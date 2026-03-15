Résultat municipale 2026 à Villard-de-Lans (38250) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Villard-de-Lans a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Villard-de-Lans, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Villard-de-Lans [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Arnaud MATHIEU
Arnaud MATHIEU (21 élus) VILLARD 2026 		1 529 55,76%
  • Arnaud MATHIEU
  • Véronique BEAUDOING
  • Eric CHABERT
  • Nadine GIRARD-BLANC
  • Bruno DUSSER
  • Maud ROLLAND
  • Jean-Paul UZEL
  • Sylvie DOUTART
  • Roland BERTHILIER
  • Françoise SARRA-GALLET
  • Joris BENELLE
  • Sophie GOUY-PAILLER
  • Thomas BONNET
  • Florence EYMARD
  • Christophe ROBERT
  • Athena POULOPOULOS
  • Benjamin CUIER
  • Anais BOURGET
  • Patrick ARNAUD
  • Claire SESTIER
  • Basile MARTIN
Marie ZAWISTOWSKI
Marie ZAWISTOWSKI (6 élus) Vivre Villard de Lans 		1 213 44,24%
  • Marie ZAWISTOWSKI
  • Denis PONCELIN
  • Annabelle PAYET DESRUISSEAUX
  • Olivier ROBIN
  • Estelle RAPP
  • Michel PAPAUD
Participation au scrutin Villard-de-Lans
Taux de participation 69,36%
Taux d'abstention 30,64%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,25%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,00%
Nombre de votants 2 805

Source : ministère de l’Intérieur

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