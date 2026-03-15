Résultat municipale 2026 à Villars (42390) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Villars a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Villars, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Villars [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jordan DA SILVA
Jordan DA SILVA (25 élus) Unis pour Villars 		2 195 69,44%
  • Jordan DA SILVA
  • Viviane COGNASSE
  • Jean-Marc MASSON
  • Véronique ROUSTAIN
  • Bastien DEVIDAL
  • Brigitte PALLE
  • Christian RAYNAUD
  • Marie-Gabrielle DEVOUASSOUX
  • Gilles BONNIDAL
  • Corinne LAVAL
  • Daniel BONNET
  • Sonia DURAND
  • Rémy GODDE
  • Marie MORGADO
  • Nabil BENLAHCENE
  • Evelyne PERRET
  • Charles FRAISSE
  • Virgine FAYARD
  • Hugo LECOMTE
  • Hulya SOYTURK-LAURENT
  • Thomas HERNANDEZ
  • Martine BALLESTRIN
  • Julien DEFILHES
  • Gina CIPRIANI
  • David JEANJEAN
Michel BEROLO
Michel BEROLO (4 élus) VILLARS C'EST VOUS 		966 30,56%
  • Michel BEROLO
  • Floriane HEIM
  • Thierry AOURIR
  • Corinne RIBERAC
Participation au scrutin Villars
Taux de participation 55,22%
Taux d'abstention 44,78%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,00%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,74%
Nombre de votants 3 250

Source : ministère de l’Intérieur

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