une décision. Les élections municipales se tiennent ce dimanche dans toute la France. Ce scrutin doit permettre d'élire les élus locaux de l'ensemble des communes françaises. À titre de rappel, le 1er tour des précédentes municipales s'est déroulé de façon controversée en mars 2020, en pleine pandémie de coronavirus. La liste de ceux qui veulent entrer dans le prochain conseil municipal est disponible ci-dessous. Pour voter, il est nécessaire d'être inscrit sur les listes électorales et de justifier de son identité.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Vieux-Condé
|Tête de listeListe
|
Franck Agah
Liste divers gauche
VIEUX-CONDÉ Ô COEUR
|
|
Bruno Monnier
Liste d'extrême droite
Unis pour un nouveau départ
|
|
David Bustin
Liste divers gauche
Pour Construire Ensemble
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|David Bustin (25 élus) Pour construire ensemble
|1 813
|51,49%
|
|Franck Agah (8 élus) Vieux conde ô coeur
|1 708
|48,50%
|
|Participation au scrutin
|Vieux-Condé
|Taux de participation
|46,34%
|Taux d'abstention
|53,66%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 628
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|David Bustin Pour construire ensemble
|1 202
|37,35%
|Franck Agah Vieux conde ô coeur
|998
|31,01%
|Serge Van Der Hoeven Vieux-condé passionnément citoyenne
|724
|22,49%
|Bruno Monnier Vieux conde autrement
|294
|9,13%
|Participation au scrutin
|Vieux-Condé
|Taux de participation
|42,30%
|Taux d'abstention
|57,70%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 311
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Guy Bustin (25 élus) Pour construire ensemble
|2 456
|52,18%
|
|Serge Van Der Hoeven (8 élus) Vieux-conde passionnement
|2 250
|47,81%
|
|Participation au scrutin
|Vieux-Condé
|Taux de participation
|62,88%
|Taux d'abstention
|37,12%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,05%
|Nombre de votants
|4 854
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Serge Van Der Hoeven Vieux-conde passionnement
|1 819
|41,56%
|Guy Bustin Pour construire ensemble
|1 775
|40,56%
|Bruno Monnier Vieux-condé autrement
|782
|17,87%
|Participation au scrutin
|Vieux-Condé
|Taux de participation
|58,58%
|Taux d'abstention
|41,42%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,23%
|Nombre de votants
|4 522
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