Résultat municipale 2026 à Villaines-la-Juhel (53700) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Villaines-la-Juhel a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Villaines-la-Juhel, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Villaines-la-Juhel [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Éric BRÉHIN
Éric BRÉHIN VILLAINES-LA-JUHEL, UNE FORCE COLLECTIVE 		898 75,34%
Alain BERG
Alain BERG VILLAINES C'EST TOI MA VILLE 		294 24,66%
Participation au scrutin Villaines-la-Juhel
Taux de participation 61,39%
Taux d'abstention 38,61%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 3,22%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 5,37%
Nombre de votants 1 304

Source : ministère de l’Intérieur

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