Résultat de l'élection municipale 2026 à Vieux-Condé : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Vieux-Condé [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Vieux-Condé sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Vieux-Condé.
L'actu des élections municipales 2026 à Vieux-Condé
11:48 - David Bustin, Franck Agah et Bruno Monnier forment le trio de tête à Vieux-Condé
Lors du premier volet des municipales à Vieux-Condé, le rendez-vous a mobilisé 51,91 % des électeurs sur place, dans un contexte national de faible affluence aux urnes. Pour ce premier tour, c'est David Bustin (Divers gauche) qui a dominé en récoltant 46,35 % des bulletins valides. À sa suite, Franck Agah (Divers gauche) a pris la position de dauphin avec 36,26 %. La hiérarchie a été claire mais le suspense a subsisté pour la suite. La meilleure place, déjà occupée en 2020, a été conservée pour David Bustin, et il a même progressé avec 9 points de plus. Du côté des autres candidats, avec 17,39 %, Bruno Monnier (Extrême droite) s'est classé troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Vieux-Condé
Le deuxième tour des élections municipales à Vieux-Condé a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Franck Agah
Liste divers gauche
VIEUX-CONDÉ Ô COEUR
|
|
Bruno Monnier
Liste d'extrême droite
Unis pour un nouveau départ
|
|
David Bustin
Liste divers gauche
Pour Construire Ensemble
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Vieux-Condé
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|David BUSTIN (Ballotage) Pour Construire Ensemble
|1 903
|46,35%
|Franck AGAH (Ballotage) VIEUX-CONDÉ Ô COEUR
|1 489
|36,26%
|Bruno MONNIER (Ballotage) Unis pour un nouveau départ
|714
|17,39%
|Participation au scrutin
|Vieux-Condé
|Taux de participation
|51,91%
|Taux d'abstention
|48,09%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,08%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,53%
|Nombre de votants
|4 173
Source : ministère de l’Intérieur
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