Résultat de l'élection municipale 2026 à Vigneux-sur-Seine : les infos en direct

Voir aussi :
Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Vigneux-sur-Seine

Tête de listeListe
Umut Guven
Umut Guven Liste d'union à gauche
VIVRE MIEUX À VIGNEUX
  • Umut Guven
  • Geneviève Morin
  • Patrick Disclyn
  • Makale Soumah
  • Alain Boucheron
  • Céline Vigour
  • Erick Levostre
  • Joëlle Surat
  • Claude Bonvoisin
  • Celine Boucheron
  • Dominique Dutoit
  • Leïla Bon
  • Marcel Villeneuve
  • Isabelle Joudiou
  • Alain Morin
  • Florence Ronchetto
  • Amadou Diakité
  • Marie-Jose Barthelemy
  • Killian Disclyn
  • Lucie Diaby
  • Yunus Aydin
  • Noëlie Joyez
  • Olivier Paquereau
  • Emerence Namujimbo
  • Ange Battais
  • Jocelyne Duniach
  • Jean-Pierre Soubiran
  • Delphine Karaula
  • Michel Duniach
  • Marcelle Calecki
  • Patrick Monnot
  • Dorothée Selsis
  • Jacques Garaud
  • Dominique Garaud
  • Carlo Carilien
  • Enora Mine
  • Michel Lemarchand
  • Simone Rossignol
  • Michel Bertholet
  • Laurence Charpentier
Samia Cartier
Samia Cartier Liste Divers
La Relève de Vigneux
  • Samia Cartier
  • Abdou Fleur
  • Marie-Christine Marine
  • David Travaillard
  • Arzu Bayrak
  • Stéphane Marsallon
  • Abi Osmani
  • Théodore Avognon
  • Azaline Oumellal
  • Ibrahime Mzembaba
  • Carole Gaunon
  • Mouloud Bedouhene
  • Delphine Mancini
  • Bryan Mathieu
  • Sofia Bensiradj
  • Bastien Almeida
  • Yaël Partouch
  • Madjid Chanfi
  • Corinne Lhuissier
  • Yassin Reziou
  • Sophie Ollier
  • Kamal Ben Tchakal
  • Rania Benzeghiba
  • Jean-Paul Ratrique
  • Nicole Léauté
  • Fausto Catallo
  • Akissi Dahoua
  • Jean Éric Gaspal
  • Moura Habib
  • Mallory Farcy Touchet
  • Émilie Kale
  • Dominique Guizier
  • Salma Ladjenef
  • Killian Landee
  • Suzanne Devilliers
  • Éric Loire
  • Hidayatte Kadoussi
  • Cédric Raguideau
  • Françoise Lainé
  • Franck Marchand
  • Marie Cahir
Thomas Chazal
Thomas Chazal Liste divers droite
Ensemble pour Vigneux
  • Thomas Chazal
  • Colette Koeberle
  • Nicolas Alleos
  • Marième Gadio
  • Frantz Isambert
  • Leïla Said
  • Fouad Sari
  • Josiane Simon
  • Norman Charles
  • Sophie Mine
  • Sébastien Tsen
  • Sangeetha Berchman
  • Dominique Devernois
  • Samia Lemtai
  • Rémy Fizames
  • Monique Baillot
  • Bachir Chekini
  • Michèle Denebour
  • Florian Gourmelon
  • Daya Terki
  • Stéphane Vogel
  • Binta Sylla
  • Tahar Hachichi
  • Christina Pedri
  • René Real
  • Bouchra Khiar
  • Alain Denouel
  • Faten Benahmed
  • Thierry Belvigne
  • Jeannette Clem-Baker
  • Nestor Yepmeni
  • Siham Rabhi
  • Dame Ba
  • Amandine Menoud
  • François Garrat
  • Michelle Leroy
  • Noël Ngando Yodi
  • Elisabeth Legrade
  • Alain Gallet
  • Arlette Pascaud
  • Patrick Dubois
Kheira Lahmer
Kheira Lahmer Liste divers centre
Ensemble changeons Vigneux
  • Kheira Lahmer
  • Anthony Birolini
  • Micheline Rossi
  • Baptiste Deleuze
  • Crescence Aubry
  • David Aubry
  • Christele Varlin
  • Michel Djordjevic
  • Aurelie Minhibo
  • David Vigeannel
  • Atalaia Moreira Da Veiga
  • Paul Tasdebois
  • Imaquila Guerrier
  • Manuel Mimifir
  • Nathalie Heitzmann
  • Emmanuel San Emeterio
  • Wendy Lubin
  • Arnaud Tano
  • Josiane Bouesso Boua Mbemba
  • Fritz Seymour
  • Karen Mendes Tavares
  • Ghislain Ganga Mbala
  • Verania Yabous
  • Ameziane Ahmedi
  • Sylvie Simon
  • Ernest Seck
  • Claudine Meunier
  • Sylvain Golitin
  • Florenca Borges Gomes
  • Arthur Aubry
  • Chantal Simon
  • Denis Boudry
  • Corinne Chery
  • Ibrahima Diallo
  • Amelie Grain
  • Giovanni Dupont
  • Catherine Legarson
  • Cyril Meunier
  • Helene Ducrot
  • Kimany Pereira Prefumo
  • Georgette Waltersperger
Sophiane Terchoune
Sophiane Terchoune Liste Divers
Union citoyenne de Vigneux
  • Sophiane Terchoune
  • Aouicha Traoré
  • Bilal Laoufi
  • Ouarda Bouzaki
  • Maxime Gomis
  • Kelly Boussard
  • Christophe Morgant
  • Charlotte Cozette
  • Serkan Calo
  • Yamina Miloud-Abid
  • Jean-Louis Passarrieu
  • Laetitia Matsa Legot
  • Marvin Lemaitre
  • Carla-Ines Larfa
  • Alexandre Douce
  • Isabelle Gallet
  • Vincent Valiame
  • Estelle Ramand
  • Romain Bissol
  • Sylvie Marjot
  • Baha Aouni
  • Fatima Ledmaoui
  • Mahamadou Diombana
  • Sandrine Laveau
  • Chadi Baraia
  • Sylvia Pugliese
  • Lassana Traore
  • Laëtitia Zo
  • Kevin Lacavalerie
  • Celine Aldabe
  • Kenzi Mekki
  • Laetitia Mendes
  • Martial Hallie
  • Mélissa Da Silva Reis
  • Samir Belkacem
  • Martine Le Rolland
  • Jacques Houry
  • Manelle Rambil
  • Sebastien Houry
  • Meriem Seddiki
Omar Alkaly
Omar Alkaly Liste de La France insoumise
VIGNEUX SOLIDAIRE ET POPULAIRE
  • Omar Alkaly
  • Monique Verret
  • Nayan Khiang
  • Izbath Armelle Adjibade
  • Mohammed Idir Yacoub
  • Lucile Allio
  • Patrice Allio
  • Tiphanie Helluy
  • Matthew Marion
  • Minteh Coulibaly
  • Amar Bradaa
  • Falilatou Boussari
  • Mustafa Yildirim
  • Hatouma Diakite Gassama
  • Thomas Lapoussière
  • Assa Diarra
  • Mbacké Kane
  • Manora Blivi-Akue
  • Nicolas Brousse
  • Rezika Djarane
  • Damien Bocchieri
  • Michkath Odouala-Labissi
  • Walid Belhora
  • Hatouma Toure
  • Massamba Thiam
  • Malika Jenna Debabzia
  • Yann Ferrand
  • Manthia Gassama
  • Hassane Barro
  • Andreea Dascal
  • Alexy Trepy
  • Ayovi Holé Hélène Kpadenou
  • Mohon Khiang
  • Sylvie Sonia Cuillerier
  • Yusuf Yildirim
  • Veronica Dascal
  • Frank N'Zamba-Viton
  • Thérèse Malaisé
  • Benjamin Langlois

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Thomas Chazal
Thomas Chazal (32 élus) Vigneux pour tous 		3 029 54,77%
  • Thomas Chazal
  • Colette Koeberle
  • Fouad Sari
  • Monique Baillot
  • Joël Gruere
  • Marieme Gadio
  • Florent Pecassou
  • Michelle Leroy
  • Patrick Dubois
  • Faten Benahmed
  • Dominique Devernois
  • Christina Pedri
  • Norman Charles
  • Leila Said
  • Nicolas Alleos
  • Sophie Mine
  • Bachir Chekini
  • Valérie Houllier
  • Fernando Pereira De Sequeira
  • Virginia Vitalino
  • Gabin Abena
  • Samia Cartier
  • Frank Guex
  • Fanny Karani
  • Alain Gallet
  • Samia Lemtai
  • Florian Gourmelon
  • Djamila Ramirez
  • Sophiane Terchoune
  • Jeannette Lecoq
  • René Real
  • Elisabeth Legrade
Benjamin Cauchy
Benjamin Cauchy (3 élus) Agir ensemble pour vigneux 		946 17,10%
  • Benjamin Cauchy
  • Julia Alfonso
  • Benjamin Donekoglu
Julie Ozenne
Julie Ozenne (2 élus) Liste solidaire, citoyenne et ecologique 		611 11,04%
  • Julie Ozenne
  • Patrice Allio
Jean-Louis Passarrieu
Jean-Louis Passarrieu (2 élus) Le printemps de vigneux 		587 10,61%
  • Jean-Louis Passarrieu
  • Bouchra Khiar
Nicole Radet Poinsot
Nicole Radet Poinsot Pour une ville qui nous rassemble 		218 3,94%
Laurent Tournier
Laurent Tournier Lutte ouvriere-faire entendre le camp des travailleurs 		139 2,51%
Participation au scrutin Vigneux-sur-Seine
Taux de participation 32,27%
Taux d'abstention 67,73%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 5 746

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Serge Poinsot
Serge Poinsot (26 élus) Vigneux pour vous ! 		4 244 44,90%
  • Serge Poinsot
  • Monique Baillot
  • Patrick Dubois
  • Monique Laguionie
  • Pascal Lu
  • Mathilde Ktourza
  • Alain Miehakanda
  • Arlette Pascaud
  • Joël Gruere
  • Michelle Leroy
  • Daniel Villatte
  • Nicole Poinsot
  • Bachir Chekini
  • Christina Pedri
  • Daniel Roure
  • Valerie Houllier
  • Thomas Chazal
  • Leila Saïd
  • Dominique Devernois
  • Marieme Gadio
  • Faryd Smaali
  • Elisabeth Legrade
  • Fernando Pereira Sequeira
  • Marie-Louise Tronville
  • Gabin Abena
  • Colette Koeberle
Didier Hoeltgen
Didier Hoeltgen (7 élus) Vigneux, une ville a vivre 		3 731 39,47%
  • Didier Hoeltgen
  • Joëlle Surat
  • Benhenni Henni
  • Danielle Passarrieu
  • Fouad Sari
  • Geneviève Morin
  • Jean-Luc Touitou
Jacques Stouvenel
Jacques Stouvenel (2 élus) Rassemblement bleu marine pour vigneux 		1 477 15,62%
  • Jacques Stouvenel
  • Nelly Viard
Participation au scrutin Vigneux-sur-Seine
Taux de participation 56,60%
Taux d'abstention 43,40%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,32%
Nombre de votants 9 879

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Serge Poinsot
Serge Poinsot Vigneux pour vous ! 		3 184 35,00%
Didier Hoeltgen
Didier Hoeltgen Vigneux, une ville a vivre 		2 296 25,24%
Jacques Stouvenel
Jacques Stouvenel Rassemblement bleu marine pour vigneux 		1 355 14,89%
Jacques Vaudron
Jacques Vaudron La bonne direction 		1 208 13,28%
Patrice Finel
Patrice Finel Vigneux notre ville 		873 9,59%
Laurent Tournier
Laurent Tournier Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs 		179 1,96%
Participation au scrutin Vigneux-sur-Seine
Taux de participation 54,11%
Taux d'abstention 45,89%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,69%
Nombre de votants 9 443

Villes voisines de Vigneux-sur-Seine

En savoir plus sur Vigneux-sur-Seine