En direct

19:18 - L'avenir de la France se décide aussi à Villars A quelques minutes de l'annonce des résultats des municipales, Villars regorge de diversité et d'activités. Avec ses 7 705 habitants, cette ville est perçue comme un symbole d'ouverture. Ses 459 entreprises témoignent d'une économie florissante. Le taux de foyers ne détenant aucune voiture (16,97%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Villars abrite une communauté diversifiée, avec ses 283 résidents étrangers, soit 3,67% de sa population, contribuant à la richesse sociale et culturelle de la ville. Parmi cette mosaïque sociale, 36,79% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1194,34 euros, pèse sur une ville qui aspire à plus de prospérité. En résumé, à Villars, les problématiques locales rejoignent celles de l'Hexagone.

17:57 - Quel résultat pour le RN à Villars aux municipales ? Le Rassemblement national ne pesait que marginalement lors des élections locales à Villars en mars 2020. Lors de la présidentielle qui a suivi 24 mois plus tard, Marine Le Pen obtenait 24,78% des voix lors du tour préliminaire, puis restait derrière Emmanuel Macron dans la commune avec 40,67% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient réservé 22,06% à la formation d'extrême droite au tour 1. Un score trop faible, à Villars comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au second round. Le résultat de la liste Bardella s'élèvera ensuite à 36,09% aux élections européennes. Les législatives qui ont suivi se solderont, lors du tour préliminaire, par un résultat de 36,39% pour le mouvement nationaliste. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il finira avec 45,52% lors du vote définitif.

16:58 - Municipales : les chiffres de l'abstention à Villars Les dernières données disponibles, remontant à six ans, révèlent qu'au premier tour des municipales à Villars, l'abstention frappait 52,11 % des inscrits (un taux aligné sur les 55,3 % nationaux) alors que bon nombre d'électeurs avaient préféré éviter les isoloirs à cause de l'épidémie de Covid. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a d'ailleurs vu l'abstention s'élever à 22,26 % au premier tour (pour une moyenne dans le pays de 26,31 %). Si la nature de ces élections se distingue des enjeux purement locaux, il est intéressant d'étudier l'évolution entre les législatives de 2022 et celles de 2024. En 2022, les législatives affichaient pour leur part une abstention de 51,21 % (52,49 % au national), avant de chuter lourdement à 30,91 % lors de la dissolution de 2024. Entre-temps, les élections européennes de 2024 avaient connu une abstention de 46,63 %. Décortiquer cette évolution lors des cinq scrutins depuis 2020 permet de ranger Villars comme une ville relativement préservée de l'abstentionnisme endémique en comparaison de la moyenne. En parallèle de la municipale de 2026, cette donnée pèsera quoi qu'il en soit lourdement sur les résultats de Villars.

15:59 - Résultats instructifs des scrutins d'il y a deux ans à Villars Marie Simon (Rassemblement National) avait remporté au premier tour des législatives à Villars après la dissolution de 2024 avec 36,39%. Pierrick Courbon (Union de la gauche) échouait à la deuxième place avec 31,23%. Le verdict a toutefois basculé au second tour au profit de Pierrick Courbon (Union de la gauche), avec 54,48%. Lors du match européen avant la dissolution, les électeurs de Villars avaient cette fois poussé en tête l'équipe menée par Jordan Bardella avec 36,09% des bulletins. Le contexte politique de Villars a donc évolué lors de cette grande année électorale de 2024. Alors qu'en 2022 la commune semblait apparaître comme une terre centriste, elle s'est affichée deux ans plus tard comme une terre souverainiste voire nationaliste.

14:57 - Au vu des derniers scrutins, Villars reste un territoire tourné vers le centre Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Villars tournait à l'avantage d'Emmanuel Macron avec 28,65% des inscrits, tandis que Marine Le Pen engrangeait 24,78%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 59,33% pour Emmanuel Macron, contre 40,67% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale qui a suivi, les votants de Villars portaient leur choix sur Quentin Bataillon (Ensemble !) avec 25,21% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 56,32%. Cette physionomie politique de Villars dessine donc un territoire fidèle au centre-droit libéral.

12:58 - Fiscalité locale : une pression fiscale en hausse à Villars Concernant la pression fiscale de Villars, la facture moyenne des taxes locales par foyer fiscal s'est chiffrée à environ 1 163 euros en 2024 (année des derniers chiffres) contre 832 € en 2020. L'impôt sur les propriétés bâties a évolué pour se fixer à 36,65 % en 2024 (contre environ 18,91 % en 2020). Une augmentation liée à la réforme de la fiscalité locale, prévoyant un transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant que 66 000 € en 2024, bien en deçà des 1 245 290 € engrangés 4 ans plus tôt avec un taux resté à environ 9,84 %. Cette disparition en fait désormais une ressource secondaire, justifiant cette diminution significative de produit pour la commune.

11:59 - Municipales 2020 : la victoire de Jordan Da Silva à Villars À Villars, lors des élections municipales il y a 6 ans, les résultats ont livré un aperçu clair des forces politiques en présence. À l'issue du premier passage aux urnes, Jordan Da Silva (Divers droite) a distancé ses concurrents avec 59,24% des soutiens. Derrière, Xavier Valette (Divers gauche) a engrangé 40,75% des votes. Cette victoire écrasante dès le premier tour a clôturé le match dès le premier tour. Les électeurs n'ont pas eu à retourner aux urnes. Pour ces municipales 2026 à Villars, cet équilibre a évidemment dicté les stratégies des différents camps. Renverser une majorité d'une telle ampleur représentera une tâche colossale pour le camp adverse ce dimanche, face à un bloc majoritaire qui devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.