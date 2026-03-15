Résultat municipale 2026 à Villaines-les-Rochers (37190) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Villaines-les-Rochers a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Villaines-les-Rochers, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Villaines-les-Rochers [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Florent PASQUIER
Florent PASQUIER (13 élus) TOUJOURS ENSEMBLE POUR VILLAINES 		385 67,43%
  • Florent PASQUIER
  • Colette HUAULT
  • Christophe ALLAIS
  • Sylvie CARUSO
  • Jean-Pierre HOUBRON
  • Caroline RABOIN
  • Jean-Pierre RIDEAU-BAUDIN
  • Sabine FOUQUET
  • François CARUSO
  • Sophie CATEZ
  • Jöel ROUILLÉ
  • Marlène PAVY
  • Jérôme ROY
Marie-Annette BERGEOT
Marie-Annette BERGEOT (2 élus) VILLAINES-LES-ROCHERS, VIVANTE 		186 32,57%
  • Marie-Annette BERGEOT
  • Khalid OUKHOUYA
Participation au scrutin Villaines-les-Rochers
Taux de participation 72,40%
Taux d'abstention 27,60%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,50%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 5,28%
Nombre de votants 606

Source : ministère de l’Intérieur

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