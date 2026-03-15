En direct

19:18 - Le poids démographique et économique de Vif aux élections municipales La composition démographique et le contexte socio-économique de Vif contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les municipales. Dans l'agglomération, 17,55% des résidents sont des enfants, et 8,22% sont des personnes âgées. La pyramide des âges peut avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Le taux de familles ne détenant aucune voiture (14,34%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 4715 électeurs sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (14,45%) révèle des impératifs de suivi familial, tandis que le taux de salariés en CDD (6,92%) indique des défis de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires d'un diplôme universitaire (38,06%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Vif, susceptible de favoriser un climat propice à l'entrepreneuriat.

17:57 - À quel niveau se situe le RN à Vif ? Le mouvement nationaliste était exclu du groupe de tête lors de l'élection municipale à Vif il y a 6 ans. Pour le scrutin présidentiel en 2022, Marine Le Pen recueillait 27,50% des voix lors du premier passage aux urnes, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron sur le plan local avec 44,70% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient offert 23,06% au parti lepéniste au tour 1. Un score trop décevant, à Vif comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au deuxième round. Le résultat de la liste de Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 37,93% lors du choc des européennes deux ans plus tard, juste avant la dissolution. Les législatives convoquées dans la foulée se solderont, lors du premier dimanche de scrutin, par un résultat de 40,70% pour un bulletin issu du rapprochement de la droite ciottiste avec le RN. Il terminera avec 49,70% le dimanche suivant.

16:58 - Dernières municipales : 42,02 % de participation à Vif En 2020, la participation à Vif était allée jusqu'à 42,02 % à la fin du premier round, un score dans la norme, représentant 2 764 votants, en pleine crise sanitaire à l'époque. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont toutefois 5 299 habitants qui ont glissé un bulletin dans l'urne au premier tour, soit 79,42 % de participation. Un mois avant la dissolution, la participation aux européennes s'était pour sa part fixée à 54,66 % (contre 51,49 % en France). Le taux de votants aux élections législatives qui ont suivi est alors passé à 69,18 % au premier tour, contre 45,54 % en 2022. Avec du recul, le secteur apparaît donc résolument comme une contrée assez participative. En marge de ces municipales, la valeur de la participation pèsera en définitive sur les résultats de Vif.

15:59 - Vif : le vote des électeurs l'année de la dissolution Le panorama politique de Vif a évolué lors de la session électorale 2024. Alors que deux ans auparavant la commune a pu apparaître comme une zone sans vote prédéterminé, elle s'est semble-t-il positionnée deux ans plus tard comme une terre de droite nationaliste. Lors du match européen de 2024, les citoyens de Vif avaient en effet donné la victoire localement à la liste menée par Jordan Bardella avec 37,93% des inscrits. Une vingtaine de jours plus tard, les élections législatives à Vif avaient ensuite propulsé aux avants-postes Anne-Marie Malandrino (Union de l'extrême droite) avec 40,70% au premier tour, devant Marie-Noëlle Battistel (Union de la gauche) avec 33,36%. La décision s'est néanmoins inversée au second tour, tirant Marie-Noëlle Battistel (Union de la gauche) jusqu'à la première place avec 50,30%.

14:57 - À quoi ressemblaient les suffrages municipaux de Vif il y a 4 ans ? Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Vif portaient leur choix sur Marie-Noëlle Battistel (Nupes) avec 33,15% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 51,35% des suffrages. Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat quelques jours plus tôt, les citoyens de Vif plaçaient Emmanuel Macron en tête avec 28,36% des inscrits, devançant ainsi Marine Le Pen crédité de 27,50%. Le duel final se soldait finalement par un score de 55,30% pour Emmanuel Macron, contre 44,70% en faveur de Marine Le Pen. Cette séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste un territoire aux équilibres politiques nuancés.

12:58 - À Vif, une fiscalité stable qui aura un impact sur l'issue du scrutin En ce qui concerne la fiscalité locale de Vif, la facture de taxes moyenne par ménage fiscal s'est chiffrée à environ 1 119 euros en 2024 (dernières données en date) contre 1 021 euros en début de mandat. Le poids fiscal sur le foncier bâti atteint désormais un peu plus de 48,32 % en 2024 (contre environ 27,24 % en 2020). Une hausse directement liée à la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière précédemment perçue par les départements. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente que 169 270 € de recettes en 2024, en net recul par rapport aux 2,27588 millions d'euros (2 275 880 € très exactement) engrangés en 2020 pour un taux qui s'est maintenu à environ 18,74 %. Un bouleversement pour les budgets des communes diminuant fortement son produit et forçant les municipalités à chercher d'autres sources de revenus.

11:59 - Ce qu'il faut retenir de la dernière élection à Vif Comment s'étaient achevées les dernières élections municipales à Vif ? Au soir du premier passage aux urnes à l'époque, Karine Maurinaux (Divers) a surclassé ses adversaires en recueillant 40,65% des soutiens. À sa poursuite, Guy Genet (Divers droite) a engrangé 28,82% des votes. Enfin, un bloc significatif s'est formé autour de Marie Anne Parrot (Union de la gauche), rassemblant 729 bulletins (26,87%). Un large retard. Faute de majorité absolue, la différence s'est donc jouée lors d'un ultime vote une semaine plus tard avec 3 listes qualifiées. Guy Genet l'a finalement emporté avec 34,76% des votes, face à Karine Maurinaux s'adjugeant 34,65% des votants et Marie Anne Parrot obtenant 827 électeurs inscrits (30,58%). Les reports de voix ont joué un rôle clé, permettant un basculement radical du scrutin. L'éparpillement des voix a sans doute pesé. Si Karine Maurinaux a réalisé la meilleure progression en ajoutant 155 suffrages à son total, cela n'a pas suffi à inverser la tendance. Le candidat étiqueté Divers droite a probablement tiré parti du transfert des voix des listes de droite.