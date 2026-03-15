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19:21 - Comment la composition démographique de Villebon-sur-Yvette façonne les résultats électoraux ? A mi-chemin des municipales, Villebon-sur-Yvette apparaît comme un condensé de diversité et d'activités. Avec ses 34,85% de cadres pour 10 353 habitants, cette agglomération possède une certaine vitalité économique. La pluralité socio-économique s'observe dans ses 1 117 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 5 898 foyers fiscaux. Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (83,29%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. La population étrangère de 844 personnes favorise une richesse culturelle appréciable. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 41 506 euros par an, la ville désire un avenir prospère. Villebon-sur-Yvette manifeste la vivacité et l'authenticité d'un pays en transition.

17:57 - Quel est le poids du RN à Villebon-sur-Yvette ? Le Rassemblement national était exclu du groupe de tête lors des élections municipales à Villebon-sur-Yvette il y a six ans. Lors de la présidentielle qui a suivi 24 mois plus tard, Marine Le Pen recueillait 12,21% des suffrages lors du tour préliminaire, puis était distancée par Emmanuel Macron sur le plan local avec 25,55% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient donné 8,87% au candidat RN lors du premier tour. Un score trop limité, à Villebon-sur-Yvette comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au second round. Le score de la liste conduite par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 18,49% lors du choc des européennes 2024. Les législatives enfin se solderont, lors du tour préliminaire, par un résultat de 22,84% pour un nouveau ticket issu du rapprochement d'Eric Ciotti et du RN. Il finira avec 26,44% lors du vote définitif.

16:58 - Rétrospective : la participation à Villebon-sur-Yvette avant 2026 Pour rappel, la mobilisation des électeurs s'élevait à 40,38 % à Villebon-sur-Yvette lors des municipales de 2020, un score collant aux 44,7 % de la moyenne nationale alors que le Covid-19 faisait planer une ombre sur la compétition. Lors de la dernière présidentielle, le taux de participation local a pour sa part été mesuré à 79,74 %. Les élections européennes de 2024 avaient quant à elles mobilisé 62,03 % des électeurs (soit environ 4 286 votants). Dans la foulée, les législatives anticipées ont vu la participation bondir à 75,23 %, bien au-delà des 55,30 % enregistrés en 2022. En prenant du recul, les données semblent former une localité assez participative par rapport aux tendances françaises. Dans le cadre de la municipale de 2026 à Villebon-sur-Yvette, cette réalité aura en conséquence un rôle clé sur les résultats locaux.

15:59 - Villebon-sur-Yvette : retour sur les résultats électoraux d'il y a deux ans Pour le tour unique des européennes de juin 2024 à Villebon-sur-Yvette, les choix s'étaient majoritairement dirigés sur la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (19,35%). Marie-Pierre Rixain (Majorité présidentielle) avait par la suite remporté au premier tour des législatives à Villebon-sur-Yvette quelques semaines plus tard avec 36,51%. Amadou Deme (Union de la gauche) était à la deuxième place avec 35,90%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Marie-Pierre Rixain culminant à 73,56% des suffrages exprimés dans la commune. Le contexte politique de Villebon-sur-Yvette a donc évolué lors de cette longue série de scrutins de 2024. Alors que deux ans auparavant la commune dessinait un territoire à dominante centriste et macroniste, elle s'est plus visiblement affichée lors des échéances suivantes comme un secteur difficile à classer.

14:57 - Les électeurs de Villebon-sur-Yvette avaient clairement privilégié le centre-droit il y a 4 ans Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Villebon-sur-Yvette plébiscitaient Marie-Pierre Rixain (Ensemble !) avec 32,59% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 53,56% des suffrages. En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Villebon-sur-Yvette plaçait Emmanuel Macron devant avec 33,37% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon aggrégeait 24,10%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 74,45% pour Emmanuel Macron, contre 25,55% en faveur de Marine Le Pen. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint donc Villebon-sur-Yvette comme un territoire fidèle au centre-droit libéral.

12:58 - Comment ont évolué les impôts locaux à Villebon-sur-Yvette ces dernières années ? À Villebon-sur-Yvette, où la fiscalité locale a augmenté entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à 11,91 % en 2024 (relevé le plus récent), rapportant à la ville 122 300 euros environ. Un montant loin des 2,70315 millions d'euros (2 703 150 € très exactement) récoltés en 2020. Sa suppression pour l'essentiel des foyers à compter du 1er janvier 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale en fait dorénavant un apport résiduel, justifiant cette baisse drastique de rendement pour la commune. La taxe foncière sur les propriétés bâties a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux constaté à Villebon-sur-Yvette est passé à près de 32,76 % en 2024 (contre 16,39 % en 2020). Une augmentation liée généralement au transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était jusqu'alors perçue par les départements. Une donnée d'ensemble s'impose au bout du compte : la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Villebon-sur-Yvette a représenté 1 942 € en 2024 (contre 1 450 € en 2020).

11:59 - Quel était le résultat des dernières élections municipales à Villebon-sur-Yvette ? Les résultats des élections municipales précédentes à Villebon-sur-Yvette ont été riches d'enseignements concernant la configuration politique locale. Au soir du premier passage aux urnes, Dominique Fontenaille (Divers droite) a viré en tête en rassemblant 1 750 soutiens (62,07%). En deuxième position, Ophélie Guin (Divers gauche) a capté 37,92% des voix. Cette victoire écrasante dès le premier tour du candidat Divers droite a balayé toute perspective de second tour, dispensant les électeurs d'un retour aux urnes. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Villebon-sur-Yvette, cette répartition historique des voix pèsera irrémédiablement. Face à ce succès éclatant, la tâche s'annonce immense ce dimanche pour l'opposition, au moment où le conseil municipal sortant, lui, cherchera à conserver son avance.