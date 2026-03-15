Résultat municipale 2026 à Vigneux-sur-Seine (91270) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Vigneux-sur-Seine a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Vigneux-sur-Seine, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Vigneux-sur-Seine [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Thomas CHAZAL
Thomas CHAZAL Ensemble pour Vigneux 		4 008 47,58%
Sophiane TERCHOUNE
Sophiane TERCHOUNE Union citoyenne de Vigneux 		1 914 22,72%
Samia CARTIER
Samia CARTIER La Relève de Vigneux 		1 012 12,01%
Omar ALKALY
Omar ALKALY VIGNEUX SOLIDAIRE ET POPULAIRE 		857 10,17%
Umut GUVEN
Umut GUVEN VIVRE MIEUX À VIGNEUX 		328 3,89%
Kheira LAHMER
Kheira LAHMER Ensemble changeons Vigneux 		304 3,61%
Participation au scrutin Vigneux-sur-Seine
Taux de participation 47,32%
Taux d'abstention 52,68%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,46%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,20%
Nombre de votants 8 653

Source : ministère de l’Intérieur

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