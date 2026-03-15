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19:18 - Les défis socio-économiques de Vigneux-de-Bretagne et leurs implications électorales A quelques minutes de l'annonce des résultats des élections municipales, Vigneux-de-Bretagne fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 24,98% de cadres supérieurs pour 6 633 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vigueur économique. L'existence de 663 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Le taux de ménages ne disposant d'aucune voiture (8,62%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les électeurs sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Les électeurs, comprenant une proportion de 32,73% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en participant aux élections ? Parmi cette mosaïque sociale, 50,62% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 204,21 €, pèse sur une ville qui vise plus de prospérité. Ainsi, à Vigneux-de-Bretagne, les enjeux locaux se mêlent aux défis français.

17:57 - Le RN convainc-il les électeurs de Vigneux-de-Bretagne ? Le RN était resté en retrait lors des municipales à Vigneux-de-Bretagne en 2020. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans plus tard, Marine Le Pen obtenait 15,36% des voix comptabilisées lors du premier round, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron dans la ville avec 26,57% lors du tour final. Les législatives la même année avaient accordé 11,99% au candidat RN au tour 1. Un score trop faible, à Vigneux-de-Bretagne comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au deuxième round. Le résultat de la liste menée par Jordan Bardella atteindra ensuite 21,71% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives convoquées dans la foulée se solderont, lors du premier passage aux urnes, par un résultat de 25,97% pour le mouvement lepéniste. Qualifié contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 27,84% lors du vote définitif.

16:58 - Municipales 2026 : quelle participation à Vigneux-de-Bretagne ? Dans le cadre de cette élection municipale de 2026 à Vigneux-de-Bretagne, le nombre total de bulletins dépouillés jouera un rôle essentiel sur les résultats. Il y a six ans, le tour de chauffe de la municipale avait vu 44,99 % des inscrits se rendre aux bureaux de votes dans la commune, proche des 44,7 % observés au niveau national (l'abstention avait donc culminé à 55,01 %) alors que le pays était durement touché par la pandémie du coronavirus. Tranchant avec l'élection locale précédente, la présidentielle de 2022 a à ce titre affiché une participation de 82,34 %. Bien que ces scrutins nationaux soient de nature différente comparativement aux scrutins locaux, les législatives de 2022 et 2024 constituent une base de comparaison tout à fait pertinente. Alors que les législatives de 2022 avaient réuni 52,10 % des inscrits, celles de 2024 ont de leur côté vu la participation augmenter très nettement à 75,46 %. Juste avant, le scrutin européen de juin 2024 avait attiré 56,76 % des citoyens locaux. Ce rapide coup d'oeil aux élections depuis six ans établit in fine que le territoire s'affirme comme une ville relativement attachée au vote par rapport aux moyennes françaises.

15:59 - Résultats instructifs des scrutins d'il y a deux ans à Vigneux-de-Bretagne Ségolène Amiot (Union de la gauche) avait enlevé au premier tour des législatives à Vigneux-de-Bretagne suite à la dissolution en 2024 avec 30,71%. Matthieu Annereau (Ensemble !) terminait à la deuxième place avec 30,28%. Au second tour, c'est en revanche Matthieu Annereau (Majorité présidentielle) qui a doublé son adversaire avec 36,38% des suffrages exprimés. Lors des élections européennes une vingtaine de jours plus tôt, le podium à Vigneux-de-Bretagne s'était cette fois cristallisé autour de la liste menée par Jordan Bardella (21,71%), devant Raphaël Glucksmann (20,54%) et Valérie Hayer (18,71%). Le paysage politique de Vigneux-de-Bretagne a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Alors que deux ans auparavant la commune dessinait un secteur acquis au macronisme, elle s'est semble-t-il affichée 24 mois plus tard comme une zone sans vote prédéterminé.

14:57 - Quel candidat est arrivé en tête des élections il y a 4 ans à Vigneux-de-Bretagne ? Au premier tour de la dernière élection présidentielle, les citoyens de Vigneux-de-Bretagne accordaient leur confiance à Emmanuel Macron à hauteur de 35,57%, devançant ainsi Jean-Luc Mélenchon qui recueillait 20,06%. Lors de la finale de l'élection à Vigneux-de-Bretagne, les électeurs accordaient 73,43% pour Emmanuel Macron, contre 26,57% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif par la suite, les votants de Vigneux-de-Bretagne accordaient leurs suffrages à Anne-France Brunet (Ensemble !) avec 36,75% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Anne-France Brunet virant de nouveau en tête avec 55,82% des voix. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle ainsi que Vigneux-de-Bretagne s'affirme comme un territoire fidèle au centre-droit libéral.

12:58 - Municipales 2026 : les impôts locaux pèseront-ils à Vigneux-de-Bretagne ? Si on analyse la fiscalité de Vigneux-de-Bretagne, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à environ 22,89 % en 2024 (année des dernières données), générant une recette de près de 48 000 euros environ la même année. Un produit qui est loin des 1,3349 million d'euros perçus en 2020. Sa suppression pour l'essentiel des foyers à compter du 1er janvier 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron en fait dorénavant un apport résiduel, ce qui justifie cette chute importante de produit pour la commune. La fiscalité sur les propriétés bâties a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Son taux à Vigneux-de-Bretagne a évolué pour se fixer à 52,71 % en 2024 (contre 35,20 % en 2020). Précisons que la moyenne nationale tourne autour de 40 %. Une hausse la plupart du temps directement liée au transfert aux communes de la part de taxe foncière jusqu'alors perçue par les départements. Mais un constat d'ensemble s'impose : le montant moyen payé par foyer fiscal à Vigneux-de-Bretagne a atteint 961 euros en 2024 (contre 1 006 € en 2020).

11:59 - Quel était le résultat de la dernière élection à Vigneux-de-Bretagne ? Les résultats des élections municipales il y a six ans à Vigneux-de-Bretagne ont livré un aperçu clair des forces politiques en présence. À l'issue du premier passage aux urnes à l'époque, Vincent Plassard (Divers droite) a imposé son rythme en rassemblant 940 voix (52,86%). En deuxième position, Didier Darrouzes (Divers) a rassemblé 838 votes (47,13%). Cette victoire au premier tour de Vincent Plassard a étouffé l'élection, ne laissant aucune chance à un éventuel second tour. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Vigneux-de-Bretagne, cette dynamique offre une matrice bien particulière que d'aucuns voudront sans doute dépasser. Renverser une telle majorité sera le principal défi pour les forces d'opposition ce dimanche, alors que l'équipe victorieuse tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.