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19:18 - Analyse démographique et économique des municipales à Villaines-les-Rochers Dans les rues de Villaines-les-Rochers, les élections s'achèvent. Dotée de 538 logements pour 1 043 habitants, la densité de la ville est de 84 hab par km². Ses 52 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale florissante, tandis que son tissu social se compose de 315 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le taux de ménages disposant d'au moins une automobile (80,48%) souligne l'importance des questions de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des citoyens. Les électeurs, comprenant une proportion de 36,84% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Parmi cette diversité sociale, près de 52,38% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 959,16 euros pourrait devenir un défi financier pour la ville. Chaque bulletin comptabilisé aujourd'hui à Villaines-les-Rochers montre l'attachement des habitants aux ambitions françaises.

17:57 - Les électeurs de Villaines-les-Rochers de plus en plus conquis par le RN Le RN était absent à la dernière municipale à Villaines-les-Rochers en 2020, le vote se déroulant traditionnellement en dehors des clivages partisans dans la municipalité. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans après, Marine Le Pen obtenait 24,07% des voix lors du premier passage aux urnes, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron localement avec 44,15% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient réservé 22,66% au représentant du parti au tour 1. Un score trop limité, à Villaines-les-Rochers comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au second tour. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella culminera ensuite à 33,81% lors du choc des européennes 2024. Les législatives de 2024 apporteront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 37,39% pour le RN. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il finira avec 45,83% le dimanche suivant.

16:58 - À Villaines-les-Rochers, la participation s'annonce forte aux municipales L'absence ou non de votants dans les bureaux de vote à Villaines-les-Rochers sera une variable majeure pour ces municipales 2026. Aux municipales de 2020, l'abstention était évaluée à 31,13 % à la fin du premier tour (un score très inférieur aux 55,3 % du pays) alors que le Covid-19 avait fait fuir beaucoup d'électeurs. S'agissant d'élire leur maire, les élections locales restent en effet traditionnellement, avec la présidentielle, des rendez-vous où les Français se manifestent en nombre. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a ainsi vu l'abstention s'élever à 17,08 % au premier tour (contre 26,31 % en moyenne nationale). Un mois avant la dissolution, l'abstention aux européennes s'était fixée de son côté à 44,96 % (contre 48,51 % en France). Le taux d'abstention aux élections législatives a ensuite plongé à 24,68 % au premier tour, contre 46,07 % en 2022. Décortiquer cette évolution lors des cinq derniers scrutins permet à l'arrivée de classer Villaines-les-Rochers comme une zone relativement préservée de l'abstentionnisme endémique au regard des moyennes nationales.

15:59 - Les surprises de la dernière séquence électorale à Villaines-les-Rochers Les Européennes de 2024 à Villaines-les-Rochers avaient vu s'imposer l'équipe de Jordan Bardella (33,81%), avec en deuxième position Raphaël Glucksmann qui avait récolté 18,47% des suffrages. Les élections des députés à Villaines-les-Rochers provoquées par la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, plaçaient ensuite Jean-François Bellanger (Rassemblement National) en tête du peloton avec 37,39% au premier tour, devant Laurent Baumel (Union de la gauche) avec 34,70%. La situation s'est néanmoins inversée au second tour, tirant Laurent Baumel (Union de la gauche) jusqu'à la première place avec 54,17%. La physionomie politique de Villaines-les-Rochers a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Alors qu'en 2022 la commune dessinait une zone penchant fortement à gauche, elle s'est semble-t-il affichée lors des échéances suivantes comme une terre souverainiste voire nationaliste.

14:57 - À Villaines-les-Rochers, l'élection il y a 4 ans fut anvant tout favorable à la gauche Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Villaines-les-Rochers plébiscitaient Laurent Baumel (Nupes) avec 34,48% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 61,21%. Au premier tour de l'élection du président de la République quelques jours plus tôt, les citoyens de Villaines-les-Rochers accordaient auparavant leur confiance à Jean-Luc Mélenchon à hauteur de 25,53%, devant Marine Le Pen qui récoltait 24,07%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 55,85% pour Emmanuel Macron, contre 44,15% en faveur de Marine Le Pen. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint Villaines-les-Rochers comme un terrain profondément marqué par les idées de gauche.

12:58 - Quelle a été l'évolution des impôts locaux à Villaines-les-Rochers au cours des dernières années ? S'agissant de la pression fiscale de Villaines-les-Rochers, la facture moyenne versée par foyer fiscal a atteint 517 € en 2024 (dernières données disponibles) contre 526 € en 2020. Le taux de la taxe sur le foncier bâti est passé à un peu plus de 37,07 % en 2024 (contre 20,59 % en 2020). Une hausse qui s'explique par la réforme voulue par l'Etat, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière auparavant perçue par les départements. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que 14 630 € de recettes en 2024. Un total bien loin des 147 800 euros enregistrés en 2020 avec un taux resté à environ 15,08 %. Cette taxe ne constitue dorénavant plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales communales, ce qui a transformé la structure des ressources.

11:59 - Le résultat des dernières élections à Villaines-les-Rochers Quelles leçons tirer des résultats des élections municipales précédentes à Villaines-les-Rochers ? Lors du premier rendez-vous avec les urnes à l'époque, Marie-Annette Bergeot a fait la course en tête avec 314 voix (62,54%). Sur la seconde marche, Jöel Rouillé a capté 37,45% des bulletins valides. Cette victoire écrasante dès le premier tour de Marie-Annette Bergeot a coupé court à tout suspense. Aucun second tour n'a été nécessaire. Pour ce scrutin de 2026 à Villaines-les-Rochers, ce qui s'est passé à l'époque constitue un point de départ particulier. Le défi s'annonce gigantesque ce dimanche pour les forces d'opposition face à cette victoire retentissante, tandis que la majorité sortante, elle, tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.