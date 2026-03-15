Résultat de l'élection municipale 2026 à Vieux-Fort : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Vieux-Fort

Tête de listeListe
Rolland Plantier
Rolland Plantier Divers
LE RASSEMBLEMENT VIEUX-FORTAIN
  • Rolland Plantier
  • Linda Samuel Ep David
  • Ruddy Carriere
  • Jennifer Bogat Ep Marcin
  • Willy Martine
  • Stéphanie Renier
  • Martias Gilles
  • Suzy Jospitre
  • Teddy Bourgeois
  • Karine Geran ép Laurent
  • Rony Renia
  • Kétie Jospitre
  • Jules Dupuy
  • Mélissa Guillaume
  • Manuel Morvan
  • Sophie Bourgeois
  • Rémy Greaux
  • Katia Valery
  • Sylvany Jospitre
  • Elodie Louis-Joseph
  • Jordy Philomin
Heric Etienne Andre
Heric Etienne Andre Divers
Ensemble Poursuivons Le Travail Engage
  • Heric Etienne Andre
  • Claudine Élise Monthouël
  • Jocelin Pascal Julia
  • Kessy Renia Bourgeois
  • Jean-Yves Bourgeois
  • Félicité Rosie Delannay-Malespine
  • Magloire Barthelemy Michineau
  • Odile Jocteur Monrozier
  • Didier Gelard
  • Abel Carole Castelneau
  • Johan Fanchone
  • Celia Delannay
  • Saint-Jean Charles Bourgeois
  • Chimene Leone Renia
  • Saturnin Alain Feler
  • Hermina Brudey
  • Claude Roger Alain Feler
  • Rudia Simone Benouët
  • Olivier Lespoir

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Héric André
Héric André (15 élus) Ensemble pour le changement a vieux-fort 		658 51,56%
  • Héric André
  • Claudine, Elise Monthouël
  • Didier Gelard
  • Félicité, Rosy Delannay - Malespine
  • Martias Gilles
  • Gladys Bourgeois
  • Magloire Michineau
  • Rudia Benouet
  • Dominique Renia
  • Célia Delannay
  • Dylan Steeve Bourgeois
  • Violaine Gilles
  • Charles Bourgeois
  • Kessy Renia
  • Amédé, Olivier Renia
Emile Rolland Plantier
Emile Rolland Plantier (4 élus) Le rassemblement vieux-fortain 		618 48,43%
  • Emile Rolland Plantier
  • Linda Samuel Epouse David
  • Ruddy Carriere
  • Jennifer Bogat Epouse Marcin
Participation au scrutin Vieux-Fort
Taux de participation 78,95%
Taux d'abstention 21,05%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 1 328

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Emile Rolland Plantier
Emile Rolland Plantier Le rassemblement vieux-fortain 		478 40,16%
Héric André
Héric André Ensemble pour le changement a vieux fort 		440 36,97%
Nérée Bourgeois
Nérée Bourgeois Ensemble pour reussir vieux-fort 		272 22,85%
Participation au scrutin Vieux-Fort
Taux de participation 73,25%
Taux d'abstention 26,75%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 1 232

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Rolland Plantier
Rolland Plantier (15 élus) Le rassemblement vieux-fortain 		623 52,39%
  • Rolland Plantier
  • Aline Boulate
  • Ruddy Carriere
  • Linda Samuel
  • Jocelin Julia
  • Francine Delannay
  • André Galaya
  • Sophie Bourgeois
  • Bruno Guillou
  • Jennifer Bogat
  • Rony Renia
  • Jeanine Favorinus
  • Remy Greaux
  • Thérèse Petit
  • Jules Dupuy
Héric Andre
Héric Andre (4 élus) Ensemble pour le changement a vieux-fort 		566 47,60%
  • Héric Andre
  • Claudine Monthouël
  • Pépin Gilles
  • Marlene Renia-Delannay
Participation au scrutin Vieux-Fort
Taux de participation 79,06%
Taux d'abstention 20,94%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,88%
Nombre de votants 1 250

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