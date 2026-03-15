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19:21 - Élections municipales à Villecresnes : un éclairage démographique Les données démographiques et socio-économiques de Villecresnes mettent en lumière des tendances évidentes susceptibles d'influencer les résultats des municipales. La jeunesse et les personnes sans emploi jouent un rôle crucial dans l'agglomération, avec près de 36% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômage de 7,76%. Le taux de ménages ne possédant aucune voiture (12,92%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 5080 électeurs sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Par ailleurs, la présence d'une population immigrée de 12,61% et d'une population étrangère de 9,04% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Les chiffres sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires de diplômes supérieurs (39,19%), témoignent d'une population instruite à Villecresnes, ce qui peut façonner les attitudes envers les questions d'enseignement, d'innovation et d'entrepreneuriat.

17:57 - Le RN en position de force à Villecresnes avant la municipale 2026 Le parti à la flamme enregistrait un résultat anecdotique ou presque lors des élections locales à Villecresnes il y a six ans. Lors de la présidentielle qui a suivi deux ans après, Marine Le Pen engrangeait 21,30% des suffrages lors du premier round, puis échouait face à Emmanuel Macron dans la ville avec 39,66% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient donné 17,88% à la formation d'extrême droite lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop faible, à Villecresnes comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au second round. Le score de la liste menée par Jordan Bardella culminera ensuite à 34,17% aux européennes deux ans plus tard, avant la dissolution qui ramènera les électeurs aux urnes au bout d'un mois. Les législatives qui ont suivi offriront, lors du tour préliminaire, un résultat de 36,74% pour un bulletin d'union LR-RN (tendance Ciotti). C'est d'ailleurs lui qui s'imposera avec 39,25% lors du vote définitif et le siège à l'Assemblée raflé par Louis Boyard.

16:58 - Rétrospective : la participation à Villecresnes avant 2026 Les archives de 2020 indiquent que 3 016 électeurs étaient allés voter au premier tour des municipales à Villecresnes, correspondant à un taux de participation de 42,71 %, un score dans la norme alors qu'en raison de l'épidémie de Covid, un grand nombre de votants avaient choisi de s'éloigner des bureaux de vote. Lors de la dernière présidentielle, le taux de participation local a d'ailleurs été évalué à 78,41 %. Les élections européennes de 2024 avaient quant à elles mobilisé 52,79 % des électeurs (soit environ 3 900 votants). Dans la foulée, les législatives anticipées ont vu la participation bondir à 68,06 %, bien au-delà des 48,46 % enregistrés en 2022. Si on essaye d'avoir une vue d'ensemble, la municipalité apparaît donc sensiblement comme une zone civiquement engagée. Dans le cadre des élections municipales à Villecresnes, cette réalité aura en conséquence un rôle essentiel sur les résultats locaux.

15:59 - Ce qu'il faut retenir des élections d'il y a deux ans à Villecresnes Lors des dernières élections européennes, le podium à Villecresnes s'était figé autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (34,17%), à la première place devant Valérie Hayer (14,96%) et Manon Aubry (13,02%). Arnaud Barbotin (Union de l'extrême droite) avait par la suite remporté au premier tour des élections des députés à Villecresnes près d'un mois plus tard avec 36,74%. Loïc Signor (Ensemble !) suivait à la deuxième place avec 31,33%. Le second round n'a pas changé grand chose, Arnaud Barbotin culminant à 39,25% des voix dans la commune. La situation politique de Villecresnes a donc évolué lors de cette très riche année 2024. Si deux ans plus tôt la commune apparaissait comme une terre marquée par le macronisme, elle s'est plus visiblement affichée dès lors comme une terre de droite radicale.

14:57 - Quels enseignements tirer de la dernière année de présidentielle pour les habitants de Villecresnes ? Au premier tour de la dernière élection présidentielle, les citoyens de Villecresnes plaçaient Emmanuel Macron en tête avec 29,57% des inscrits, surpassant ainsi Jean-Luc Mélenchon avec 21,67%. Le duel final se soldait finalement par un score de 60,34% pour Emmanuel Macron, contre 39,66% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Villecresnes soutenaient en priorité Laurent Saint-Martin (Ensemble !) avec 34,33% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 60,88% des suffrages. Cette séquence électorale de 2022 démontre donc que le territoire reste un fief de la majorité présidentielle.

12:58 - Fiscalité en baisse à Villecresnes : quel impact sur le scrutin municipal À Villecresnes, où les impôts locaux ont reculé depuis la dernière élection municipale, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à près de 25,25 % en 2024 (relevé le plus récent), générant une recette de près de 278 700 euros. Une somme bien en-dessous des 6 120 340 € enregistrés en 2020. Son abolition pour les résidences principales en 2023, suite à une réforme voulue par l'Etat, a fait qu'elle ne constitue désormais plus qu'une portion congrue des ressources fiscales de la commune, ce qui a transformé l'équilibre des finances locales. La taxe foncière sur les propriétés bâties a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux à Villecresnes a évolué pour se fixer à près de 38,55 % en 2024 (contre 20,80 % en 2020). Une augmentation en trompe-l'œil puisqu'elle est généralement purement mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis la réforme. Résultat des courses : le produit fiscal par ménage à Villecresnes s'est établi à environ 1 148 euros en 2024 (contre 1 539 € en 2020).

11:59 - Retour sur les résultats de la municipale de 2020 à Villecresnes Les résultats des dernières élections municipales à Villecresnes ont livré un bilan révélateur sur la configuration politique locale. À l'issue du premier passage aux urnes à l'époque, Patrick Farcy (Divers centre) a pris la première place en obtenant 1 725 soutiens (60,12%). Deuxième, Gérard Guille (Les Républicains) a obtenu 39,87% des votes. Cette victoire au premier tour a mis fin à tout suspense, rendant un retour aux urnes inutile. Pour cette élection de 2026 à Villecresnes, cette dynamique pèsera irrémédiablement. La tâche s'annonce colossale ce dimanche pour l'opposition face à ce triomphe écrasant, au moment où le conseil municipal sortant, lui, tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.