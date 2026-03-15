Résultat municipale 2026 à Villandraut (33730) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Villandraut a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Villandraut, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Villandraut [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Cyril CHARBONNIER
Cyril CHARBONNIER (12 élus) ENSEMBLE POUR DEMAIN 		354 61,89%
  • Cyril CHARBONNIER
  • Mariette DUFIET
  • Gilles DE RIBEROLLES
  • Christine CAULIER
  • Martial HUSSON
  • Aurélie LEVEAU
  • Valentin WASSELIN
  • Elisabeth FAUQUE
  • Nicolas Dominique FOLMARD
  • Marie LALANNE
  • David LABAT
  • Emilie ZEBERT
Nicolas BERRON
Nicolas BERRON (3 élus) Villandraut naturellement, plus fort, plus loin 		218 38,11%
  • Nicolas BERRON
  • Sandra GUYOU
  • Pascal SEURIN
Participation au scrutin Villandraut
Taux de participation 70,90%
Taux d'abstention 29,10%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,01%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,18%
Nombre de votants 597

Source : ministère de l’Intérieur

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