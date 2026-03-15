Résultat de l'élection municipale 2026 à Vieux-Fort : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Vieux-Fort [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Vieux-Fort sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Vieux-Fort.
L'actu des élections municipales 2026 à Vieux-Fort
13:45 - Avant ces municipales 2026, quel bilan en matière de fiscalité pour le maire de Vieux-Fort ?
Illustration d'une pression fiscale en augmentation depuis 2020 à Vieux-Fort, le taux de la taxe d'habitation est passé à environ 18,61 % en 2024 (derniers chiffres en date), générant une recette de 35 530 €. Un produit qui est loin des quelque 216 900 euros récoltés en 2020. Soulignons qu'elle a été supprimée pour les résidences principales à compter du 1er janvier 2023, suite à une réforme d'Emmanuel Macron diminuant fortement sa portée et contraignant les communes à chercher d'autres sources de revenus. La taxe foncière sur les propriétés bâties a bien souvent pris le relais. Le taux à Vieux-Fort est passé à 46,39 % en 2024 (contre 21,12 % en 2020). Un taux à mettre en perspective avec la moyenne en France, estimée à près de 40 %. Mais attention : cette augmentation est généralement mécanique. L'État a en effet transféré la part de taxe foncière auparavant perçue par les départements aux communes depuis la réforme. Une donnée d'ensemble s'impose au bout du compte : le produit fiscal par ménage à Vieux-Fort s'est établi à 583 € en 2024 contre 395 euros en début de mandat.
11:59 - Que retenir des résultats des dernières élections municipales à Vieux-Fort ?
Les résultats des précédentes élections municipales à Vieux-Fort ont offert un bilan révélateur sur les rapports de force locaux. Dès le dimanche du premier tour, Emile Rolland Plantier a pris l'ascendant sur ses concurrents avec 478 bulletins (40,16%). À sa poursuite, Héric André a rassemblé 440 voix (36,97%). Le trio de tête a été complété par Nérée Bourgeois, rassemblant 272 suffrages (22,85%). Le faible gap entre les qualifiés ne pouvait que déboucher sur un second tour nébuleux. Faute de majorité absolue, l'affrontement du deuxième tour s'est donc tenu le dimanche suivant. Héric André l'a finalement emporté avec 658 voix (51,56%), face à Emile Rolland Plantier rassemblant 48,43% des électeurs inscrits. Le challenger est parvenu à inverser la tendance, actant un spectaculaire renversement de tendance., ajoutant 180 voix supplémentaires entre les deux tours.
09:57 - Ouverture et fermeture des bureaux de vote à Vieux-Fort
Les 2 bureaux de vote de la commune de Vieux-Fort seront accessibles de 8 heures à 18 heures pour recevoir les citoyens. Les élections municipales 2026 sont l'occasion pour les électeurs de Vieux-Fort de s'exprimer sur la manière dont est organisée leur ville. À Vieux-Fort et comme partout, les électeurs sont appelés à se rendre aux urnes pour désigner leur équipe municipale. À titre de rappel, c'est Héric André qui a remporté l'élection au second tour en 2020. Ces six années de gestion sont cette année au cœur du débat électoral. Vous pouvez consulter ci-dessous la liste de ceux qui veulent entrer dans le prochain conseil municipal à Vieux-Fort. Pour voter, il est nécessaire d'être inscrit sur les listes électorales et de justifier de son identité.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Vieux-Fort
|Tête de listeListe
|
Rolland Plantier
Divers
LE RASSEMBLEMENT VIEUX-FORTAIN
|
|
Heric Etienne Andre
Divers
Ensemble Poursuivons Le Travail Engage
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Héric André (15 élus) Ensemble pour le changement a vieux-fort
|658
|51,56%
|
|Emile Rolland Plantier (4 élus) Le rassemblement vieux-fortain
|618
|48,43%
|
|Participation au scrutin
|Vieux-Fort
|Taux de participation
|78,95%
|Taux d'abstention
|21,05%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|1 328
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Emile Rolland Plantier Le rassemblement vieux-fortain
|478
|40,16%
|Héric André Ensemble pour le changement a vieux fort
|440
|36,97%
|Nérée Bourgeois Ensemble pour reussir vieux-fort
|272
|22,85%
|Participation au scrutin
|Vieux-Fort
|Taux de participation
|73,25%
|Taux d'abstention
|26,75%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|1 232
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Rolland Plantier (15 élus) Le rassemblement vieux-fortain
|623
|52,39%
|
|Héric Andre (4 élus) Ensemble pour le changement a vieux-fort
|566
|47,60%
|
|Participation au scrutin
|Vieux-Fort
|Taux de participation
|79,06%
|Taux d'abstention
|20,94%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,88%
|Nombre de votants
|1 250
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