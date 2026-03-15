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19:17 - Villandraut : l'impact de la démographie locale sur les élections municipales Comment les électeurs de Villandraut peuvent-ils affecter le résultat des élections municipales ? Les jeunes et les personnes sans emploi sont des segments clés dans la localité, avec près de 28% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 12,30%. Le taux de foyers possédant au moins une voiture (72,70%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 637 électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (7,23%) met en évidence des impératifs de soutien familial, et le taux de salariés en CDD (13,33%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Villandraut mettent en relief une diversité de qualifications, avec 20,02% des habitants non diplômés, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

17:57 - Les votants de Villandraut de plus en plus tentés par le RN Le mouvement lepéniste n'avait aucun candidat formellement étiqueté lors de la dernière campagne municipale à Villandraut il y a six ans, le vote ayant eu lieu sans affiliation partisane dans la ville. Lors de la course à l'Élysée 24 mois plus tard, Marine Le Pen amassait 22,88% des suffrages lors du tour préliminaire, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron dans la ville avec 46,79% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient donné 19,71% à la formation d'extrême droite au tour 1. Un score insuffisant, à Villandraut comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au second round. Le résultat de la liste de Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 30,38% pour les européennes. Les législatives enfin offriront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 36,77% pour le Rassemblement national. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il achèvera sa course avec 44,28% le dimanche suivant.

16:58 - Indicateurs électoraux : la participation à Villandraut au crible Pour cette municipale 2026, la désertion des bureaux de vote à Villandraut sera déterminante dans la conclusion du scrutin. Six ans avant l'élection de ce dimanche, le premier round des municipales avait été marqué par une abstention de 34,80 %, un taux particulièrement faible (la participation se limitant à 65,20 %) alors qu'en raison du Covid, beaucoup d'électeurs avaient préféré rester chez eux. Le scrutin municipal reste en effet, avec l'élection présidentielle, celui où les citoyens votent le plus. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a à ce titre vu l'abstention s'établir à 16,78 % au premier tour (26,31 % dans le pays). Alors que les législatives de 2022 avaient été boudées par 41,56 % des inscrits, celles de 2024 ont quant à elles vu l'abstention reculer très nettement à 28,67 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait enregistré 40,18 % d'abstention. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une localité qui résiste relativement bien à l'abstention.

15:59 - Comment Villandraut a-t-elle voté l'année de la dissolution ? Le contexte politique de Villandraut a évolué lors de la session électorale 2024. Alors que deux ans auparavant la commune donnait à voir une zone penchant fortement à gauche, elle s'est affichée lors des échéances suivantes comme une terre de droite radicale. Pour le tour unique des européennes de 2024, les votes s'étaient en effet majoritairement portés sur Jordan Bardella (30,38%). Une vingtaine de jours plus tard, les élections législatives à Villandraut avaient ensuite placé en tête François-Xavier Marques (Rassemblement National) avec 36,77% au premier tour, devant Corinne Martinez (Union de la gauche) avec 33,71%. Le rapport de force a toutefois basculé au second tour à l'avantage de Sophie Mette (Ensemble !), avec 55,72%.

14:57 - Séquence électorale il y a 4 ans à Villandraut : les résultats qu'il faut comprendre La séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste un terrain profondément marqué par les idées de gauche. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Villandraut plaçait en effet Jean-Luc Mélenchon en pole position avec 24,17% des inscrits, tandis que Marine Le Pen aggrégeait 22,88%. Le duel final se soldait finalement par un score de 53,21% pour Emmanuel Macron, contre 46,79% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives par la suite, les votants de Villandraut soutenaient en priorité Sacha André (Nupes) avec 27,52% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 59,26%.

12:58 - Avant ces municipales 2026, les impôts ont-ils augmenté à Villandraut ? Témoignage d'une pression fiscale à la hausse depuis 2020 à Villandraut, le taux de la taxe d'habitation est passé à environ 13,68 % en 2024 (dernière date de relevé), générant une recette de près de 22 600 euros, marquant une forte baisse face aux 148 970 € engrangés en 2020. Supprimée pour les résidences principales depuis le 1er janvier 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron, cette imposition est dorénavant réduite à sa portion congrue, ce qui a pu déstabiliser l'équilibre budgétaire. La fiscalité sur les propriétés bâties a bien souvent pris le relais. Le taux à Villandraut a évolué pour se fixer à 38,00 % en 2024 (contre 19,43 % en 2020). Mais attention : cette hausse est généralement mécanique. L'État a en effet transféré la part de taxe foncière perçue par les départements aux communes depuis la réforme. Avec toutes ces données, le montant moyen payé par foyer fiscal à Villandraut a atteint 566 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 481 € relevés en 2020.

11:59 - Retour sur les résultats des municipales de 2020 à Villandraut Il peut se révéler instructif de se pencher sur les scores des dernières municipales à Villandraut. Au soir du premier scrutin à l'époque, Patrick Breteau a raflé la première place avec 259 voix (51,80%). Sur la seconde marche, Mariette Dufiet a recueilli 48,20% des voix. Ce succès d'emblée de Patrick Breteau a mis un terme à l'élection dès l'entame du match. Pour cette municipale 2026 à Villandraut, ce qui s'est passé à l'époque pèsera irrémédiablement. Ce succès éclatant met l'opposition face à un défi considérable ce dimanche, tandis que la majorité sortante, elle, tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.