Résultat de l'élection municipale 2026 à Vigneux-sur-Seine : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Vigneux-sur-Seine [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Vigneux-sur-Seine sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Vigneux-sur-Seine.
L'actu des élections municipales 2026 à Vigneux-sur-Seine
11:50 - Quels sont les rapports de force à Vigneux-sur-Seine pour ce 2e tour de l'élection ?
Lors du premier volet des municipales à Vigneux-sur-Seine, c'est Thomas Chazal (Divers droite) qui a pris la pole position en récoltant 47,58 % des suffrages exprimés. Dans son sillage, Sophiane Terchoune est arrivé en deuxième position avec 22,72 %. Un écart conséquent a séparé les deux candidats. Comme il y a six ans, Thomas Chazal est resté au sommet du classement, mais il a marqué un léger repli de 7 points depuis. Pour compléter ce tableau, en franchissant la barre des 10 %, Samia Cartier a atterri sur la troisième marche et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. En quatrième position, Omar Alkaly, avec la nuance La France insoumise, a rassemblé 10,17 % des bulletins, lui garantissant le cas échéant une place au second tour. À noter que pour ce premier tour à Vigneux-sur-Seine, le rendez-vous électoral a mobilisé 47,32 % des électeurs, dans un contexte national de faible affluence aux urnes.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Vigneux-sur-Seine
Le deuxième tour des élections municipales à Vigneux-sur-Seine a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Thomas Chazal
Liste divers droite
Ensemble pour Vigneux
|
|
Sophiane Terchoune
Liste Divers
Union citoyenne de Vigneux
|
|
Omar Alkaly
Liste de La France insoumise
VIGNEUX SOLIDAIRE ET POPULAIRE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Vigneux-sur-Seine
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Thomas CHAZAL (Ballotage) Ensemble pour Vigneux
|4 008
|47,58%
|Sophiane TERCHOUNE (Ballotage) Union citoyenne de Vigneux
|1 914
|22,72%
|Samia CARTIER (Ballotage) La Relève de Vigneux
|1 012
|12,01%
|Omar ALKALY (Ballotage) VIGNEUX SOLIDAIRE ET POPULAIRE
|857
|10,17%
|Umut GUVEN VIVRE MIEUX À VIGNEUX
|328
|3,89%
|Kheira LAHMER Ensemble changeons Vigneux
|304
|3,61%
|Participation au scrutin
|Vigneux-sur-Seine
|Taux de participation
|47,32%
|Taux d'abstention
|52,68%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,46%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,20%
|Nombre de votants
|8 653
Source : ministère de l’Intérieur
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