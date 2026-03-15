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19:21 - Les enjeux locaux de Vigneux-sur-Seine : tour d'horizon démographique A quelques minutes de l'annonce des résultats des municipales, Vigneux-sur-Seine regorge de diversité et d'activités. Avec ses 31 233 habitants, cette commune cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 1 615 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale florissante, alors que son tissu social se compose de 8 362 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le pourcentage de familles ne détenant aucune voiture (27,33%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. Les 6 472 résidents étrangers contribuent à cette variété culturelle. Malgré un pourcentage de chômeurs de 13,25%, la commune affiche un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2 398 € par mois. À Vigneux-sur-Seine, où les moins de 30 ans correspondent à 43% de la population, les élections sont la promesse d'un avenir florissant pour tous.

17:57 - Le RN perce-t-il à Vigneux-sur-Seine ? Le parti d'extrême droite était resté en retrait lors des élections locales à Vigneux-sur-Seine en 2020. Lors de la course à l'Élysée deux ans après, Marine Le Pen séduisait 17,89% des voix comptabilisées lors du premier passage aux urnes, puis restait derrière Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 37,30% au tour décisif. Le parti lepéniste n'avait pas fait de vagues dans la circonscription de la ville lors des législatives de 2022. Le résultat de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, s'élèvera ensuite à 25,59% lors du choc des européennes deux ans plus tard, juste avant la dissolution. Le parti d'extrême droite était relégué loin derrière à ce stade.

16:58 - La commune de Vigneux-sur-Seine plutôt abstentionniste lors des élections Pour cette municipale, l'affluence aux urnes à Vigneux-sur-Seine sera essentielle dans l'issue du scrutin. Pour rappel, la participation s'élevait à 32,27 % lors des municipales de 2020, en retrait par rapport aux 44,7 % nationaux alors que bon nombre d'électeurs avaient opté pour rester chez eux en raison de la pandémie du coronavirus. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a en revanche rassemblé 69,18 % de votants au premier tour (la moyenne nationale étant de 73,69 %). La mobilisation atteignait de son côté 41,46 % lors des élections européennes. Lors des législatives qui ont immédiatement suivi en 2024, elle a fortement progressé pour atteindre 58,75 %, contre seulement 37,60 % en 2022. Zoomer sur cette évolution lors des dernières élections permet à l'arrivée d'identifier Vigneux-sur-Seine comme une contrée moins participative que la moyenne par rapport au reste de la France.

15:59 - Vigneux-sur-Seine : retour sur les résultats électoraux de 2024 Les résultats des élections de 2024 n'ont fait que confirmer ceux des élections deux ans plus tôt. À l'occasion du match européen de juin 2024, les électeurs de Vigneux-sur-Seine avaient en effet poussé en tête la liste 'LFI - Union populaire' de Manon Aubry avec 30,96% des inscrits. Les élections législatives à Vigneux-sur-Seine une vingtaine de jours plus tard, plaçaient ensuite Bérenger Cernon (Union de la gauche) en pole position avec 47,80% au premier tour, devant Nicolas Dupont-Aignan (Droite souverainiste) avec 26,35%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Bérenger Cernon culminant à 54,82% des votes dans la commune.

14:57 - En 2022, la localité de Vigneux-sur-Seine s'était massivement ancrée à la gauche La physionomie politique de Vigneux-sur-Seine révèle un électorat massivement tourné vers la gauche. Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Vigneux-sur-Seine tournait en effet à l'avantage de Jean-Luc Mélenchon avec 41,06% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron obtenait 20,28%. L'épilogue du scrutin voyait toutefois Emmanuel Macron l'emporter avec 62,70%, contre 37,30% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés par la suite, les votants de Vigneux-sur-Seine accordaient leurs suffrages à Emilie Chazette-Guillet (Nupes) avec 40,79% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Emilie Chazette-Guillet virant de nouveau en tête avec 56,98% des voix.

12:58 - Fiscalité en baisse à Vigneux-sur-Seine : un effet sur les municipales Alors que les impôts locaux ont baissé à Vigneux-sur-Seine depuis 2020, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à environ 21,48 % en 2024 (relevé le plus récent), générant une recette de 317 200 euros environ la même année. Une somme bien en-dessous des 10 311 100 € perçus en 2020. Ayant été supprimée pour les résidences principales depuis le 1er janvier 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron, elle ne pèse à présent que de façon marginale sur les résidences secondaires et logements vacants, expliquant cet effondrement des recettes. La taxe foncière sur les propriétés bâties a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux constaté à Vigneux-sur-Seine atteint désormais près de 35,71 % en 2024 (contre 19,34 % en 2020). Une augmentation généralement mécanique, sans que la commune l'ait décidée : depuis la réforme en effet, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était auparavant perçue par les départements. Au bout du compte, le montant moyen payé par foyer fiscal à Vigneux-sur-Seine a atteint 779 € en 2024, un chiffre à comparer avec les 963 € relevés en 2020.

11:59 - Une majorité Divers droite issue des résultats des élections municipales de 2020 à Vigneux-sur-Seine À Vigneux-sur-Seine, les résultats du scrutin municipal il y a 6 ans se sont révélés riches d'enseignements concernant la configuration politique locale. Dès le premier tour, Thomas Chazal (Divers droite) a pris la première place en rassemblant 54,77% des bulletins. À sa poursuite, Benjamin Cauchy (Debout la France) a engrangé 17,10% des voix. Le trio de tête a été complété par Julie Ozenne (Europe Ecologie-Les Verts), obtenant 11,04% des voix. Cette victoire au premier tour de Thomas Chazal a scellé l'issue du scrutin dès le premier tour. Il n'a pas été nécessaire d'organiser un second tour. Pour ces municipales 2026 à Vigneux-sur-Seine, cette répartition historique des voix pèsera irrémédiablement. Ce succès éclatant place les forces d'opposition face à un défi titanesque ce dimanche, au moment où le conseil municipal sortant, lui, cherchera à reproduire le même schéma gagnant.