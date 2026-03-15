Résultat municipale 2026 à Vigy (57640) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Vigy a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Vigy, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Vigy [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Sylvain WEIL
Sylvain WEIL (16 élus) bien vivre a vigy -hessange 2026 		533 61,90%
  • Sylvain WEIL
  • Nathalie RAVAINE
  • Hervé PRITRSKY
  • Sabine PARTICELLI
  • Leo FAVASULI
  • Clarisse CHARLET
  • Nicolas RAVAINE
  • Annie BRULLOT
  • Nicolas AUBRY
  • Anne WINGELINCKX
  • Baptiste VINCENT
  • Laetitia HENRY
  • Daniel GIEREND
  • Eugenie MERCIER
  • François PERNET
  • Aurelie LARUE
Audrey ECKER
Audrey ECKER (3 élus) VIGY-HESSANGE: DEMAIN ENTRE VOS MAINS 		328 38,10%
  • Audrey ECKER
  • Lionel DOMINGUES SOUTO
  • Loyce CZAPKA
Participation au scrutin Vigy
Taux de participation 68,47%
Taux d'abstention 31,53%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 3,34%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,67%
Nombre de votants 897

Source : ministère de l’Intérieur

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