Résultat municipale 2026 à Vignoux-sur-Barangeon (18500) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Vignoux-sur-Barangeon a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Vignoux-sur-Barangeon, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Vignoux-sur-Barangeon [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Raynald ADAMS
Raynald ADAMS (15 élus) Notre village, notre avenir 		552 54,06%
  • Raynald ADAMS
  • Béatrice BERTON
  • Marc MOTRET
  • Marie BOUCHONNET
  • Djamel SLIMANI
  • Marie-Bernadette VIGNOL
  • Edwin DE SOUZA-COELHO
  • Sabrina DEBONDANT
  • Etienne LETHUILLIER
  • Nadege ARDOUIN
  • Eric CROTET
  • Morgane TURELIER
  • Fabrice PAQUET
  • Dorothee FONDEUR
  • Laurent BANDEIRA REBELO
Daniel LERY
Daniel LERY (3 élus) Vignoux 2026 		293 28,70%
  • Daniel LERY
  • Pauline CAUDMONT
  • Louis BEAUFRERE
Cyril BREUIL
Cyril BREUIL (1 élu) S'engager pour Vignoux Agir pour Vous 		176 17,24%
  • Cyril BREUIL
Participation au scrutin Vignoux-sur-Barangeon
Taux de participation 61,94%
Taux d'abstention 38,06%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,44%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,38%
Nombre de votants 1 040

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes du Cher ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout dans le Cher. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à Vignoux-sur-Barangeon - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Raynald ADAMS
Raynald ADAMS (Ballotage) Notre village, notre avenir 		462 45,92%
Daniel LERY
Daniel LERY (Ballotage) Vignoux 2026 		309 30,72%
Cyril BREUIL
Cyril BREUIL (Ballotage) S'engager pour Vignoux Agir pour Vous 		235 23,36%
Participation au scrutin Vignoux-sur-Barangeon
Taux de participation 61,70%
Taux d'abstention 38,30%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,83%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,06%
Nombre de votants 1 036

Villes voisines de Vignoux-sur-Barangeon

En savoir plus sur Vignoux-sur-Barangeon