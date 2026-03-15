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19:21 - Dynamique électorale à Vieux-Fort : une analyse socio-démographique Dans la commune de Vieux-Fort, la population exerce-t-elle une influence sur le résultat des élections municipales ? La pyramide démographique peut agir sur les priorités des mesures en ce qui concerne l'éducation et la santé. Dans la ville, 14,57% des résidents sont âgés de moins de 15 ans, et 34,92% ont 60 ans et plus. Le pourcentage de familles ne détenant aucune voiture (36,93%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 603 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Par ailleurs, des éléments tels que le nombre familles monoparentales (38,78%) et le nombre de résidences HLM (2,91% des logements) indiquent les défis sociaux et économiques qui préoccupent les électeurs. Les données sur l'éducation à Vieux-Fort mettent en avant une diversité de qualifications, avec 21,41% des résidents titulaires du seul bac. Il est essentiel de garantir que les politiques françaises s'adaptent aux réalités locales.

17:57 - Ce que disent les résultats sur le vote RN à Vieux-Fort Le parti d'extrême droite ne présentait pas formellement de liste pour la dernière bataille municipale à Vieux-Fort en 2020, le vote ayant eu lieu en dehors des clivages partisans dans la municipalité. Lors de la présidentielle qui a suivi deux ans après, Marine Le Pen séduisait 16,19% des bulletins exprimés lors du tour de chauffe, puis surpassait Emmanuel Macron localement avec 66,24% lors du tour final. Le parti lepéniste était invisible dans la circonscription de la commune lors des législatives organisées juste après. Le score de la liste Bardella s'élèvera ensuite à 18,18% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives de 2024 offriront, lors du premier tour, un résultat de 9,93% pour le RN. Il était ensuite éjecté du podium lors du vote final.

16:58 - Vieux-Fort classée chez les abstentionnistes avant ces municipales L'abstention s'élevait à 26,75 % à Vieux-Fort pour le premier tour des élections de 2020, un niveau très bas alors que commençait l'épidémie de coronavirus. Le scrutin municipal demeure en effet, avec l'élection présidentielle, celui où les Français participent le plus, les figures de l'édile et du chef de l'État étant centrales. Marquant une nette différence avec les élections locales, la présidentielle de 2022 a d'ailleurs connu un taux d'abstention bien différent, s'établissant à 54,50 % localement. Les élections européennes de 2024 avaient pour leur part connu une abstention de 85,89 %. Dans la foulée, lors de la dissolution, ce taux a lourdement chuté à 63,78 %, loin des 75,23 % affichés aux législatives de 2022. En prenant du recul, les chiffres semblent former une zone assez abstentionniste au regard des moyennes nationales. Pour cette élection municipale 2026, cette donnée à Vieux-Fort sera en conséquence déterminante dans l'aboutissement du scrutin.

15:59 - Le vote de Vieux-Fort nettement ancré à gauche il y a deux ans Lors des législatives de juin 2024, les votants de Vieux-Fort soutenaient en priorité Elie Califer (Parti socialiste) avec 66,20% au premier tour. Le second tour avait confirmé ce résultat, Elie Califer culminant à 73,99% des voix dans la localité. Le rendez-vous électoral des Européennes avant la dissolution à Vieux-Fort avait cette fois vu s'imposer la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (21,82%), suivie par la liste 'LFI - Union populaire' de Manon Aubry qui avait recueilli 19,55% des voix. Le contexte politique de Vieux-Fort a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Alors que deux ans auparavant la commune apparaissait comme une zone pivot, elle s'est semble-t-il positionnée 24 mois plus tard comme une ville plutôt portée vers la gauche.

14:57 - Que retenir de la dernière année de présidentielle pour les citoyens de Vieux-Fort ? Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Vieux-Fort accordaient leurs suffrages à Elie Califer (DVG) avec 68,57% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 100,00%. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Vieux-Fort qui s'était déroulée en amont était marquée par la domination de Jean-Luc Mélenchon avec 55,42% des inscrits, tandis que Marine Le Pen engrangeait 16,19%. L'épilogue du scrutin voyait toutefois Marine Le Pen l'emporter avec 66,24%, contre 33,76% en faveur d'Emmanuel Macron. Globalement, ce paysage électoral fait donc de Vieux-Fort un territoire aux votes hétérogènes.

12:58 - Avant ces municipales 2026, quel bilan en matière de fiscalité pour le maire de Vieux-Fort ? Illustration d'une pression fiscale en augmentation depuis 2020 à Vieux-Fort, le taux de la taxe d'habitation est passé à environ 18,61 % en 2024 (derniers chiffres en date), générant une recette de 35 530 €. Un produit qui est loin des quelque 216 900 euros récoltés en 2020. Soulignons qu'elle a été supprimée pour les résidences principales à compter du 1er janvier 2023, suite à une réforme d'Emmanuel Macron diminuant fortement sa portée et contraignant les communes à chercher d'autres sources de revenus. La taxe foncière sur les propriétés bâties a bien souvent pris le relais. Le taux à Vieux-Fort est passé à 46,39 % en 2024 (contre 21,12 % en 2020). Un taux à mettre en perspective avec la moyenne en France, estimée à près de 40 %. Mais attention : cette augmentation est généralement mécanique. L'État a en effet transféré la part de taxe foncière auparavant perçue par les départements aux communes depuis la réforme. Une donnée d'ensemble s'impose au bout du compte : le produit fiscal par ménage à Vieux-Fort s'est établi à 583 € en 2024 contre 395 euros en début de mandat.

11:59 - Que retenir des résultats des dernières élections municipales à Vieux-Fort ? Les résultats des précédentes élections municipales à Vieux-Fort ont offert un bilan révélateur sur les rapports de force locaux. Dès le dimanche du premier tour, Emile Rolland Plantier a pris l'ascendant sur ses concurrents avec 478 bulletins (40,16%). À sa poursuite, Héric André a rassemblé 440 voix (36,97%). Le trio de tête a été complété par Nérée Bourgeois, rassemblant 272 suffrages (22,85%). Le faible gap entre les qualifiés ne pouvait que déboucher sur un second tour nébuleux. Faute de majorité absolue, l'affrontement du deuxième tour s'est donc tenu le dimanche suivant. Héric André l'a finalement emporté avec 658 voix (51,56%), face à Emile Rolland Plantier rassemblant 48,43% des électeurs inscrits. Le challenger est parvenu à inverser la tendance, actant un spectaculaire renversement de tendance., ajoutant 180 voix supplémentaires entre les deux tours.