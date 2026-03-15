Résultat municipale 2026 à Vif (38450) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Vif a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Vif, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Vif [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Guillaume CARASSIO
Guillaume CARASSIO BIEN VIVRE A VIF AVEC GUILLAUME CARASSIO 		1 243 33,90%
Giuseppe FERRARA
Giuseppe FERRARA VIF AUTREMENT 		899 24,52%
Colette ROULLET
Colette ROULLET AU COEUR DE VIF 		891 24,30%
Céline GRANGÉ
Céline GRANGÉ PERSPECTIVE COMMUNE VIFOISE 		546 14,89%
Emilio VELEZ
Emilio VELEZ Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs 		88 2,40%
Participation au scrutin Vif
Taux de participation 54,89%
Taux d'abstention 45,11%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,94%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,85%
Nombre de votants 3 772

Source : ministère de l’Intérieur

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