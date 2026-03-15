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19:17 - Villaudric : quand les données démographiques façonnent les urnes Dans la ville de Villaudric, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'impacter les résultats des élections municipales. Avec un pourcentage de 34% d'habitants âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 7,38%, les jeunes et les personnes sans emploi forment des groupes démographiques essentiels. Le pourcentage de ménages ne disposant d'aucune voiture (13,75%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les 924 votants sur des questions de transport et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (13,51%) met en évidence des impératifs de soutien familial, tandis que le taux de salariés en CDD (5,86%) indique des défis de stabilité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Villaudric mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 21,07% des résidents ont obtenu seulement le bac par exemple. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle du pays.

17:57 - Avant les municipales 2026, le RN en posture de force à Villaudric Le Rassemblement national n'était pas officiellement en lice lors de la dernière élection municipale à Villaudric en 2020, le scrutin s'étant joué de manière apolitique dans la municipalité. Pour le scrutin présidentiel au printemps 2022, Marine Le Pen séduisait 27,33% des voix comptabilisées lors du tour de chauffe, puis était distancée par Emmanuel Macron localement avec 46,79% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient donné 27,90% à la formation d'extrême droite au tour 1. Un score trop limité, à Villaudric comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au second round. Le résultat de la liste menée par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 37,19% lors du choc des européennes 2024. Les législatives qui ont suivi déboucheront, lors du premier dimanche de scrutin, sur un résultat de 38,33% pour le Rassemblement national. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 43,20% le dimanche suivant.

16:58 - Une abstention de 58,74 % à Villaudric aux dernières municipales Au soir de l'élection municipale de 2026, le degré d'abstention pèsera irrémédiablement sur les résultats de Villaudric. Pour rappel, l'abstention se montait à 58,74 % lors de la dernière élection municipale, une proportion assez classique alors que le Covid affectait la population. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a toutefois été de 15,66 % des personnes inscrites. Alors que les législatives de 2022 avaient été boudées par 44,89 % des inscrits, celles de 2024 ont quant à elles vu l'abstention reculer très nettement à 26,32 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait enregistré 40,25 % d'abstention. Quand on tente d'établir une tendance, les données esquissent une zone globalement épargnée par l'abstention par rapport aux tendances françaises.

15:59 - Comment Villaudric a-t-elle voté l'année de la dissolution ? Lors du scrutin législatif de juin 2024, les votants de Villaudric soutenaient en priorité Julien Leonardelli (Rassemblement National) avec 38,33% au premier tour. Mais c'est pourtant Jean-François Portarrieu (Majorité présidentielle) qu'on a vu rafler la mise au second tour, avec 56,80% des suffrages exprimés. Lors des élections européennes précédemment, le résultat à Villaudric s'était cette fois forgé autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (37,19%), devançant la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (14,48%) et la liste 'LFI - Union populaire' de Manon Aubry (13,23%). Le contexte politique de Villaudric a donc évolué lors de cette longue série de scrutins de 2024. Alors qu'en 2022 la commune semblait refléter une zone sans vote prédéterminé, elle s'est plus ostensiblement affichée lors des échéances suivantes comme un secteur marqué par l'extrême droite.

14:57 - Quel bilan faire de la dernière année présidentielle pour les électeurs de Villaudric ? Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Villaudric plébiscitaient Sylvie Espagnolle (Nupes) avec 28,05% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 54,13% des suffrages. Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Villaudric voyait Marine Le Pen finir en tête localement avec 27,33% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon engrangeait 26,14%. Le duel final se soldait finalement par un score de 53,21% pour Emmanuel Macron, contre 46,79% en faveur de Marine Le Pen. Cette séquence électorale de 2022 démontre donc que le territoire reste un territoire aux votes hétérogènes.

12:58 - L'essentiel à savoir sur les impôts locaux à Villaudric Alors que les impôts locaux ont grimpé à Villaudric entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à près de 16,43 % en 2024 (dernières données disponibles), générant une recette de 9 960 €. Une somme bien en-dessous des 280 160 € enregistrés en 2020. Précisons qu'elle a été abolie le 1er janvier 2023 pour les résidences principales, suite à une réforme voulue par l'Etat limitant drastiquement sa portée et contraignant les communes à chercher d'autres sources de revenus. La fiscalité sur les propriétés bâties a bien souvent pris le relais. Le taux communal à Villaudric a évolué pour se fixer à 43,44 % en 2024 (contre 16,54 % en 2020). Une hausse liée généralement au transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était jusque-là perçue par les départements. Avec toutes ces variables mouvantes, le produit fiscal par ménage à Villaudric s'est établi à 765 € en 2024 contre 614 euros en début de mandat.

11:59 - Que retenir des résultats des dernières municipales à Villaudric ? À Villaudric, les résultats du scrutin municipal de 2020 se sont révélés particulièrement parlants concernant la configuration politique locale. Unique liste en présence, la liste menée par Philippe Provendier a logiquement rassemblé 400 suffrages (100,00%) dès le premier tour. Le résultat ne faisait aucun doute. Le scrutin s'est donc clos dès le premier tour. Pour cette élection de 2026 à Villaudric, ce qui s'est passé à l'époque pèsera irrémédiablement. L'apparition ou non d'une opposition représentera un des enjeux au lendemain de ce scrutin sans réelle concurrence. Un indice est sans doute à chercher dans la liste des candidats dévoilée par le ministère de l'Intérieur (voir ci-dessous).