Résultat de l'élection municipale 2026 à Vieux-Condé : les résultats du 2e tour

Voir aussi :
Sommaire

Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Vieux-Condé

Le deuxième tour des élections municipales à Vieux-Condé a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Franck Agah
Franck Agah Liste divers gauche
VIEUX-CONDÉ Ô COEUR
  • Franck Agah
  • Marie-France Lemoine
  • Pierre Scaramuzzino
  • Laurence Dezoteux
  • Charles Agah
  • Brigitte Lannoy
  • Franky Lefebvre
  • Gwladys Verriez-Houat
  • Mohamed Arbouche
  • Isabelle Debuys
  • Olivier Alglave
  • Annie-France Brunet
  • Alain Duvivier
  • Anna-Rosa Lèporè-Laïdoun
  • Patrick Pypka
  • Josette Naumann-Rosconvel
  • Nordine Maouche
  • Maximilienne Boukla
  • Omar Ainoun
  • Charlotte Legrand
  • Salvatore Barbagallo
  • Christiane Dapsence
  • Philippe Gosset
  • Dorothée Levaillant
  • Sofian Laidouni
  • Jeannine Frankowski
  • Christophe Leclercq
  • Peggy Deleau
  • Michel Poce
  • Julie Beck
  • Morad Izeddaghen
  • Jasmine Jurgawczynski
  • Yorick Gromada
  • Chantal Crammer
  • Patrick Beck
Bruno Monnier
Bruno Monnier Liste d'extrême droite
Unis pour un nouveau départ
  • Bruno Monnier
  • Christine Di Bello
  • Stefano Canale
  • Malika Bouhezila
  • Yves Trincaz
  • Karine Kehren
  • Xavier Millot
  • Pascale Masson
  • Jérome Huleux
  • Émelyne Monnier
  • Arnaud Dehaene
  • Emilie Lenglin
  • Fabrice Calcus
  • Chloé Scrufari
  • Théry Henri
  • Térésa Cascone
  • Ludovic Rys
  • Catherine Blois
  • Maël Gorny
  • Sandrine Lucas
  • Éric Vanlede
  • Brigitte Szeferowicz
  • Jacques Halipré
  • Béatrice Royer
  • Grégory Di-Cola
  • Christine Boussange
  • Raphaël Bauwens
  • Aurore Beaujard
  • Rudy Petit
  • Mathilde Mazingue
  • Enzo Cuzzucoli
  • Kathy Renaud
  • Carlo Di Bello
  • Véronique Sarot
  • Yves Brinkhuizen
David Bustin
David Bustin Liste divers gauche
Pour Construire Ensemble
  • David Bustin
  • Caroline Di Cristina
  • Didier Simon
  • Fabienne Delcourt
  • Jean-François Smits
  • Louisette Maksymowicz
  • Bernard Liégeois
  • Virginie Semaille
  • Serge Forte
  • Carine Mulette
  • Joël Sider
  • Nathalie Mrabet
  • Romuald Climpont
  • Caroline Perek
  • Martial Sénéchal
  • Isabelle Jeannin
  • Jimmy André
  • Marie-Claude Laurent
  • Germain Dapsence
  • Isabelle Wuilay
  • Olivier Kroczynski
  • Lysiane Aréna
  • Philippe Durand
  • Maryse Wojtyniak
  • Christopher Murez
  • Nathalie Witczak
  • Willy Dusart
  • Adeline Sénéchal
  • Samir Elouizi
  • Emilie Le Maguer
  • Régis Marciniak
  • Viviane Mattana
  • Goldie Leclercq
  • Jacqueline Desoblin
  • Farid Laïdouni

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Vieux-Condé

Tête de listeListe Voix % des voix
David BUSTIN
David BUSTIN (Ballotage) Pour Construire Ensemble 		1 903 46,35%
Franck AGAH
Franck AGAH (Ballotage) VIEUX-CONDÉ Ô COEUR 		1 489 36,26%
Bruno MONNIER
Bruno MONNIER (Ballotage) Unis pour un nouveau départ 		714 17,39%
Participation au scrutin Vieux-Condé
Taux de participation 51,91%
Taux d'abstention 48,09%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,08%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,53%
Nombre de votants 4 173

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes du Nord ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout dans le Nord. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Villes voisines de Vieux-Condé

En savoir plus sur Vieux-Condé