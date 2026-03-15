Résultat municipale 2026 à Vieux-Habitants (97119) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Vieux-Habitants a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Vieux-Habitants, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Vieux-Habitants [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jules OTTO
Jules OTTO (24 élus) ZABITAN "EN NOUS" 		3 046 63,80%
  • Jules OTTO
  • Jacqueline TASSIUS
  • Ernand BOULON
  • Cindy DARMIN
  • Jean-Marie Jean-Baptiste LINON
  • Jody Émilie AMIENS
  • Amour Aristide GABALI
  • Virginie GUILLAUME
  • Gaston GERAN
  • Sandrine Edganie VITALIS
  • Albert Dominique AIRA
  • Véronique GOMBAULD
  • Louis-Jules DARES
  • Martine Éléonore ZIOUKA
  • Nicolas Steeve BRESLAU
  • Anne-Marie Josephe CANGOU
  • Frédéric Bernard OTTO
  • Ketty Sonia LANCIEN
  • Yvon TOI
  • Sonia Innocent JEREMIE EPOUSE CAMALET
  • Hubert Dominique NANOR
  • Aurélie ALBERT
  • Luigi LANCASTRE
  • Prescilla Alisson Lydie Antonine PERAIRE
Jennifer Cécilia LINON
Jennifer Cécilia LINON (4 élus) S'ENGAGER POUR VIEUX-HABITANTS 		1 224 25,64%
  • Jennifer Cécilia LINON
  • Morgan Jean ARBAU
  • Elvire Elisabeth FRANCISQUE
  • Jean-Claude Antonin BLONDIN
Leslie GERAN
Leslie GERAN (1 élu) EN ROUTE POUR VIEUX-HABITANTS 		504 10,56%
  • Leslie GERAN
Participation au scrutin Vieux-Habitants
Taux de participation 67,06%
Taux d'abstention 32,94%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,53%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,51%
Nombre de votants 4 975

Source : ministère de l’Intérieur

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