Résultat municipale 2026 à Villabé (91100) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Villabé a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Villabé, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Villabé [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Karl DIRAT
Karl DIRAT (24 élus) AGIR POUR VILLABE 		1 239 64,67%
  • Karl DIRAT
  • Isabelle WIRTH
  • Fabrice ROUZIC
  • Nadia LIYAOUI
  • Laurent SILVERA-COMONT
  • Pascale HUVIER
  • Thierry GAILLOCHON
  • Marie GUEANT-SIDORKO
  • Fabrice KRUPKA
  • Valerie SELLIER
  • Jean-Louis CONESA
  • Marguerite DOS SANTOS
  • Kimou ACHIEPI
  • Martine CHAUCHARD
  • Ayoub SEMLALI
  • Arlette PIN
  • Alexandre GROSJEAN
  • Aurore FAVERO
  • Alain BARRE
  • Floriane GALLAIS
  • Jean-Claude DEVELAY
  • Pascale GUILLON
  • Jamal HABCHI
  • Absa KÂ
Anne TRAMBAUD-DUFRESNE
Anne TRAMBAUD-DUFRESNE (5 élus) Bien vivre à Villabé 		677 35,33%
  • Anne TRAMBAUD-DUFRESNE
  • Marc-Henri PICAULT
  • Nathalie GOMEZ
  • Antonio SEBASTIAN
  • Marie-Line MARKIEWICZ
Participation au scrutin Villabé
Taux de participation 56,49%
Taux d'abstention 43,51%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 3,68%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,04%
Nombre de votants 2 011

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes de l'Essonne ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout en Essonne. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite
En savoir plus sur Villabé