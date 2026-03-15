Résultat municipale 2026 à Villecresnes (94440) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Villecresnes a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Villecresnes, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Villecresnes [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Stéphane RABANY
Stéphane RABANY (27 élus) Coeur de Villecresnes 		2 775 64,53%
  • Stéphane RABANY
  • Anne-Marie MARTINS
  • Yvan BENATTAR
  • Catherine MARQUES
  • Matthieu PIERRON
  • Caroline REBHI
  • Bruno PETITGAS
  • Priscilla FERNANDO
  • Sébastien MONS
  • Cécilia PRAGANA
  • Guillaume TANTAL
  • Carolina TAVARES
  • Grégroire TANTAL
  • Johanna SALAGNAC
  • Ngabo MWIZERWA
  • Chrystel LANCHARD
  • Loïc MINE
  • Marine SAUTEREAU
  • Bernard STEIN
  • Estelle CASTRO
  • Christophe MAUGER
  • Pauline BOUDRAR
  • Gaëtan SAUTEREAU
  • Christine CHAUVET
  • Jean CHAGNY
  • Marie MOSKOFIAN
  • Filipe FERNANDES DA COSTA
Patrick FARCY
Patrick FARCY (6 élus) Villecresnes Notre Ville 		1 525 35,47%
  • Patrick FARCY
  • Frédérique STRAZEL
  • Nicolas DUCELLIER
  • Marie-Annick PERSELLO
  • Yannick SKOEZ
  • Dominique CARON
Participation au scrutin Villecresnes
Taux de participation 57,42%
Taux d'abstention 42,58%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,31%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,26%
Nombre de votants 4 459

Source : ministère de l’Intérieur

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