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19:18 - L'avenir de la France se dessine aussi à Villard-de-Lans Dans la commune de Villard-de-Lans, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent de peser sur les résultats des municipales. Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 5,58% et une densité de population de 65 habitants/km², le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des sujets majeurs. Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (30,36%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 2922 votants sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,46%) révèle la nécessité d'un soutien familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (15,95%) indique des enjeux de sécurité du travail. Un taux de résidences secondaires de 64,43%, comme à Villard-de-Lans, indique un tourisme important dans la région. Les propriétaires de maisons de vacances peuvent avoir des préoccupations politiques différentes des résidents permanents.

17:57 - Les indicateurs clés du vote RN à Villard-de-Lans Le Rassemblement national était resté en retrait lors de l'élection municipale à Villard-de-Lans en mars 2020. À l'occasion de l'élection présidentielle en 2022, Marine Le Pen obtenait 16,70% des voix lors du tour préliminaire, puis restait derrière Emmanuel Macron dans la ville avec 32,47% lors du tour final. Les législatives la même année avaient attribué 10,36% au représentant du parti au tour 1. Un score trop décevant, à Villard-de-Lans comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au deuxième round. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, culminera ensuite à 20,80% lors du choc des européennes 2024. Les législatives enfin déboucheront, lors du premier dimanche de scrutin, sur un résultat de 26,71% pour un nouveau ticket issu du rapprochement d'Eric Ciotti et du RN. Il clôturera le scrutin avec 36,50% lors du vote final.

16:58 - Les électeurs de Villard-de-Lans très mobilisés lors des scrutins Il y a six ans, le premier tour des municipales à Villard-de-Lans avait été marqué par une abstention de 44,12 %, un score en demi-teinte (la participation se limitant à 55,88 %) alors que le scrutin était incertain, en pleine épidémie de Covid. Le scrutin municipal est en effet, avec l'élection présidentielle, celui où les Français votent le plus, les figures de l'édile et du président étant centrales. La course à l'Élysée en 2022 a d'ailleurs été bornée par une abstention à 21,09 % dans la ville (la participation grimpant à 78,91 %). Les élections européennes de 2024 avaient pour leur part connu une abstention de 41,91 %. Dans la foulée, lors de la dissolution, ce taux a lourdement chuté à 27,66 %, loin des 48,38 % affichés aux législatives de 2022. En regardant l'ensemble, les données semblent constituer une localité qui résiste relativement bien à l'abstention au regard des moyennes nationales. Pour ces municipales, cette variable à Villard-de-Lans sera en tout cas fondamentale dans l'aboutissement du scrutin.

15:59 - Comment Villard-de-Lans a-t-elle voté l'année du choc de la dissolution ? Le paysage politique de Villard-de-Lans a évolué lors de la session électorale 2024. Si deux ans auparavant la commune esquissait une ville politiquement partagée, elle s'est affichée deux ans plus tard comme une ville plutôt portée vers la gauche. Lors des européennes, le podium à Villard-de-Lans s'était en effet forgé autour de la liste menée par Raphaël Glucksmann (21,36%), à la première place devant Jordan Bardella (20,80%) et la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (18,68%). Lors des législatives près d'un mois plus tard, les votants de Villard-de-Lans soutenaient en priorité Marie-Noëlle Battistel (Union de la gauche) avec 40,56% au premier tour. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Marie-Noëlle Battistel culminant à 63,50% des votes sur place.

14:57 - Quels enseignements tirer de la dernière année de présidentielle pour les citoyens de Villard-de-Lans ? L'analyse des scrutins de 2022 révèle que Villard-de-Lans s'affirme comme une ville politiquement partagée. Au premier tour de la dernière présidentielle en effet, les citoyens de Villard-de-Lans choisissaient majoritairement Emmanuel Macron avec 31,94% des voix, surpassant ainsi Jean-Luc Mélenchon qui recueillait 21,05%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 67,53% pour Emmanuel Macron, contre 32,47% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés quelques semaines plus tard, les votants de Villard-de-Lans plébiscitaient Marie-Noëlle Battistel (Nupes) avec 35,07% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 50,77% des suffrages.

12:58 - La question des impôts, une clé de l'élection à Villard-de-Lans Face à l'augmentation des prélèvements locaux à Villard-de-Lans, la taxe d'habitation a affiché un taux à environ 20,16 % en 2024 (dernier pointage en date), ce qui représente un montant de près de 3,56672 millions d'euros. Une somme loin des quelque 3,9192 millions d'euros récoltés en 2020. Cette taxe, supprimée pour les résidences principales à compter du 1er janvier 2023, suite à une réforme d'Emmanuel Macron, se trouve aujourd'hui réduite à peau de chagrin, ce qui a pu déstabiliser l'équilibre financier. La taxe sur le foncier bâti a bien souvent pris le relais. Le taux à Villard-de-Lans atteint désormais 43,85 % en 2024 (contre 27,95 % en 2020). Une hausse liée généralement au transfert aux communes de la part de taxe foncière jusqu'alors perçue par les départements. Avec toutes ces variables mouvantes, le montant moyen payé par foyer fiscal à Villard-de-Lans a atteint 3 803 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 2 874 € quatre ans auparavant.

11:59 - Retour sur le résultat de l'élection de 2020 à Villard-de-Lans Les résultats des municipales précédentes à Villard-de-Lans ont fourni un panorama précis des forces politiques en présence. À l'occasion du premier vote à l'époque, Arnaud Mathieu (Divers centre) a imposé son rythme en obtenant 1 074 suffrages (50,42%). À sa poursuite, Chantal Carlioz (Divers droite) a capté 770 bulletins valides (36,15%). Cette victoire écrasante a scellé l'issue du scrutin dès l'entame du match. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Villard-de-Lans, cette répartition historique des voix pèsera irrémédiablement. Afin de contester cette domination ce dimanche, le camp minoritaire devra améliorer grandement le résultat, face à un bloc majoritaire qui cherchera à conserver son avance.