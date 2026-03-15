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19:21 - Les données démographiques de Villabé révèlent les tendances électorales Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Villabé montrent des tendances nettes qui pourraient se répercuter sur les résultats des élections municipales. La répartition démographique peut avoir un effet sur les priorités des directives, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Dans la ville, 22,92% de la population est âgée de moins de 15 ans, et 25,89% de 60 ans et plus. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (82,22%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut affecter les 2339 électeurs sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. De surcroît, la présence d'une population immigrée de 17,23% et d'une population étrangère de 13,41% fait ressortir les défis des politiques migratoires et d'intégration en France. Les données sur l'instruction à Villabé mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 20,10% des habitants non diplômés, cela peut indiquer des enjeux tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

17:57 - Quel score pour le RN à Villabé aux derniers scrutins ? Le Rassemblement national restait loin du groupe de tête lors des élections municipales à Villabé il y a six ans. Pour le scrutin présidentiel deux ans plus tard, Marine Le Pen recueillait 25,16% des bulletins exprimés lors du premier round, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron dans la ville avec 44,51% lors du tour final. Les législatives la même année avaient réservé 21,72% à la formation d'extrême droite au tour 1. Un score trop limité, à Villabé comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au second tour. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, s'élèvera ensuite à 34,03% pour les européennes, qui aboutiront à la dissolution du Parlement. Les législatives anticipées se solderont, lors du premier tour, par un résultat de 34,66% pour le RN. Qualifié contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 34,58% lors du vote définitif.

16:58 - Villabé : 54,65 % d'abstention à la dernière élection municipale Pour cette municipale 2026, l'absence ou non de votants à Villabé sera primordiale dans l'issue du scrutin. Six ans avant l'élection de ce dimanche, le premier round des élections municipales avait été marqué par une abstention de 54,65 %, proche des 55,3 % observés au niveau national (la participation se limitant à 45,35 %) alors que le pays était frappé par l'épidémie de Covid. Marquant une nette différence avec les élections locales, la présidentielle de 2022 a d'ailleurs connu un taux d'abstention bien différent, s'établissant à 22,66 % localement. La fuite des électeurs atteignait de son côté 47,08 % aux élections européennes. Lors des législatives de 2024, elle a fortement régressé pour s'établir à 31,47 %, contre 56,12 % en 2022. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une zone relativement préservée de l'abstentionnisme endémique.

15:59 - Qui a dominé les européennes et législatives en 2024 à Villabé ? La situation politique de Villabé a évolué lors de la séquence électorale de 2024. Alors que deux ans auparavant la commune semblait apparaître comme une terre clairement de gauche, elle s'est plus visiblement affichée lors des échéances suivantes comme un secteur marqué par l'extrême droite. Les élections européennes du printemps 2024 à Villabé avaient en effet vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (34,03%), suivie par la liste 'LFI - Union populaire' de Manon Aubry qui avait recueilli 18,46% des suffrages. Les législatives à Villabé qui ont suivi la dissolution, plaçaient ensuite Thiebauld Vega (Rassemblement National) en pole position avec 34,66% au premier tour, devant Farida Amrani (Union de la gauche) avec 34,48%. Au second tour, c'est en revanche Farida Amrani (Union de la gauche) qui a doublé son adversaire avec 38,85% des suffrages exprimés.

14:57 - Quel candidat l'a emporté lors des scrutins de 2022 à Villabé ? Au premier tour de l'élection du président de la République, les citoyens de Villabé choisissaient majoritairement Jean-Luc Mélenchon avec 29,29% des voix, surpassant ainsi Marine Le Pen avec 25,16%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 55,49% pour Emmanuel Macron, contre 44,51% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives qui ont suivi, les votants de Villabé plébiscitaient Farida Amrani (Nupes) avec 35,10% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 55,04% des suffrages. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle donc que Villabé se positionne comme un électorat massivement tourné vers la gauche.

12:58 - Trajectoire de la fiscalité locale : les chiffres clés de Villabé Du côté de la fiscalité de Villabé, la facture moyenne des taxes locales par foyer fiscal s'est élevée à 2 152 € en 2024 (année du dernier relevé) contre 1 411 euros en début de mandat. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties est passé à un peu moins de 37,50 % en 2024 (contre 17,47 % en 2020). Une donnée à rapprocher de la moyenne du pays, qui se situe à environ 40 %. Une hausse directement liée à la réforme voulue par l'Etat, prévoyant un transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente que près de 55 200 euros de recettes en 2024, contre 943 680 € récoltés 4 ans plus tôt avec un taux fixé à près de 12,31 %. La taxe ne constitue plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales communales, bouleversant la répartition des recettes.

11:59 - Une victoire nette à la dernière municipale à Villabé L'étude des résultats du scrutin municipal de 2020 à Villabé est riche d'enseignements. Lors de la première manche électorale, Karl Dirat (Divers) a fait la course en tête avec 934 bulletins (61,52%). Juste derrière, Anne Trambaud-Dufresne (Divers gauche) a recueilli 584 voix (38,47%). Cette victoire sans appel a balayé les espoirs de second tour. Les électeurs n'ont donc pas été rappelés aux urnes. Pour ce scrutin de 2026 à Villabé, cette dynamique a évidemment orienté les stratégies des différents camps. Ce triomphe écrasant place le camp adverse face à une tâche gigantesque ce dimanche, tandis que la majorité sortante, elle, cherchera à conserver son avance.