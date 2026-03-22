Résultat de l'élection municipale 2026 à Vigneux-sur-Seine : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Vigneux-sur-Seine

Le deuxième tour des élections municipales à Vigneux-sur-Seine a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Thomas Chazal
Thomas Chazal Liste divers droite
Ensemble pour Vigneux
  • Thomas Chazal
  • Colette Koeberle
  • Nicolas Alleos
  • Marième Gadio
  • Frantz Isambert
  • Leïla Said
  • Fouad Sari
  • Josiane Simon
  • Norman Charles
  • Sophie Mine
  • Sébastien Tsen
  • Sangeetha Berchman
  • Dominique Devernois
  • Samia Lemtai
  • Rémy Fizames
  • Monique Baillot
  • Bachir Chekini
  • Michèle Denebour
  • Florian Gourmelon
  • Daya Terki
  • Stéphane Vogel
  • Binta Sylla
  • Tahar Hachichi
  • Christina Pedri
  • René Real
  • Bouchra Khiar
  • Alain Denouel
  • Faten Benahmed
  • Thierry Belvigne
  • Jeannette Clem-Baker
  • Nestor Yepmeni
  • Siham Rabhi
  • Dame Ba
  • Amandine Menoud
  • François Garrat
  • Michelle Leroy
  • Noël Ngando Yodi
  • Elisabeth Legrade
  • Alain Gallet
  • Arlette Pascaud
  • Patrick Dubois
Sophiane Terchoune
Sophiane Terchoune Liste Divers
Union citoyenne de Vigneux
  • Sophiane Terchoune
  • Aouicha Traoré
  • Bilal Laoufi
  • Ouarda Bouzaki
  • Maxime Gomis
  • Kelly Boussard
  • Christophe Morgant
  • Charlotte Cozette
  • Serkan Calo
  • Yamina Miloud-Abid
  • Jean-Louis Passarrieu
  • Laetitia Matsa Legot
  • Marvin Lemaitre
  • Carla-Ines Larfa
  • Alexandre Douce
  • Isabelle Gallet
  • Vincent Valiame
  • Estelle Ramand
  • Romain Bissol
  • Sylvie Marjot
  • Baha Aouni
  • Fatima Ledmaoui
  • Mahamadou Diombana
  • Sandrine Laveau
  • Chadi Baraia
  • Sylvia Pugliese
  • Lassana Traore
  • Laëtitia Zo
  • Kevin Lacavalerie
  • Celine Aldabe
  • Kenzi Mekki
  • Laetitia Mendes
  • Martial Hallie
  • Mélissa Da Silva Reis
  • Samir Belkacem
  • Martine Le Rolland
  • Jacques Houry
  • Manelle Rambil
  • Sebastien Houry
  • Meriem Seddiki
Omar Alkaly
Omar Alkaly Liste de La France insoumise
VIGNEUX SOLIDAIRE ET POPULAIRE
  • Omar Alkaly
  • Monique Verret
  • Nayan Khiang
  • Izbath Armelle Adjibade
  • Mohammed Idir Yacoub
  • Lucile Allio
  • Patrice Allio
  • Tiphanie Helluy
  • Matthew Marion
  • Minteh Coulibaly
  • Amar Bradaa
  • Falilatou Boussari
  • Mustafa Yildirim
  • Hatouma Diakite Gassama
  • Thomas Lapoussière
  • Assa Diarra
  • Mbacké Kane
  • Manora Blivi-Akue
  • Nicolas Brousse
  • Rezika Djarane
  • Damien Bocchieri
  • Michkath Odouala-Labissi
  • Walid Belhora
  • Hatouma Toure
  • Thiam Massamba
  • Malika Jenna Debabzia
  • Yann Ferrand
  • Manthia Gassama
  • Hassane Barro
  • Andreea Dascal
  • Alexy Trepy
  • Ayovi Holé Hélène Kpadenou
  • Mohon Khiang
  • Sylvie Sonia Cuillerier
  • Yusuf Yildirim
  • Veronica Dascal
  • Frank N'Zamba-Viton
  • Thérèse Malaisé
  • Benjamin Langlois

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Vigneux-sur-Seine

Tête de listeListe Voix % des voix
Thomas CHAZAL
Thomas CHAZAL (Ballotage) Ensemble pour Vigneux 		4 008 47,58%
Sophiane TERCHOUNE
Sophiane TERCHOUNE (Ballotage) Union citoyenne de Vigneux 		1 914 22,72%
Samia CARTIER
Samia CARTIER (Ballotage) La Relève de Vigneux 		1 012 12,01%
Omar ALKALY
Omar ALKALY (Ballotage) VIGNEUX SOLIDAIRE ET POPULAIRE 		857 10,17%
Umut GUVEN
Umut GUVEN VIVRE MIEUX À VIGNEUX 		328 3,89%
Kheira LAHMER
Kheira LAHMER Ensemble changeons Vigneux 		304 3,61%
Participation au scrutin Vigneux-sur-Seine
Taux de participation 47,32%
Taux d'abstention 52,68%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,46%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,20%
Nombre de votants 8 653

Source : ministère de l’Intérieur

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