Résultat municipale 2026 à Vigneux-de-Bretagne (44360) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Vigneux-de-Bretagne a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Vigneux-de-Bretagne, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Vigneux-de-Bretagne [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Gwenola FRANCO
Gwenola FRANCO (22 élus) Une dynamique engagée 		1 610 50,68%
  • Gwenola FRANCO
  • Pierre-Jean JAMIS
  • Sandrine PLONÉIS-MENAGER
  • Philippe BOURREL
  • Adeline BOVIÈRE
  • Martin LÉONARD
  • Anne STERVINOU
  • Jean-Christophe THOMAS
  • Olivia GAUDIN
  • Frédéric COLLARD
  • Alexandra LASSON-VAUTRIN
  • Guillaume ROLLAND
  • Diane CHASSAGNE
  • Pierre ROBIC
  • Stéphanie KONAN
  • Joaquim CAMPELO
  • Bénédicte FOURCROY
  • Alain COLAS
  • Aurélie GUENARD
  • Maxime BESSE
  • Stéphanie LA COLLA
  • Vincent POTIRON
Claude LABOUR
Claude LABOUR (7 élus) VIGNEUX À VENIR 		1 567 49,32%
  • Claude LABOUR
  • Céline CHAUVET
  • Albert PAIS
  • Patricia GUILLIN
  • Vincent PITARD
  • Mathilde BERNARD
  • Christophe TOUPET
Participation au scrutin Vigneux-de-Bretagne
Taux de participation 62,61%
Taux d'abstention 37,39%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,17%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,68%
Nombre de votants 3 237

Source : ministère de l’Intérieur

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