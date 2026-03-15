Résultat de l'élection municipale 2026 à Vigneux-sur-Seine : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Vigneux-sur-Seine [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Vigneux-sur-Seine sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Vigneux-sur-Seine.
L'actu des élections municipales 2026 à Vigneux-sur-Seine
13:46 - Fiscalité en baisse à Vigneux-sur-Seine : un effet sur les municipales
Alors que les impôts locaux ont baissé à Vigneux-sur-Seine depuis 2020, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à environ 21,48 % en 2024 (relevé le plus récent), générant une recette de 317 200 euros environ la même année. Une somme bien en-dessous des 10 311 100 € perçus en 2020. Ayant été supprimée pour les résidences principales depuis le 1er janvier 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron, elle ne pèse à présent que de façon marginale sur les résidences secondaires et logements vacants, expliquant cet effondrement des recettes. La taxe foncière sur les propriétés bâties a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux constaté à Vigneux-sur-Seine atteint désormais près de 35,71 % en 2024 (contre 19,34 % en 2020). Une augmentation généralement mécanique, sans que la commune l'ait décidée : depuis la réforme en effet, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était auparavant perçue par les départements. Au bout du compte, le montant moyen payé par foyer fiscal à Vigneux-sur-Seine a atteint 779 € en 2024, un chiffre à comparer avec les 963 € relevés en 2020.
11:59 - Une majorité Divers droite issue des résultats des élections municipales de 2020 à Vigneux-sur-Seine
À Vigneux-sur-Seine, les résultats du scrutin municipal il y a 6 ans se sont révélés riches d'enseignements concernant la configuration politique locale. Dès le premier tour, Thomas Chazal (Divers droite) a pris la première place en rassemblant 54,77% des bulletins. À sa poursuite, Benjamin Cauchy (Debout la France) a engrangé 17,10% des voix. Le trio de tête a été complété par Julie Ozenne (Europe Ecologie-Les Verts), obtenant 11,04% des voix. Cette victoire au premier tour de Thomas Chazal a scellé l'issue du scrutin dès le premier tour. Il n'a pas été nécessaire d'organiser un second tour. Pour ces municipales 2026 à Vigneux-sur-Seine, cette répartition historique des voix pèsera irrémédiablement. Ce succès éclatant place les forces d'opposition face à un défi titanesque ce dimanche, au moment où le conseil municipal sortant, lui, cherchera à reproduire le même schéma gagnant.
09:57 - Tenez-vous informé sur les élections municipales à Vigneux-sur-Seine
Ce dimanche 15 mars, les Français sont appelés aux urnes pour le premier tour des élections municipales, indispensables pour connaître la composition de leur conseil municipal pour les années à venir. Lors des précédentes municipales, le second tour avait été reporté à cause du premier confinement. Plus bas dans la page on peut consulter la liste des candidats à Vigneux-sur-Seine. Pour voter, les votants de l'agglomération peuvent se rendre aux urnes entre 8 h et 20 h, horaires d’ouverture des 22 bureaux de vote de Vigneux-sur-Seine. Retrouvez les résultats à Vigneux-sur-Seine ici dès 20 h.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Vigneux-sur-Seine
|Tête de listeListe
|
Umut Guven
Liste d'union à gauche
VIVRE MIEUX À VIGNEUX
|
|
Samia Cartier
Liste Divers
La Relève de Vigneux
|
|
Thomas Chazal
Liste divers droite
Ensemble pour Vigneux
|
|
Kheira Lahmer
Liste divers centre
Ensemble changeons Vigneux
|
|
Sophiane Terchoune
Liste Divers
Union citoyenne de Vigneux
|
|
Omar Alkaly
Liste de La France insoumise
VIGNEUX SOLIDAIRE ET POPULAIRE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Thomas Chazal (32 élus) Vigneux pour tous
|3 029
|54,77%
|
|Benjamin Cauchy (3 élus) Agir ensemble pour vigneux
|946
|17,10%
|
|Julie Ozenne (2 élus) Liste solidaire, citoyenne et ecologique
|611
|11,04%
|
|Jean-Louis Passarrieu (2 élus) Le printemps de vigneux
|587
|10,61%
|
|Nicole Radet Poinsot Pour une ville qui nous rassemble
|218
|3,94%
|Laurent Tournier Lutte ouvriere-faire entendre le camp des travailleurs
|139
|2,51%
|Participation au scrutin
|Vigneux-sur-Seine
|Taux de participation
|32,27%
|Taux d'abstention
|67,73%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|5 746
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Serge Poinsot (26 élus) Vigneux pour vous !
|4 244
|44,90%
|
|Didier Hoeltgen (7 élus) Vigneux, une ville a vivre
|3 731
|39,47%
|
|Jacques Stouvenel (2 élus) Rassemblement bleu marine pour vigneux
|1 477
|15,62%
|
|Participation au scrutin
|Vigneux-sur-Seine
|Taux de participation
|56,60%
|Taux d'abstention
|43,40%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,32%
|Nombre de votants
|9 879
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Serge Poinsot Vigneux pour vous !
|3 184
|35,00%
|Didier Hoeltgen Vigneux, une ville a vivre
|2 296
|25,24%
|Jacques Stouvenel Rassemblement bleu marine pour vigneux
|1 355
|14,89%
|Jacques Vaudron La bonne direction
|1 208
|13,28%
|Patrice Finel Vigneux notre ville
|873
|9,59%
|Laurent Tournier Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs
|179
|1,96%
|Participation au scrutin
|Vigneux-sur-Seine
|Taux de participation
|54,11%
|Taux d'abstention
|45,89%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,69%
|Nombre de votants
|9 443
Villes voisines de Vigneux-sur-Seine
- Vigneux-sur-Seine (91270)
- Ecole primaire à Vigneux-sur-Seine
- Maternités à Vigneux-sur-Seine
- Crèches et garderies à Vigneux-sur-Seine
- Classement des collèges à Vigneux-sur-Seine
- Salaires à Vigneux-sur-Seine
- Impôts à Vigneux-sur-Seine
- Dette et budget de Vigneux-sur-Seine
- Climat et historique météo de Vigneux-sur-Seine
- Accidents à Vigneux-sur-Seine
- Délinquance à Vigneux-sur-Seine
- Inondations à Vigneux-sur-Seine
- Nombre de médecins à Vigneux-sur-Seine
- Pollution à Vigneux-sur-Seine
- Entreprises à Vigneux-sur-Seine
- Prix immobilier à Vigneux-sur-Seine