Résultat municipale 2026 à Villaudric (31620) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Villaudric a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Villaudric, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Villaudric [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Nicolas LE CHEVILLER
Nicolas LE CHEVILLER (15 élus) Villaudric au Coeur 		525 54,12%
  • Nicolas LE CHEVILLER
  • Marie BOUTELEUX
  • Maxime JOUFFREAU
  • Cécilia GERMA-LEBEL
  • Jean-Julien MAZERIES
  • Sabine D'ARGOUBET
  • Jean-Paul VASSAL
  • Elodie SENTUC
  • Mathis RECHATIN
  • Leslie LARROQUE
  • Loïc BRAYAT
  • Christelle MARROT
  • Cédric SUSIGAN
  • Karine TRILLA
  • Benjamin ROUANET
Philippe PROVENDIER
Philippe PROVENDIER (4 élus) Une énergie pour Villaudric 		445 45,88%
  • Philippe PROVENDIER
  • Alexia ANTONUCCI
  • Denis PARISE
  • Lauriane RENARD
Participation au scrutin Villaudric
Taux de participation 73,94%
Taux d'abstention 26,06%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,09%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,59%
Nombre de votants 1 007

Source : ministère de l’Intérieur

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