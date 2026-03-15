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19:19 - L'avenir de la France se décide aussi à Vigy Dans la commune de Vigy, la population exerce-t-elle une influence sur les résultats des élections municipales ? Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 4,66% et une densité de population de 90 habitants par km², les problématiques relatives au chômage et à l'habitat sont au premier plan des inquiétudes des habitants. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (91,11%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 861 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (11,92%) met en lumière des besoins de suivi familial, tandis que le taux de salariés en CDD (4,72%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Les données sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires d'un diplôme universitaire (42,11%), témoignent d'une population instruite à Vigy, ce qui peut façonner les attitudes envers les questions d'enseignement, d'innovation et de coopération internationale.

17:57 - Quels résultats du RN à Vigy avant les municipales 2026 ? Le parti d'extrême droite n'était pas officiellement en lice à la dernière bataille municipale à Vigy en 2020, le vote ayant eu lieu de manière apolitique dans la commune. Lors de la course à l'Élysée en 2022, Marine Le Pen recueillait 28,12% des bulletins exprimés lors du tour de chauffe, puis échouait face à Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 46,17% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient attribué 20,25% au représentant du parti lors du premier tour. Au second round, le mouvement lepéniste réunissait 54,03% des voix au niveau local. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella culminera ensuite à 41,53% aux européennes deux ans plus tard, qui aboutiront à la dissolution de l'Assemblée nationale. Les législatives de 2024 apporteront, lors du tour préliminaire, un résultat de 43,93% pour le mouvement lepéniste. Il achèvera sa course avec 45,89% lors du vote définitif.

16:58 - Quelle abstention attendre à Vigy aux municipales ? En ce jour de municipales 2026 à Vigy, l'absence ou non d'électeurs dans les bureaux de vote sera particulièrement scrutée. Aux municipales de 2020, l'abstention s'était élevée à 37,35 % au premier tour, bien loin des 55,3 % observés au niveau national, nombre d'électeurs ayant choisi de rester à la maison à cause de l'épidémie de coronavirus. Traditionnellement, les municipales restent en effet, avec l'élection présidentielle, un rendez-vous où les électeurs se manifestent en nombre, puisqu'il s'agit de choisir leur maire ou leur président. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a ainsi été de 23,25 % des personnes inscrites. Les élections européennes de 2024 avaient de leur côté connu une abstention de 46,74 %. Dans la foulée, lors de la dissolution, ce taux a lourdement chuté à 30,90 %, loin des 55,15 % affichés aux législatives de 2022. Regarder à la loupe cette évolution lors des dernières élections permet d'identifier Vigy comme une ville où l'abstention est contenue.

15:59 - Vigy classée à droite à l'issue de l'année de la dissolution Les scrutins législatifs provoqués par la dissolution de l'Assemblée en 2024, plaçaient Victor Chomard (Rassemblement National) en pole position avec 43,93% au premier tour, devant Nathalie Colin-Oesterlé (Union des Démocrates et Indépendants) avec 33,10%. Au second tour, c'est en revanche Nathalie Colin-Oesterlé (Union des Démocrates et Indépendants) qui a raflé la mise avec 54,11% des suffrages exprimés. Le scrutin des Européennes en amont à Vigy avait cette fois vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (41,53%), suivie par Valérie Hayer qui avait obtenu 14,81% des voix. Le paysage politique de Vigy a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Si deux ans plus tôt la commune reflétait un territoire de tendance centriste modérée, elle s'est affichée lors des échéances suivantes comme une terre de droite nationaliste.

14:57 - Qui a gagné les scrutins il y a 4 ans à Vigy ? Lors du premier tour de la présidentielle, les citoyens de Vigy votaient en priorité pour Emmanuel Macron (29,59%), surpassant ainsi Marine Le Pen crédité de 28,12%. Lors de la finale de l'élection à Vigy, les électeurs accordaient 53,83% pour Emmanuel Macron, contre 46,17% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif qui a suivi en 2022, les votants de Vigy soutenaient en priorité Marie-Jo Zimmermann (Divers centre) avec 26,76% au premier tour. Le rapport de force basculait lors du vote définitif au profit de Françoise Grolet (Rassemblement National), vainqueur dans la commune avec 54,03%. Globalement, ce paysage électoral fait ainsi de Vigy une localité plutôt orientée au centre.

12:58 - Impôts à Vigy : un enjeu central pour 2026 S'agissant de la pression fiscale de Vigy, la contribution fiscale moyenne par foyer s'est établie à 486 € en 2024 (dernières données en date), alors que ce montant se situait à 522 € quatre ans auparavant. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties a été maintenu à 22,35 % en 2024, sans aucune variation depuis quatre ans. Une augmentation souvent mécanique, sans décision de la part de la commune : depuis une réforme voulue par l'Etat, l'État a transféré la part de taxe foncière jusqu'ici perçue par les départements aux communes. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que près de 17 700 euros en 2024, contre 292 450 € perçus 4 ans plus tôt avec un taux resté à environ 18,56 %. Un bouleversement pour les budgets des communes limitant drastiquement sa portée et forçant les municipalités à trouver d'autres recettes.

11:59 - Le match des municipales à Vigy n'avait pas eu de second tour en 2020 Les résultats du scrutin municipal précédent à Vigy ont été particulièrement instructifs sur l'échiquier politique local. Dès le premier tour à l'époque, Sylvain Weil a distancé ses concurrents en récoltant 497 soutiens (63,31%). Derrière, Nicolas Le Bozec a rassemblé 36,68% des voix. Ce triomphe au premier tour de Sylvain Weil a rendu tout second tour inutile. Pour cette élection de 2026 à Vigy, cette géographie électorale pose les bases. Afin d'ébranler cette mainmise ce dimanche, les forces d'opposition devront redoubler d'efforts, face à un bloc majoritaire qui cherchera à reproduire le même schéma gagnant.