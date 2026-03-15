Résultat municipale 2026 à Vieux-Fort (97141) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 est dévoilé à Vieux-Fort. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats des municipales à Vieux-Fort, transmis par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Vieux-Fort [EN COURS]

Tête de listeListe Voix % des voix Partiels *
Rolland PLANTIER
Rolland PLANTIER LE RASSEMBLEMENT VIEUX-FORTAIN 		447 64,32%
Heric Etienne ANDRE
Heric Etienne ANDRE Ensemble Poursuivons Le Travail Engage 		248 35,68%
Participation au scrutin Vieux-Fort Partiels *
Taux de participation 73,41%
Taux d'abstention 26,59%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,20%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,07%
Nombre de votants 726

* Résultats partiels sur 50% des bureaux de vote

Source : ministère de l’Intérieur

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