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19:18 - Élections municipales à Villaines-la-Juhel : un éclairage démographique Comment la population de Villaines-la-Juhel peut-elle affecter les résultats des élections municipales ? Avec un pourcentage de 24% d'habitants âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 12,95%, la jeunesse et les personnes sans emploi forment des segments démographiques cruciaux. Le taux de foyers possédant au moins une voiture (69,90%) souligne l'importance des questions de mobilité et d'aménagement routier dans les interrogations des 1330 votants. Le nombre de familles monoparentales (8,53%) met en évidence des impératifs de suivi familial, tandis que le taux de salariés en CDD (8,68%) indique des enjeux de stabilité du travail. Les données sur l'éducation à Villaines-la-Juhel mettent en avant une diversité de qualifications, avec 37,78% des résidents sans diplôme, cela peut impacter le taux d'abstention dans la ville.

17:57 - Les données récentes du vote RN à Villaines-la-Juhel Le Rassemblement national ne présentait pas formellement de liste au moment de la dernière municipale à Villaines-la-Juhel il y a six ans, le vote se déroulant traditionnellement sans affiliation politique affirmée dans la ville. Lors de la course à l'Élysée 24 mois plus tard, Marine Le Pen amassait 29,35% des votes lors du tour préliminaire, puis échouait face à Emmanuel Macron sur le plan local avec 41,89% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient accordé 17,46% au candidat RN au tour 1. Un score trop limité, à Villaines-la-Juhel comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au second round. Le résultat de la liste de Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 36,26% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives convoquées dans la foulée se solderont, lors du premier round, par un résultat de 35,58% pour le parti d'extrême droite. Qualifié contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 39,74% lors du vote final.

16:58 - Municipales 2026 : quelle abstention électorale à Villaines-la-Juhel ? Pour cette élection municipale, l'absence ou non de votants à Villaines-la-Juhel sera déterminante dans l'aboutissement du scrutin. La fuite des électeurs atteignait 47,65 % pour le premier tour des municipales il y a six ans, en deçà de la moyenne nationale alors que le pays était affecté par la pandémie du Covid-19. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a pour sa part vu l'abstention s'établir à 30,85 % au premier tour (contre 26,31 % en France). En 2022, les législatives affichaient pour leur part une abstention de 56,26 % (52,49 % au national), avant de chuter lourdement à 38,45 % lors de la dissolution de 2024. Entre-temps, les élections européennes de 2024 avaient connu une abstention de 55,19 %. Avec du recul, la ville se révèle visiblement comme une zone distancée du processus électoral.

15:59 - Quel bilan pour l'année de la dissolution à Villaines-la-Juhel ? Lors des dernières élections européennes, le podium à Villaines-la-Juhel s'était forgé autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (36,26%), en tête de peloton devant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (27,25%) et la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (11,07%). Les législatives à Villaines-la-Juhel quelques semaines plus tard, plaçaient ensuite Guillaume Garot (Union de la gauche) à l'avant de la course avec 38,19% au premier tour, devant Paule Veyre de Soras (Rassemblement National) avec 35,58%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Guillaume Garot culminant à 60,26% des voix dans la commune. Une confirmation très claire des résultats des élections deux ans plus tôt d'une certaine manière.

14:57 - Villaines-la-Juhel présentait un profil politique atypique il y a 4 ans Au premier tour de la dernière présidentielle, les citoyens de Villaines-la-Juhel votaient en priorité pour Emmanuel Macron (35,67%), devant Marine Le Pen crédité de 29,35%. Le duel final se soldait finalement par un score de 58,11% pour Emmanuel Macron, contre 41,89% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif qui a suivi quelques semaines plus tard, les votants de Villaines-la-Juhel soutenaient en priorité Guillaume Garot (Nupes) avec 43,32% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Guillaume Garot virant de nouveau en tête avec 59,43% des voix. Cette séquence électorale de 2022 démontre ainsi que le territoire reste une commune au paysage politique fragmenté.

12:58 - Fiscalité à Villaines-la-Juhel : un enjeu majeur pour les municipales 2026 ? Reflet d'une pression fiscale à la hausse depuis 2020 à Villaines-la-Juhel, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à 16,87 % en 2024 (dernières données disponibles), ce qui représente un montant de 33 990 € la même année, contre 446 120 € engrangés en 2020. Son abolition pour l'essentiel des foyers au 1er janvier 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale en fait désormais un apport résiduel, ce qui explique cette baisse drastique de produit pour la commune. La manne fiscale sur le foncier bâti a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux communal à Villaines-la-Juhel s'est établi à 50,96 % en 2024 (contre 31,10 % en 2020). Notons que la moyenne nationale se situe à environ 40 %, soit une hausse de 1,2 point en quatre ans. Une augmentation qui s'explique dans bien des villes par le transfert aux communes de la part de taxe foncière auparavant perçue par les départements. Avec toutes ces fluctuations, le montant moyen payé par foyer fiscal à Villaines-la-Juhel a atteint environ 1 044 euros en 2024 contre 933 euros en début de mandat.

11:59 - Élections de 2020 à Villaines-la-Juhel : une élection pliée dès le premier round Les résultats des précédentes élections municipales à Villaines-la-Juhel ont livré un bilan révélateur sur les rapports de force locaux. Au soir du premier scrutin, Daniel Lenoir a décroché la tête du classement en rassemblant 552 soutiens (50,09%). À ses trousses, Alain Berg a engrangé 49,90% des votes. Cette victoire écrasante de Daniel Lenoir a rendu tout second tour sans objet. Pour cette municipale 2026 à Villaines-la-Juhel, cette géographie électorale a immanquablement influencé les états-majors politiques. Face à ce triomphe écrasant, le défi s'annonce titanesque ce dimanche pour les forces d'opposition, alors que l'équipe victorieuse tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.