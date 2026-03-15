Résultat municipale 2026 à Vignacourt (80650) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Vignacourt a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Vignacourt, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Vignacourt [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jérôme LEFEBVRE
Jérôme LEFEBVRE (15 élus) VIGNACOURT, DES RACINES SOLIDES, DES IDÉES NEUVES 		701 52,04%
  • Jérôme LEFEBVRE
  • Bénédicte BARDOUX
  • Clément SABÉ
  • Sidonie DENIS
  • Antoine PAUCHET
  • Pauline GODET
  • Mickaël MILLOT
  • Stéphanie MAGNIEZ
  • Antoine GILLET
  • Mélanie ACLOQUE
  • Paulo José BORGES SOARES
  • Aurélie DECLERCK
  • David HALIN
  • Dorothée CAGÉ
  • Frédéric GODARD
Stéphane DUCROTOY
Stéphane DUCROTOY (4 élus) CONTINUONS ENSEMBLE DE BÂTIR L'AVENIR 		646 47,96%
  • Stéphane DUCROTOY
  • Patricia CERNEY
  • Bertrand WIEL
  • Stéphanie PETIT-ROUVILLAIN
Participation au scrutin Vignacourt
Taux de participation 69,09%
Taux d'abstention 30,91%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,17%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,51%
Nombre de votants 1 370

Source : ministère de l’Intérieur

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