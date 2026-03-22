Résultat municipale 2026 à Vif (38450) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Vif a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Vif, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Vif [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Guillaume CARASSIO
Guillaume CARASSIO (21 élus) BIEN VIVRE A VIF AVEC GUILLAUME CARASSIO 		1 363 37,66%
  • Guillaume CARASSIO
  • Frederique CHANAL
  • Mickaël LE NOTRE
  • Marie-Hélène SENNAC
  • Theo VILLAR
  • Valérie DELORME
  • Henri BOURGUIGNON
  • Odette DESGIGOT
  • Gérald PRAS
  • Romane PELLET
  • Pierre LEFEBVRE
  • Sabine ARPINO
  • Luc REHMET
  • Nathalie CHANTEUX
  • Jean PHILIBERT
  • Nadine JANON MENZILDJIAN
  • Laurent CHARNAY
  • Claude CHALVIN
  • Guy GUERRAZ
  • Dorothée LEVERT REVOL
  • Daniel ROTA
Giuseppe FERRARA
Giuseppe FERRARA (4 élus) VIF AUTREMENT 		1 066 29,46%
  • Giuseppe FERRARA
  • Marie JAY
  • Eric BAZIN
  • Nathalie VIAL
Colette ROULLET
Colette ROULLET (3 élus) AU COEUR DE VIF 		800 22,11%
  • Colette ROULLET
  • Damien FOSSA
  • Gaëlle FAOU
Céline GRANGÉ
Céline GRANGÉ (1 élu) PERSPECTIVE COMMUNE VIFOISE 		390 10,78%
  • Céline GRANGÉ
Participation au scrutin Vif
Taux de participation 53,75%
Taux d'abstention 46,25%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,57%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,49%
Nombre de votants 3 695

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à Vif - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Guillaume CARASSIO
Guillaume CARASSIO (Ballotage) BIEN VIVRE A VIF AVEC GUILLAUME CARASSIO 		1 243 33,90%
Giuseppe FERRARA
Giuseppe FERRARA (Ballotage) VIF AUTREMENT 		899 24,52%
Colette ROULLET
Colette ROULLET (Ballotage) AU COEUR DE VIF 		891 24,30%
Céline GRANGÉ
Céline GRANGÉ (Ballotage) PERSPECTIVE COMMUNE VIFOISE 		546 14,89%
Emilio VELEZ
Emilio VELEZ Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs 		88 2,40%
Participation au scrutin Vif
Taux de participation 54,89%
Taux d'abstention 45,11%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,94%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,85%
Nombre de votants 3 772

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