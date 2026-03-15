Résultat municipale 2026 à Villebois (01150) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Villebois a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Villebois, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Villebois [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Cécile VIGIER
Cécile VIGIER (12 élus) ENSEMBLE POUR VILLEBOIS 		302 52,61%
  • Cécile VIGIER
  • Giuliano D'ANDREA
  • Nadège DUPLAN
  • Thierry MARILLER
  • Marie-Laure PERGET
  • Tanguy BENGORINE
  • Nathalie VOLO
  • Benoit ASCIUTTO
  • Alice DUCHANAUD
  • Georges PATRICOT
  • Claire DURAND
  • Marc DELAROQUE
Camille TESSARO
Camille TESSARO (3 élus) AU COEUR DE VILLEBOIS 2026 		272 47,39%
  • Camille TESSARO
  • Gérard POLONI
  • Aurore MOLY-BERNIN
Participation au scrutin Villebois
Taux de participation 60,72%
Taux d'abstention 39,28%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,70%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,85%
Nombre de votants 589

Source : ministère de l’Intérieur

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