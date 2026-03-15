Résultat de l'élection municipale 2026 à Vieux-Habitants : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Vieux-Habitants

Tête de listeListe
Jennifer Cécilia Linon
Jennifer Cécilia Linon Liste divers centre
S'ENGAGER POUR VIEUX-HABITANTS
  • Jennifer Cécilia Linon
  • Morgan Jean Arbau
  • Elvire Elisabeth Francisque
  • Jean-Claude Antonin Blondin
  • Samantha Marie-Joelle Tourraine
  • Allan Rèmi Jeremie
  • Naida Danitza Hatchi
  • Michel Richard Bebe
  • Maika Vanessa Jocksan
  • Teddy Abel Saint-Marc
  • Ludmina Odilia Bounet
  • Ange Firmin Cairo
  • Sabine Stanislas Renoir
  • Eric Emile Linon
  • Jacqueline Colombo Solignac
  • Meddy Mickael Baltyde
  • Elodie Lydia Gauthier
  • Cédric Claude Zelie
  • Josette Eleonore Dublin
  • Pierrot Gabin Taurus
  • Quetty Warrington Bique
  • Olivier Guy Oculi
  • Célia Fabienne Gonfier
  • Yohan Steeve Rodin
  • Sidgie Sylvie Vin
  • Ernest Lydie Vadimon
  • Trécy Luciana Gombauld
  • Rudy Marie Alice Beaujean
  • Marie-Angele Rolande Geran
  • Hubert Thierry Guiriaboye
  • Danielle Kari Linon Victor-Raphael
Jules Otto
Jules Otto Liste du Parti socialiste
ZABITAN "EN NOUS"
  • Jules Otto
  • Jacqueline Tassius
  • Ernand Boulon
  • Cindy Darmin
  • Jean-Marie Jean-Baptiste Linon
  • Jody Émilie Amiens
  • Amour Aristide Gabali
  • Virginie Guillaume
  • Gaston Geran
  • Sandrine Edganie Vitalis
  • Albert Dominique Aira
  • Véronique Gombauld
  • Louis-Jules Dares
  • Martine Éléonore Ziouka
  • Nicolas Steeve Breslau
  • Anne-Marie Josephe Cangou
  • Frédéric Bernard Otto
  • Ketty Sonia Lancien
  • Yvon Toi
  • Sonia Innocent Jeremie Epouse Camalet
  • Hubert Dominique Nanor
  • Aurélie Albert
  • Luigi Lancastre
  • Prescilla Alisson Lydie Antonine Peraire
  • Emilien Nicolas Beaugendre
  • Juliette Daniel Farnabe
  • Christopher Jean-Marie Geran
  • Christiane Guillaume Colet
  • Jacky Clodine-Florent
  • Berthe Alice Canope
  • Gérard Ramassamy
Leslie Geran
Leslie Geran Liste divers droite
EN ROUTE POUR VIEUX-HABITANTS
  • Leslie Geran
  • Kevin Riner
  • Martina Urgen
  • Jean-Marc Nicolas
  • Magaly Ruffine
  • Alex Gauthierot
  • Yasmina Roddin
  • Michel Etna
  • Tessy Boa
  • Antony Pelmard
  • Fabienne Madinecouty
  • Rony Tendon
  • Nobie Romulus
  • Thierry Davillars
  • Lovely Pommier
  • Josuah Beaugendre
  • Aliciana Lemar
  • Lionel Fimiez
  • Wilenne Serin
  • Claude Anicet
  • Fiona Fabroni
  • Audebert Francisque
  • Fabiola Minos
  • Daniel Nicolas
  • Aline Toi
  • Aime Desfontaines
  • Louisiana Asdrubal
  • Felix Bosc
  • Christine Regent

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Jules, Victor Otto
Jules, Victor Otto (23 élus) Zabitan "en nous" 		2 720 54,66%
  • Jules, Victor Otto
  • Jacqueline Tassius
  • Ernand, Gontran Boulon
  • Cindy Darmin
  • Amour, Aristide Gabali
  • Christiane Guillaume Colet
  • Louis-Jules Dares
  • Sonia Innocent Jeremie Epouse Camalet
  • Daniel, Léocadie Cangou
  • Virginie Guillaume
  • Nicolas Steeve Breslau
  • Juliette Farnabe
  • Joël Servais Lancastre
  • Julie, Aimé Cairo
  • Gérard, Alphonse Ramassamy
  • Urbain, Marie-Pierre Darly
  • Frédéric, Bernard Otto
  • Ketty, Sonia Lancien
  • Christopher, Jean-Marie Geran
  • Véronique Gombauld
  • Yvon, Denis Toi
  • Cynthia, Romuald Renoir
  • Albert, Dominique Aira
Aramis, Jonas Arbau
Aramis, Jonas Arbau (6 élus) Ensemble pou zabitan 		2 256 45,33%
  • Aramis, Jonas Arbau
  • Aline, Adélaïde Toi
  • Gaston Geran
  • Jennifer, Cécilia Linon
  • Joël, Alexandre Clairy
  • Esther Jeremie Épouse Ambraisse
Participation au scrutin Vieux-Habitants
Taux de participation 71,54%
Taux d'abstention 28,46%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 5 205

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jules, Victor Otto
Jules, Victor Otto Zabitan "en nous" 		1 867 44,92%
Aramis, Jonas Arbau
Aramis, Jonas Arbau Zabitan douvan 		1 597 38,42%
Gaston Geran
Gaston Geran Nous votons zabitans 		445 10,70%
Daniel Nicolas
Daniel Nicolas Transition pour un nouveau souffle 		152 3,65%
Didier, Irénée Pezeron
Didier, Irénée Pezeron Pour l'avenir de vieux-habitants 		95 2,28%
Participation au scrutin Vieux-Habitants
Taux de participation 59,99%
Taux d'abstention 40,01%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 4 358

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Aramis Arbau
Aramis Arbau (23 élus) Zabitan doubout 		2 619 52,44%
  • Aramis Arbau
  • Jennifer Linon
  • Gaston Geran
  • Francette Boulon
  • Daniel Nicolas
  • Michaella Ruffine
  • Harry Hatchi
  • Laura Melfort
  • Pierrot Taurus
  • Marie-Denise Lemoyne
  • Sauny Beaujean
  • Josette Dandé
  • Marian Facorat
  • Quetty Warrington
  • Joel Cabrera
  • Lucile Kabéla
  • Eddy Regent
  • Nicole Anicet Veuve Geran
  • Yvon Lemoyne
  • Marie-Helene Melfort Ep Tenon-Songeons
  • Frantz Geran
  • Lindsay Jocksan
  • Patrick Beaudry
Georges Clairy
Georges Clairy (6 élus) Unis pour vieux-habitants 		2 228 44,61%
  • Georges Clairy
  • Aline Carel
  • Jules Otto
  • Claire Facorat-N'sonde
  • Sully Barul
  • Anne-Marie Cangou
Didier Pezeron
Didier Pezeron Tous ensemble pour vieux-habitants 		147 2,94%
Participation au scrutin Vieux-Habitants
Taux de participation 75,32%
Taux d'abstention 24,68%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,95%
Nombre de votants 5 254

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