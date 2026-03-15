Résultat municipale 2026 à Villebon-sur-Yvette (91140) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Villebon-sur-Yvette a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Villebon-sur-Yvette, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Villebon-sur-Yvette [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Victor DA SILVA
Victor DA SILVA (27 élus) Villebon avec vous 		2 452 61,32%
  • Victor DA SILVA
  • Michèle BOULANGER
  • Romain MILLARD
  • Anne GRAVELEAU
  • Olivier LEHOUSSEL
  • Nathalie PLUMAIL
  • Michel CINOTTI
  • Dominique ROUSSEAU
  • Fathi AÂRAB
  • Lili-Rose BLANCHARD
  • Pascal FOURNIOUX
  • Sarah DEGENNE
  • Christophe OLIVIER
  • Sandrine LEMONNIER
  • Mickael DA CONCEIÇÃO
  • Virginie POLIZZI
  • Nicolas MORIN
  • Karine LORIN
  • Ismaïl MESLOUB
  • Francine NEGRO
  • Fernando MACHADO
  • Anaïs BONNAMY
  • Patrick COSSARD
  • Chloé BERTHAUD
  • Carmelo RANDAZZO
  • Anaïs LEMONNIER
  • David POLIZZI
Ophélie GUIN
Ophélie GUIN (6 élus) Partageons demain 		1 547 38,68%
  • Ophélie GUIN
  • Régis VAILLANT
  • Marina BOUTAULT-LABBÉ
  • Olivier TRIBONDEAU
  • Fanny DUTILLIEUX
  • Gilles MORICHAUD
Participation au scrutin Villebon-sur-Yvette
Taux de participation 58,33%
Taux d'abstention 41,67%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,20%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,93%
Nombre de votants 4 086

Source : ministère de l’Intérieur

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