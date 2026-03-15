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19:21 - Comment la composition démographique de Vieux-Habitants façonne les résultats électoraux ? Quel portrait faire de Vieux-Habitants, à quelques minutes de l'annonce des résultats des municipales ? Avec ses 7 040 habitants, cette ville est perçue comme un symbole d'ouverture. Ses 345 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale favorable, alors que son tissu social comprend 1 967 familles, reflétant une communauté diversifiée. Dans la ville, 30% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 33,66% de 60 ans et plus, ce qui pourrait agir sur les orientations des politiques, notamment en matière d'éducation et de santé. Les 313 résidents étrangers participent à cette variété culturelle. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 15 608 euros/an, la ville dévoile un taux de chômage de 27,73%, annonçant une situation économique précaire. Vieux-Habitants manifeste la vigueur et l'authenticité d'un pays en pleine transformation.

17:57 - Ce que disent les données sur le vote RN à Vieux-Habitants Le RN enregistrait un résultat anecdotique ou presque lors de l'élection municipale à Vieux-Habitants il y a six ans. Lors de la présidentielle qui a suivi deux ans après, Marine Le Pen amassait 18,54% des bulletins exprimés lors du premier passage aux urnes, puis l'emportait sur Emmanuel Macron sur le plan local avec 70,12% lors du tour final. Le parti lepéniste était invisible dans la circonscription de la ville lors des législatives qui ont suivi. Le score de la liste conduite par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 22,22% lors du scrutin européen, avant la dissolution qui donnera lieu immédiatement ou presque à d'autres élections. Les législatives anticipées se solderont, lors du premier dimanche de scrutin, par un résultat de 5,57% pour le parti d'extrême droite. Il était ensuite éjecté du podium lors du vote final.

16:58 - Vieux-Habitants : des résultats d'ordinaire marqués par l'abstention Pour cette municipale 2026, l'absence ou non de votants dans les isoloirs à Vieux-Habitants sera capitale dans l'épilogue du scrutin. Six ans avant l'élection de ce dimanche, le tour de chauffe des municipales avait été marqué par une abstention de 40,01 %, un score très inférieur aux 55,3 % du pays (la participation se limitant à 59,99 %), en pleine pandémie à l'époque. La course à l'Élysée en 2022 a cependant été accompagnée d'une abstention à 63,67 % dans la ville (la participation grimpant à 36,33 %). Un mois avant la dissolution, l'abstention aux européennes s'était fixée de son côté à 85,47 % (contre 48,51 % en France). Le taux d'abstention aux élections législatives a ensuite plongé à 59,72 % au premier tour, contre 77,67 % en 2022. Ce retour sur la participation depuis six ans témoigne in fine que le territoire s'affirme comme une ville marquée par l'abstention par rapport aux moyennes françaises.

15:59 - Ce qu'il faut retenir des élections d'il y a deux ans à Vieux-Habitants Les Européennes 2024 à Vieux-Habitants avaient vu la victoire locale de la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (38,51%), avec en deuxième position Jordan Bardella qui s'était arrogée 22,22% des suffrages. Elie Califer (Parti socialiste) avait par la suite gagné au premier tour des élections législatives à Vieux-Habitants quelques semaines plus tard avec 53,34%. Jennifer Linon (Divers centre) se trouvait à la deuxième place avec 37,13%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Elie Califer culminant à 59,79% des suffrages exprimés dans la localité. Le panorama politique de Vieux-Habitants a donc évolué lors de cette grande année électorale de 2024. Si deux ans plus tôt la commune dessinait une zone pivot, elle s'est semble-t-il positionnée lors des échéances suivantes comme une ville plutôt portée vers la gauche.

14:57 - Qui est arrivé en tête des élections il y a 4 ans à Vieux-Habitants ? La synthèse des votes de 2022 dépeint Vieux-Habitants comme un territoire aux équilibres politiques nuancés. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Vieux-Habitants voyait en effet Jean-Luc Mélenchon s'imposer localement avec 56,09% des inscrits, tandis que Marine Le Pen engrangeait 18,54%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 70,12% pour Marine Le Pen, contre 29,88% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors du scrutin législatif qui a suivi, les votants de Vieux-Habitants portaient leur choix sur Elie Califer (DVG) avec 68,37% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Elie Califer virant de nouveau en tête avec 100,00% des voix.

12:58 - L'élection de 2026 pourrait se jouer sur les impôts à Vieux-Habitants Alors que les impôts locaux ont grimpé à Vieux-Habitants entre 2020 et 2024, la taxe d'habitation a affiché un taux à près de 25,27 % en 2024 (dernières données en date), rapportant à la ville près de 279 300 euros environ la même année, contre quelque 982 100 euros récoltés en 2020. Depuis sa suppression pour les résidences principales en 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale, elle ne constitue plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales locales, modifiant la structure des ressources. La taxe foncière sur les propriétés bâties a bien souvent pris le relais. Le taux constaté à Vieux-Habitants est passé à 65,94 % en 2024 (contre 40,67 % en 2020). Par comparaison, la moyenne atteint près de 40 % au niveau national. Une augmentation généralement mécanique, sans décision de la municipalité : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. Avec toutes ces données, le montant moyen payé par foyer fiscal à Vieux-Habitants a atteint 690 euros en 2024 (contre 507 € en 2020).

11:59 - La liste étiquetée Parti socialiste grande gagnante des élections municipales à Vieux-Habitants Dans la cité de Vieux-Habitants, les forces politiques en présence sont encore aujourd'hui conditionnées par le résultat du dernier scrutin municipal. Au terme du premier tour à l'époque, Jules, Victor Otto (Parti socialiste) a décroché la première place en récoltant 44,92% des suffrages. Juste derrière, Aramis, Jonas Arbau (Divers droite) a recueilli 38,42% des bulletins valides. La troisième place est revenue à Gaston Geran (Divers droite), réunissant 10,70% des électeurs. Une différence significative. A défaut de majorité absolue, un second tour décisif s'est donc déroulé la semaine suivante. Jules, Victor Otto l'a finalement emporté avec 54,66% des suffrages, face à Aramis, Jonas Arbau avec 2 256 votants (45,33%). Parti socialiste a probablement bénéficié des votes des listes éliminées, ajoutant 853 voix supplémentaires entre les deux tours.