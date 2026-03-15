Résultat de l'élection municipale 2026 à Vieux-Habitants : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Vieux-Habitants [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Vieux-Habitants sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Vieux-Habitants.
L'actu des élections municipales 2026 à Vieux-Habitants
13:45 - L'élection de 2026 pourrait se jouer sur les impôts à Vieux-Habitants
Alors que les impôts locaux ont grimpé à Vieux-Habitants entre 2020 et 2024, la taxe d'habitation a affiché un taux à près de 25,27 % en 2024 (dernières données en date), rapportant à la ville près de 279 300 euros environ la même année, contre quelque 982 100 euros récoltés en 2020. Depuis sa suppression pour les résidences principales en 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale, elle ne constitue plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales locales, modifiant la structure des ressources. La taxe foncière sur les propriétés bâties a bien souvent pris le relais. Le taux constaté à Vieux-Habitants est passé à 65,94 % en 2024 (contre 40,67 % en 2020). Par comparaison, la moyenne atteint près de 40 % au niveau national. Une augmentation généralement mécanique, sans décision de la municipalité : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. Avec toutes ces données, le montant moyen payé par foyer fiscal à Vieux-Habitants a atteint 690 euros en 2024 (contre 507 € en 2020).
11:59 - La liste étiquetée Parti socialiste grande gagnante des élections municipales à Vieux-Habitants
Dans la cité de Vieux-Habitants, les forces politiques en présence sont encore aujourd'hui conditionnées par le résultat du dernier scrutin municipal. Au terme du premier tour à l'époque, Jules, Victor Otto (Parti socialiste) a décroché la première place en récoltant 44,92% des suffrages. Juste derrière, Aramis, Jonas Arbau (Divers droite) a recueilli 38,42% des bulletins valides. La troisième place est revenue à Gaston Geran (Divers droite), réunissant 10,70% des électeurs. Une différence significative. A défaut de majorité absolue, un second tour décisif s'est donc déroulé la semaine suivante. Jules, Victor Otto l'a finalement emporté avec 54,66% des suffrages, face à Aramis, Jonas Arbau avec 2 256 votants (45,33%). Parti socialiste a probablement bénéficié des votes des listes éliminées, ajoutant 853 voix supplémentaires entre les deux tours.
09:57 - Journée électorale à Vieux-Habitants : les horaires des bureaux de vote
À l’occasion des municipales 2026, les 7 215 votants de Vieux-Habitants devront à nouveau se mobiliser pour renouveler leur conseil municipal et élire leur maire. Ce vote local constitue une étape importante de la vie démocratique de l'agglomération. Le bilan du dernier mandat favorisera-t-il la continuité politique ou une rupture ? La liste des candidats en 2026 se trouve plus bas dans cette page. Pour voter, les habitants de l'agglomération seront en mesure de se rendre aux urnes entre 8 heures et 18 heures, horaires d’ouverture des 9 bureaux de vote de Vieux-Habitants. Activez les alertes pour votre ville en cliquant sur le bouton situé en haut de page pour recevoir les résultats des élections municipales à Vieux-Habitants dès leur parution.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Vieux-Habitants
|Tête de listeListe
|
Jennifer Cécilia Linon
Liste divers centre
S'ENGAGER POUR VIEUX-HABITANTS
|
|
Jules Otto
Liste du Parti socialiste
ZABITAN "EN NOUS"
|
|
Leslie Geran
Liste divers droite
EN ROUTE POUR VIEUX-HABITANTS
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jules, Victor Otto (23 élus) Zabitan "en nous"
|2 720
|54,66%
|
|Aramis, Jonas Arbau (6 élus) Ensemble pou zabitan
|2 256
|45,33%
|
|Participation au scrutin
|Vieux-Habitants
|Taux de participation
|71,54%
|Taux d'abstention
|28,46%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|5 205
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jules, Victor Otto Zabitan "en nous"
|1 867
|44,92%
|Aramis, Jonas Arbau Zabitan douvan
|1 597
|38,42%
|Gaston Geran Nous votons zabitans
|445
|10,70%
|Daniel Nicolas Transition pour un nouveau souffle
|152
|3,65%
|Didier, Irénée Pezeron Pour l'avenir de vieux-habitants
|95
|2,28%
|Participation au scrutin
|Vieux-Habitants
|Taux de participation
|59,99%
|Taux d'abstention
|40,01%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|4 358
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Aramis Arbau (23 élus) Zabitan doubout
|2 619
|52,44%
|
|Georges Clairy (6 élus) Unis pour vieux-habitants
|2 228
|44,61%
|
|Didier Pezeron Tous ensemble pour vieux-habitants
|147
|2,94%
|Participation au scrutin
|Vieux-Habitants
|Taux de participation
|75,32%
|Taux d'abstention
|24,68%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,95%
|Nombre de votants
|5 254
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