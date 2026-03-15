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19:16 - Villebois : quand les données démographiques façonnent les urnes Devant le bureau de vote de Villebois, les citoyens se sont rassemblés ce dimanche pour se rendre aux urnes. Dotée de 680 logements pour 1 200 habitants, la densité de la ville est de 83 hab par km². La pluralité socio-économique se reflète dans ses 63 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 719 foyers fiscaux. Le pourcentage de foyers ne détenant aucune voiture (27,21%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les électeurs sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Les électeurs, comprenant une proportion de 41,67% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique cette année ? Au sein de cette diversité sociale, 46,61% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 64,28 €, accable une ville qui vise un avenir prospère. Villebois incarne la vitalité et l'authenticité d'un pays en mutation.

17:57 - Les chiffres clés du vote RN à Villebois Le Rassemblement national ne présentait pas formellement de liste à la dernière élection municipale à Villebois il y a six ans, le vote se déroulant traditionnellement sans affiliation politique affirmée dans la localité. Lors de la course à l'Élysée 24 mois plus tard, Marine Le Pen engrangeait 32,68% des voix lors du tour préliminaire, puis battait Emmanuel Macron dans la commune avec 60,50% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient réservé 22,48% au ticket lepéniste lors du premier tour. Un score trop faible, à Villebois comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au second tour. Le résultat de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, culminera ensuite à 44,24% aux élections européennes. Les législatives qui ont suivi déboucheront, lors du premier round, sur un résultat de 48,47% pour le mouvement lepéniste. C'est lui qui s'imposera avec 57,07% le dimanche suivant, offrant un siège au Palais Bourbon à Romain Daubié.

16:58 - À Villebois, 53,48 % de participation aux dernières municipales En parallèle des municipales 2026, le niveau d'abstention pèsera lourdement sur les résultats de Villebois. En 2020, l'abstention avait grimpé à 46,52 % au premier round (en retrait par rapport aux 55,3 % nationaux). 476 votants s'étaient à l'inverse déplacés alors que nombre d'électeurs avaient préféré éviter les bureaux de vote à cause de l'épidémie de Covid. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a toutefois vu l'abstention se fixer à 22,75 % au premier tour (26,31 % en France). Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait pour sa part enregistré 43,37 % d'abstention. Peu après, les législatives de 2024 ont vu l'abstention reculer très nettement à 34,05 %, alors que celles de 2022 avaient été boudées par 49,04 % des inscrits. Ce retour sur la participation depuis six ans révèle que le territoire s'affirme comme une commune où l'abstention est contenue en comparaison de l'ensemble du pays.

15:59 - Quels enseignements pour l'année de la dissolution à Villebois ? Pour le tour unique des européennes de 2024 à Villebois, les suffrages s'étaient majoritairement orientés sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (44,24%). Quelques semaines plus tard, les élections législatives à Villebois avaient ensuite placé en tête Andréa Kotarac (Rassemblement National) avec 48,47% au premier tour, devant Maxime Meyer (Union de la gauche) avec 22,87%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Andréa Kotarac culminant à 57,07% des votes localement. La situation politique de Villebois a donc évolué lors de cette grande année électorale de 2024. Si deux ans plus tôt la commune esquissait un territoire difficile à étiqueter, elle s'est semble-t-il positionnée deux ans plus tard comme une terre de droite radicale.

14:57 - Avant les résultats des élections de 2026, Villebois est une ville difficile à classer politiquement La physionomie politique de Villebois dessine une ville à la croisée des chemins politiques. Lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2022 en effet, les citoyens de Villebois votaient en priorité pour Marine Le Pen (32,68%), devant Jean-Luc Mélenchon qui obtenait 22,82%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 60,50% pour Marine Le Pen, contre 39,50% en faveur d'Emmanuel Macron. Concernant l'élection des députés dans les semaines qui ont suivi, les votants de Villebois soutenaient en priorité Lumir Lapray (Nupes) avec 31,51% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 58,75% des suffrages.

12:58 - Municipales à Villebois : des impôts en hausse au centre de la campagne électorale Pour ce qui est des contributions locales à Villebois, la somme moyenne réclamée aux foyers imposables a représenté 435 euros en 2024 (chiffres les plus récents) contre 299 € en 2020. L'impôt sur les propriétés bâties est resté figé à un peu moins de 21,31 % en 2024, un chiffre identique à celui du début de mandat. Une augmentation en trompe-l'œil puisqu'elle est souvent purement mécanique. L'État a en effet transféré la part de taxe foncière jusqu'ici perçue par les départements aux communes depuis la réforme de la fiscalité locale. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant qu'environ 10 500 euros de recettes en 2024. Un apport qui est loin des 110 100 euros enregistrés 4 ans plus tôt pour un taux stable de près de 6,30 %. Cette imposition est aujourd'hui limitée à sa plus simple expression, ce qui a pu bouleverser l'équilibre des finances locales.

11:59 - Élections de 2020 : rappel des résultats à Villebois Il peut s'avérer édifiant d'étudier les scores du dernier scrutin municipal à Villebois. Dès le premier tour à l'époque, Emilie Charmet a distancé ses adversaires en obtenant 56,44% des suffrages. À ses trousses, Joëlle Vanaret a obtenu 43,55% des voix. Cette victoire écrasante dès le premier tour de Emilie Charmet a anéanti toute perspective de second tour. Les électeurs n'ont donc pas été rappelés aux urnes. Pour ces municipales 2026 à Villebois, cette dynamique pose les bases. Au vu de ce succès éclatant, la tâche s'annonce considérable ce dimanche pour l'opposition, tandis que la majorité sortante, elle, misera sur son bilan pour conserver son avance.