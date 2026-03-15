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19:20 - L'avenir de la France se dessine aussi à Vignacourt Quel impact aura la population de Vignacourt sur les résultats des élections municipales ? Avec une densité de population de 78 hab par km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 8,94%, le marché du travail et les questions d'habitat sont des sujets majeurs. Le pourcentage de foyers ne détenant aucune voiture (15,49%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les 1330 électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (11,88%) met en lumière la nécessité d'un soutien familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (5,27%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Vignacourt mettent en avant une diversité de qualifications, avec 18,78% des résidents titulaires du seul baccalauréat. La France devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.

17:57 - Où en est le RN à Vignacourt aux municipales ? Le Rassemblement national n'avait pas concouru pour la dernière municipale à Vignacourt en 2020, le scrutin s'étant joué sans affiliation politique affirmée dans la localité. À l'occasion de l'élection présidentielle 24 mois plus tard, Marine Le Pen récoltait 33,10% des suffrages lors du premier passage aux urnes, puis devançait Emmanuel Macron dans la ville avec 53,46% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient réservé 25,47% à la formation d'extrême droite lors du premier tour. Au second round, le RN arrachait 43,11% des voix sur le territoire. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella culminera ensuite à 47,21% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives convoquées dans la foulée se solderont, lors du premier passage aux urnes, par un résultat de 48,02% pour le RN. Il l'emportera d'ailleurs avec 55,67% lors du vote définitif, synonyme de victoire pour François Ruffin.

16:58 - Quelle abstention attendre à Vignacourt aux municipales ? Aux municipales de 2020, la participation à Vignacourt avait culminé à 33,08 % au premier tour, un score en demi-teinte alors que progressait le coronavirus. Notons que les élections municipales demeurent pourtant de longue date, avec la présidentielle, celles où les électeurs participent le plus. Marquant une nette différence avec le scrutin municipal, la présidentielle de 2022 a d'ailleurs affiché une participation de 73,52 %. La mobilisation aux législatives, établie quant à elle à 46,80 % en 2022, a largement progressé pour s'élever à 67,00 % en 2024. Cette hausse suivait des élections européennes où la participation locale arrivait à 53,46 %. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une ville en déficit de participation. En ce jour de municipales à Vignacourt, cette réalité sera en conséquence décortiquée.

15:59 - Le choc de la dernière séquence électorale à Vignacourt Les scrutins législatifs organisés après la dissolution de 2024, plaçaient Nathalie Ribeiro Billet (Rassemblement National) en pole position avec 48,02% au premier tour, devant François Ruffin (Union de la gauche) avec 27,89%. Le second round n'a pas changé grand chose, Nathalie Ribeiro Billet culminant à 55,67% des voix sur place. Lors du scrutin européen près d'un mois plus tôt, les citoyens de Vignacourt avaient cette fois poussé aux avant-postes l'équipe menée par Jordan Bardella avec 47,21% des votes. La préférence des électeurs de Vignacourt a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Alors que deux ans auparavant la commune semblait apparaître comme une zone de flou électoral, elle s'est plus visiblement affichée 24 mois plus tard comme un territoire bleu marine.

14:57 - Vignacourt : des suffrages particulièrement tranchés lors des scrutins il y a 4 ans La séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste une ville politiquement partagée. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Vignacourt voyait en effet Marine Le Pen prendre la tête localement avec 33,10% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron rassemblait 27,05%. Le second tour n'a fait que confirmer ce tour préliminaire en livrant 53,46% pour Marine Le Pen, contre 46,54% pour d'Emmanuel Macron. Concernant l'élection des députés qui a suivi quelques semaines plus tard, les votants de Vignacourt accordaient leurs suffrages à François Ruffin (Nupes) avec 39,89% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 56,89% des suffrages.

12:58 - Impôts locaux : une pression fiscale en hausse à Vignacourt Face à l'augmentation des prélèvements locaux à Vignacourt, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à environ 20,63 % en 2024 (derniers chiffres disponibles), rapportant à la ville 11 500 euros la même année, bien en deçà des quelque 413 800 euros récoltés en 2020. Depuis son abolition pour les résidences principales en 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat, elle ne constitue plus qu'une part résiduelle des ressources fiscales de la commune, transformant l'équilibre des finances locales. La fiscalité sur les propriétés bâties a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux constaté à Vignacourt est passé à environ 60,31 % en 2024 (contre 34,77 % en 2020). Attention néanmoins : cette hausse est automatique dans la plupart des cas. L'État a en effet transféré la part de taxe foncière précédemment perçue par les départements aux communes depuis la réforme. Avec toutes ces variables mouvantes, la facture fiscale moyenne à Vignacourt s'est chiffrée à 874 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 770 € relevés en 2020.

11:59 - Ce qu'il faut retenir des dernières élections municipales à Vignacourt Dans la commune de Vignacourt, les dynamiques politiques locales sont à ce jour encore influencées par le résultat des dernières élections municipales en date. Unique liste en présence, la liste menée par Stéphane Ducrotoy a sans surprise engrangé 100,00% des bulletins dès le premier tour. Cette élection à candidature unique n'a pas requis de second tour. Pour cette municipale 2026 à Vignacourt, ce décor constitue un point de départ particulier. L'enjeu lors de ces nouvelles élections municipales sera de voir si une opposition a émergé face à cette hégémonie. Avec l'annonce des candidatures, un élément de réponse assez clair a déjà été donné.