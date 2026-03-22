Résultat municipale 2026 à Vignoux-sur-Barangeon (18500) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Vignoux-sur-Barangeon a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Vignoux-sur-Barangeon, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Vignoux-sur-Barangeon [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Raynald ADAMS (15 élus) Notre village, notre avenir
|552
|54,06%
|
|Daniel LERY (3 élus) Vignoux 2026
|293
|28,70%
|
|Cyril BREUIL (1 élu) S'engager pour Vignoux Agir pour Vous
|176
|17,24%
|
|Participation au scrutin
|Vignoux-sur-Barangeon
|Taux de participation
|61,94%
|Taux d'abstention
|38,06%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,44%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,38%
|Nombre de votants
|1 040
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Vignoux-sur-Barangeon - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Raynald ADAMS (Ballotage) Notre village, notre avenir
|462
|45,92%
|Daniel LERY (Ballotage) Vignoux 2026
|309
|30,72%
|Cyril BREUIL (Ballotage) S'engager pour Vignoux Agir pour Vous
|235
|23,36%
|Participation au scrutin
|Vignoux-sur-Barangeon
|Taux de participation
|61,70%
|Taux d'abstention
|38,30%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,83%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,06%
|Nombre de votants
|1 036
Election municipale 2026 à Vignoux-sur-Barangeon [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Vignoux-sur-Barangeon sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Vignoux-sur-Barangeon.
L'actu des élections municipales 2026 à Vignoux-sur-Barangeon
18:36 - Qui a remporté les élections en 2024 à Vignoux-sur-Barangeon ?
L'exploration des résultats de 2024 confirme que Vignoux-sur-Barangeon demeurait à l'époque une localité à dominante nationaliste. Le rendez-vous électoral des Européennes du printemps 2024 à Vignoux-sur-Barangeon avait en effet vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (45,81%), suivie par la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait recueilli 15,64% des votes. Bastian Duenas (Rassemblement National) avait ensuite enlevé le premier tour des élections des députés à Vignoux-sur-Barangeon près d'un mois plus tard avec 47,91%. Nicolas Sansu (Union de la gauche) échouait à la deuxième place avec 19,35%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Bastian Duenas culminant à 60,90% des voix dans la commune.
15:57 - Le bilan de la dernière élection municipale à Vignoux-sur-Barangeon
Les résultats des précédentes municipales à Vignoux-sur-Barangeon ont offert un éclairage précieux sur l'équilibre des forces locales. Dès le premier tour à l'époque, Philippe Bulteau a viré en tête en totalisant 478 voix (59,08%). Juste derrière, Corinne Torchy a engrangé 331 bulletins valides (40,91%). Cette victoire sans appel de Philippe Bulteau a mis fin à tout suspense, rendant tout second tour sans objet. Pour cette élection de 2026 à Vignoux-sur-Barangeon, cette dynamique a évidemment orienté les stratégies des différents camps. Au vu de ce triomphe écrasant, la tâche s'annonce considérable ce dimanche pour l'opposition, pendant que la municipalité en place cherchera à conserver son avance.
13:58 - 3 candidats en lice pour le 2e tour des élections à Vignoux-sur-Barangeon
Le match se poursuit donc ce dimanche, avec Cyril Breuil (DIV) et sa liste "S'engager Pour Vignoux Agir Pour Vous", la liste "Vignoux 2026" emmenée par Daniel Lery (DIV) et Raynald Adams sous l'étiquette DIV ("Notre Village, Notre Avenir"), selon le ministère de l'Intérieur, qui a diffusé cette semaine les candidatures pour ce deuxième tour. Pour faire leur choix, les votants de la commune seront en mesure de se déplacer aux urnes jusqu'à 18 heures, horaire de fermeture des 2 bureaux de vote de Vignoux-sur-Barangeon.
11:59 - Raynald Adams, Daniel Lery et Cyril Breuil forment le trio de tête à Vignoux-sur-Barangeon
Dimanche dernier à Vignoux-sur-Barangeon, dans un contexte national de faible affluence aux urnes, le scrutin a vu 61,70 % des inscrits se déplacer dans la ville. Au terme de ce vote, c'est Raynald Adams qui a pris la pole position en récoltant 45,92 % des votes. À sa suite, Daniel Lery a pris la position de dauphin avec 30,72 %. La différence, de plus de 10 points, a signé une domination claire. Pour compléter ce tableau, avec 23,36 %, Cyril Breuil pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure.
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