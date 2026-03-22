Résultat municipale 2026 à Vif (38450) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
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- Election municipale 2026 à Vif [EN DIRECT]
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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Vif a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Vif, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Vif [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Guillaume CARASSIO (21 élus) BIEN VIVRE A VIF AVEC GUILLAUME CARASSIO
|1 363
|37,66%
|
|Giuseppe FERRARA (4 élus) VIF AUTREMENT
|1 066
|29,46%
|
|Colette ROULLET (3 élus) AU COEUR DE VIF
|800
|22,11%
|
|Céline GRANGÉ (1 élu) PERSPECTIVE COMMUNE VIFOISE
|390
|10,78%
|
|Participation au scrutin
|Vif
|Taux de participation
|53,75%
|Taux d'abstention
|46,25%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,57%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,49%
|Nombre de votants
|3 695
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Vif - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Guillaume CARASSIO (Ballotage) BIEN VIVRE A VIF AVEC GUILLAUME CARASSIO
|1 243
|33,90%
|Giuseppe FERRARA (Ballotage) VIF AUTREMENT
|899
|24,52%
|Colette ROULLET (Ballotage) AU COEUR DE VIF
|891
|24,30%
|Céline GRANGÉ (Ballotage) PERSPECTIVE COMMUNE VIFOISE
|546
|14,89%
|Emilio VELEZ Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs
|88
|2,40%
|Participation au scrutin
|Vif
|Taux de participation
|54,89%
|Taux d'abstention
|45,11%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,94%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,85%
|Nombre de votants
|3 772
Election municipale 2026 à Vif [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Vif sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Vif.
L'actu des élections municipales 2026 à Vif
18:39 - Comment Vif a-t-elle voté l'année du choc de la dissolution ?
Lors des élections européennes, le podium à Vif s'était figé autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (37,93%), devançant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (14,72%) et Raphaël Glucksmann (14,09%). Les scrutins législatifs provoqués par la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, plaçaient ensuite Anne-Marie Malandrino (Union de l'extrême droite) en tête du peloton avec 40,70% au premier tour, devant Marie-Noëlle Battistel (Union de la gauche) avec 33,36%. Mais c'est finalement Marie-Noëlle Battistel (Union de la gauche) qu'on a vu rafler la mise au second tour, avec 50,30% des suffrages exprimés. L'orientation des électeurs de Vif a donc évolué lors de cette longue série de scrutins de 2024. Si deux ans auparavant, lors de la présidentielle, la commune donnait à voir une zone de flou électoral, elle s'est affichée dès lors comme une terre favorable au Rassemblement national.
15:57 - Élections de 2020 à Vif : retour sur une élection très disputée
Il peut se révéler instructif d'observer les résultats du dernier scrutin municipal à Vif. Lors de la première manche électorale à l'époque, Karine Maurinaux (Divers) a pris la première place en récoltant 1 103 suffrages (40,65%). En deuxième position, Guy Genet (Divers droite) a capté 782 voix (28,82%). Une marge notable. Faute de majorité absolue, la différence s'est donc jouée lors d'un ultime vote une semaine plus tard avec 3 listes alignées. Guy Genet l'a finalement emporté avec 34,76% des suffrages, face à Karine Maurinaux rassemblant 937 électeurs (34,65%) et Marie Anne Parrot obtenant 30,58% des votes. Le scénario s'est totalement inversé grâce aux réserves de voix, qui ont été pleinement déterminantes, qui furent tout à fait cruciaux. Le nombre d'options pour les électeurs a pu éparpiller les voix. Même si Karine Maurinaux a réalisé la meilleure progression en ajoutant 155 suffrages à son total, le matelas d'avance du vainqueur a résisté. Le candidat étiqueté Divers droite a probablement profité du report de voix des listes éliminées. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Vif, cette répartition historique des voix a immanquablement influencé les états-majors politiques.
13:58 - Quels bulletins dans les bureaux de vote ce dimanche à Vif pour le 2e tour ?
Comme le montre la liste des candidats pour le deuxième tour publiée cette semaine par le ministère de l'Intérieur, Céline Grangé, à la tête de "Perspective Commune Vifoise", Giuseppe Ferrara avec la liste "Vif Autrement", Colette Roullet et sa liste "Au Coeur De Vif" et la liste "Bien Vivre A Vif Avec Guillaume Carassio" emmenée par Guillaume Carassio se retrouvent donc ce dimanche à ce nouveau passage aux urnes. Ouverts jusqu'à 19 heures, les 6 bureaux de vote de la ville de Vif permettront aux citoyens de faire leur choix.
11:59 - Guillaume Carassio et Giuseppe Ferrara aux premières places la semaine dernière
Guillaume Carassio (Divers gauche) a terminé en tête du premier tour de l'élection municipale 2026 à Vif dimanche dernier, avec 33,90 % des suffrages exprimés. Dans son sillage, Giuseppe Ferrara (Divers centre) a pris la position de dauphin avec 24,52 %. La hiérarchie a été claire mais le suspense a subsisté pour la suite. Du côté des autres candidats, en franchissant la barre des 10 %, Colette Roullet, étiquetée Divers centre, a atterri sur la troisième marche et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Derrière, Céline Grangé, portant la nuance Divers gauche, a obtenu 14,89 % des suffrages, lui garantissant le cas échéant une place au second tour. Du côté de la mobilisation à Vif, le vote a mobilisé 54,89 % des électeurs, alors que le pays a connu une démobilisation importante.
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